https://ria.ru/20230310/artemovsk-1857036461.html

Подоляк раскрыл сроки контрнаступления ВСУ

Подоляк раскрыл сроки контрнаступления ВСУ - РИА Новости, 10.03.2023

Подоляк раскрыл сроки контрнаступления ВСУ

Контрнаступление ВСУ может начаться в ближайшие месяцы, заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в интервью итальянской газете La Stampa. РИА Новости, 10.03.2023

2023-03-10T15:20

2023-03-10T15:20

2023-03-10T16:17

в мире

артемовск

донецкая народная республика

киев

михаил подоляк

владимир зеленский

ян гагин

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Контрнаступление ВСУ может начаться в ближайшие месяцы, заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в интервью итальянской газете La Stampa."Мы должны увеличить поставки тяжелых 155-мм артиллерийских снарядов и ракет большой дальности... Нам нужно время, чтобы перегруппироваться в течение следующих двух месяцев", — приводит издание его слова.Отвечая на вопрос журналиста о том, на каком направлении стоит ждать контрнаступления в ближайшие два месяца, Подоляк заявил, что Россия действует в районах Бахмута, Угледара, Красного Лимана и Соледара.Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР, к северу от Горловки. Уже несколько месяцев там идут ожесточенные бои. На прошлой неделе сообщалось, что бойцы группы "Вагнер" практически взяли город в окружение.Ранее советник врио главы ДНР Ян Гагин заявлял, что ВСУ потеряли на защите Соледара и Артемовска десятки тысяч человек, потому не способны на контрнаступление ни на одном из участков линии соприкосновения.

https://ria.ru/20230310/artemovsk-1856913304.html

артемовск

донецкая народная республика

киев

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в мире, артемовск, донецкая народная республика, киев, михаил подоляк, владимир зеленский, ян гагин, вооруженные силы украины