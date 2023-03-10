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Подоляк раскрыл сроки контрнаступления ВСУ - РИА Новости, 10.03.2023
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15:20 10.03.2023 (обновлено: 16:17 10.03.2023)
https://ria.ru/20230310/artemovsk-1857036461.html
Подоляк раскрыл сроки контрнаступления ВСУ
Подоляк раскрыл сроки контрнаступления ВСУ - РИА Новости, 10.03.2023
Подоляк раскрыл сроки контрнаступления ВСУ
Контрнаступление ВСУ может начаться в ближайшие месяцы, заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в интервью итальянской газете La Stampa. РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T15:20
2023-03-10T16:17
в мире
артемовск
донецкая народная республика
киев
михаил подоляк
владимир зеленский
ян гагин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Контрнаступление ВСУ может начаться в ближайшие месяцы, заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в интервью итальянской газете La Stampa."Мы должны увеличить поставки тяжелых 155-мм артиллерийских снарядов и ракет большой дальности... Нам нужно время, чтобы перегруппироваться в течение следующих двух месяцев", — приводит издание его слова.Отвечая на вопрос журналиста о том, на каком направлении стоит ждать контрнаступления в ближайшие два месяца, Подоляк заявил, что Россия действует в районах Бахмута, Угледара, Красного Лимана и Соледара.Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР, к северу от Горловки. Уже несколько месяцев там идут ожесточенные бои. На прошлой неделе сообщалось, что бойцы группы "Вагнер" практически взяли город в окружение.Ранее советник врио главы ДНР Ян Гагин заявлял, что ВСУ потеряли на защите Соледара и Артемовска десятки тысяч человек, потому не способны на контрнаступление ни на одном из участков линии соприкосновения.
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артемовск
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в мире, артемовск, донецкая народная республика, киев, михаил подоляк, владимир зеленский, ян гагин, вооруженные силы украины
В мире, Артемовск, Донецкая Народная Республика, Киев, Михаил Подоляк, Владимир Зеленский, Ян Гагин, Вооруженные силы Украины
Подоляк раскрыл сроки контрнаступления ВСУ

Советник главы офиса Зеленского Подоляк ожидает контрнаступление ВСУ через два месяца

© AP Photo / LibkosВид на Артемовск (Бахмут)
Вид на Артемовск (Бахмут) - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
© AP Photo / Libkos
Вид на Артемовск (Бахмут). Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Контрнаступление ВСУ может начаться в ближайшие месяцы, заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в интервью итальянской газете La Stampa.
"Мы должны увеличить поставки тяжелых 155-мм артиллерийских снарядов и ракет большой дальности... Нам нужно время, чтобы перегруппироваться в течение следующих двух месяцев", — приводит издание его слова.
Отвечая на вопрос журналиста о том, на каком направлении стоит ждать контрнаступления в ближайшие два месяца, Подоляк заявил, что Россия действует в районах Бахмута, Угледара, Красного Лимана и Соледара.
Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР, к северу от Горловки. Уже несколько месяцев там идут ожесточенные бои. На прошлой неделе сообщалось, что бойцы группы "Вагнер" практически взяли город в окружение.
Ранее советник врио главы ДНР Ян Гагин заявлял, что ВСУ потеряли на защите Соледара и Артемовска десятки тысяч человек, потому не способны на контрнаступление ни на одном из участков линии соприкосновения.
Украинские военнослужащие в городе Часов Яр под Артемовском - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
Киев наращивает группировку войск под Артемовском, заявили в ЛНР
Вчера, 08:44
 
В миреАртемовскДонецкая Народная РеспубликаКиевМихаил ПодолякВладимир ЗеленскийЯн ГагинВооруженные силы Украины
 
 
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