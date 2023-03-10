https://ria.ru/20230310/artemovsk-1857036461.html
Подоляк раскрыл сроки контрнаступления ВСУ
Подоляк раскрыл сроки контрнаступления ВСУ - РИА Новости, 10.03.2023
Подоляк раскрыл сроки контрнаступления ВСУ
Контрнаступление ВСУ может начаться в ближайшие месяцы, заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в интервью итальянской газете La Stampa. РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T15:20
2023-03-10T15:20
2023-03-10T16:17
в мире
артемовск
донецкая народная республика
киев
михаил подоляк
владимир зеленский
ян гагин
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/07/1856301212_642:492:2600:1593_1920x0_80_0_0_8c56cb3caf82f3ba0723d06fa0202c21.jpg
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Контрнаступление ВСУ может начаться в ближайшие месяцы, заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в интервью итальянской газете La Stampa."Мы должны увеличить поставки тяжелых 155-мм артиллерийских снарядов и ракет большой дальности... Нам нужно время, чтобы перегруппироваться в течение следующих двух месяцев", — приводит издание его слова.Отвечая на вопрос журналиста о том, на каком направлении стоит ждать контрнаступления в ближайшие два месяца, Подоляк заявил, что Россия действует в районах Бахмута, Угледара, Красного Лимана и Соледара.Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР, к северу от Горловки. Уже несколько месяцев там идут ожесточенные бои. На прошлой неделе сообщалось, что бойцы группы "Вагнер" практически взяли город в окружение.Ранее советник врио главы ДНР Ян Гагин заявлял, что ВСУ потеряли на защите Соледара и Артемовска десятки тысяч человек, потому не способны на контрнаступление ни на одном из участков линии соприкосновения.
https://ria.ru/20230310/artemovsk-1856913304.html
артемовск
донецкая народная республика
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/07/1856301212_1028:414:2600:1593_1920x0_80_0_0_9c662c7698dbb38b3fece05b8b634172.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, артемовск, донецкая народная республика, киев, михаил подоляк, владимир зеленский, ян гагин, вооруженные силы украины
В мире, Артемовск, Донецкая Народная Республика, Киев, Михаил Подоляк, Владимир Зеленский, Ян Гагин, Вооруженные силы Украины
Подоляк раскрыл сроки контрнаступления ВСУ
Советник главы офиса Зеленского Подоляк ожидает контрнаступление ВСУ через два месяца