https://ria.ru/20230310/artemovsk-1857148809.html

"Они за Россию". Немецкий журналист рассказал правду о жителях Артемовска

"Они за Россию". Немецкий журналист рассказал правду о жителях Артемовска - РИА Новости, 10.03.2023

"Они за Россию". Немецкий журналист рассказал правду о жителях Артемовска

Жители Артемовска выступают за Россию, признал побывавший в городе шеф-корреспондент Die Welt Штеффен Шварцкопф. РИА Новости, 10.03.2023

2023-03-10T21:27

2023-03-10T21:27

2023-03-10T22:12

в мире

артемовск

россия

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Жители Артемовска выступают за Россию, признал побывавший в городе шеф-корреспондент Die Welt Штеффен Шварцкопф."Когда мы вместе с командой немецких корреспондентов прибыли в Артемовск наблюдать за объявленной украинским правительством эвакуацией, там были люди, которые говорили: "Мы не хотим уезжать", — рассказал Шварцкопф.Он отметил, что жители города настроены пророссийски: сотрудничают с Москвой и рассчитывают, что под ее контролем их жизнь станет лучше. Это резко контрастирует с распространяемой западными СМИ информацией об их желании сражаться в рядах ВСУ.Журналист добавил, что пытался переубедить местных в обратном, но они отказались его слушать.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20230310/ukraina-1857072355.html

https://ria.ru/20230310/krym-1857043974.html

артемовск

россия

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, артемовск, россия, вооруженные силы украины