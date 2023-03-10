https://ria.ru/20230310/artemovsk-1857148809.html
"Они за Россию". Немецкий журналист рассказал правду о жителях Артемовска
"Они за Россию". Немецкий журналист рассказал правду о жителях Артемовска - РИА Новости, 10.03.2023
"Они за Россию". Немецкий журналист рассказал правду о жителях Артемовска
Жители Артемовска выступают за Россию, признал побывавший в городе шеф-корреспондент Die Welt Штеффен Шварцкопф. РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T21:27
2023-03-10T21:27
2023-03-10T22:12
в мире
артемовск
россия
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Жители Артемовска выступают за Россию, признал побывавший в городе шеф-корреспондент Die Welt Штеффен Шварцкопф."Когда мы вместе с командой немецких корреспондентов прибыли в Артемовск наблюдать за объявленной украинским правительством эвакуацией, там были люди, которые говорили: "Мы не хотим уезжать", — рассказал Шварцкопф.Он отметил, что жители города настроены пророссийски: сотрудничают с Москвой и рассчитывают, что под ее контролем их жизнь станет лучше. Это резко контрастирует с распространяемой западными СМИ информацией об их желании сражаться в рядах ВСУ.Журналист добавил, что пытался переубедить местных в обратном, но они отказались его слушать.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
https://ria.ru/20230310/ukraina-1857072355.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, артемовск, россия, вооруженные силы украины
В мире, Артемовск, Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
"Они за Россию". Немецкий журналист рассказал правду о жителях Артемовска
Шеф-корреспондент Die Welt Шварцкопф признал, что жители Артемовска поддерживают Россию