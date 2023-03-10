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Эстонский наемник, воевавший за Украину, погиб под Артемовском - РИА Новости, 10.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:13 10.03.2023
https://ria.ru/20230310/artemovsk-1856963288.html
Эстонский наемник, воевавший за Украину, погиб под Артемовском
Эстонский наемник, воевавший за Украину, погиб под Артемовском - РИА Новости, 10.03.2023
Эстонский наемник, воевавший за Украину, погиб под Артемовском
Бывший офицер Сил обороны Эстонии Иво Юрак, воевавший на Украине на стороне Киева, погиб под Артемовском, сообщило в пятницу издание Postimees. РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T12:13
2023-03-10T12:13
специальная военная операция на украине
в мире
украина
эстония
вооруженные силы украины
россия
донецкая народная республика
артемовск
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ХЕЛЬСИНКИ, 10 мар - РИА Новости. Бывший офицер Сил обороны Эстонии Иво Юрак, воевавший на Украине на стороне Киева, погиб под Артемовском, сообщило в пятницу издание Postimees. "Во вторник в результате артиллерийского обстрела под Бахмутом в Донецкой области погиб бывший офицер Сил обороны Иво Юрак. По имеющимся данным, речь идет о первом эстонце, который погиб на этой войне. С осени прошлого года Юрак воевал в составе Украинского интернационального легиона", - говорится в сообщении. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что на Украину приехали свыше 8 тысяч наемников из более чем 60 стран, самые многочисленные группы - из Польши, США, Канады, Румынии и Британии, несмотря на то, что во многих странах наемничество законодательно запрещено и преследуется в уголовном порядке. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20230214/naemnik-1851973657.html
украина
эстония
россия
донецкая народная республика
артемовск
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в мире, украина, эстония, вооруженные силы украины, россия, донецкая народная республика, артемовск, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Эстония, Вооруженные силы Украины, Россия, Донецкая Народная Республика, Артемовск, Ситуация в ДНР и ЛНР
Эстонский наемник, воевавший за Украину, погиб под Артемовском

Postimees: под Артемовском погиб эстонский офицер Иво Юрак, воевавший за Украину

© AP Photo / LibkosВид на Артемовск
Вид на Артемовск - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
© AP Photo / Libkos
Вид на Артемовск. Архивное фото
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ХЕЛЬСИНКИ, 10 мар - РИА Новости. Бывший офицер Сил обороны Эстонии Иво Юрак, воевавший на Украине на стороне Киева, погиб под Артемовском, сообщило в пятницу издание Postimees.
"Во вторник в результате артиллерийского обстрела под Бахмутом в Донецкой области погиб бывший офицер Сил обороны Иво Юрак. По имеющимся данным, речь идет о первом эстонце, который погиб на этой войне. С осени прошлого года Юрак воевал в составе Украинского интернационального легиона", - говорится в сообщении.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что на Украину приехали свыше 8 тысяч наемников из более чем 60 стран, самые многочисленные группы - из Польши, США, Канады, Румынии и Британии, несмотря на то, что во многих странах наемничество законодательно запрещено и преследуется в уголовном порядке.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаЭстонияВооруженные силы УкраиныРоссияДонецкая Народная РеспубликаАртемовскСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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