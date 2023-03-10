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"Они за Россию". Немецкий журналист рассказал правду о жителях Артемовска - РИА Новости, 10.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:27 10.03.2023 (обновлено: 22:12 10.03.2023)
https://ria.ru/20230310/artemovsk-1857148809.html
"Они за Россию". Немецкий журналист рассказал правду о жителях Артемовска
"Они за Россию". Немецкий журналист рассказал правду о жителях Артемовска - РИА Новости, 10.03.2023
"Они за Россию". Немецкий журналист рассказал правду о жителях Артемовска
Жители Артемовска выступают за Россию, признал побывавший в городе шеф-корреспондент Die Welt Штеффен Шварцкопф. РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T21:27
2023-03-10T22:12
в мире
артемовск
россия
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Жители Артемовска выступают за Россию, признал побывавший в городе шеф-корреспондент Die Welt Штеффен Шварцкопф."Когда мы вместе с командой немецких корреспондентов прибыли в Артемовск наблюдать за объявленной украинским правительством эвакуацией, там были люди, которые говорили: "Мы не хотим уезжать", — рассказал Шварцкопф.Он отметил, что жители города настроены пророссийски: сотрудничают с Москвой и рассчитывают, что под ее контролем их жизнь станет лучше. Это резко контрастирует с распространяемой западными СМИ информацией об их желании сражаться в рядах ВСУ.Журналист добавил, что пытался переубедить местных в обратном, но они отказались его слушать.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20230310/ukraina-1857072355.html
https://ria.ru/20230310/krym-1857043974.html
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в мире, артемовск, россия, вооруженные силы украины
В мире, Артемовск, Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
"Они за Россию". Немецкий журналист рассказал правду о жителях Артемовска

Шеф-корреспондент Die Welt Шварцкопф признал, что жители Артемовска поддерживают Россию

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВид на Артемовск
Вид на Артемовск - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Вид на Артемовск. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Жители Артемовска выступают за Россию, признал побывавший в городе шеф-корреспондент Die Welt Штеффен Шварцкопф.
"Когда мы вместе с командой немецких корреспондентов прибыли в Артемовск наблюдать за объявленной украинским правительством эвакуацией, там были люди, которые говорили: "Мы не хотим уезжать", — рассказал Шварцкопф.
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Он отметил, что жители города настроены пророссийски: сотрудничают с Москвой и рассчитывают, что под ее контролем их жизнь станет лучше. Это резко контрастирует с распространяемой западными СМИ информацией об их желании сражаться в рядах ВСУ.
Журналист добавил, что пытался переубедить местных в обратном, но они отказались его слушать.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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