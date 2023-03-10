https://ria.ru/20230310/artemovsk-1856963288.html
Эстонский наемник, воевавший за Украину, погиб под Артемовском
Эстонский наемник, воевавший за Украину, погиб под Артемовском - РИА Новости, 10.03.2023
Эстонский наемник, воевавший за Украину, погиб под Артемовском
Бывший офицер Сил обороны Эстонии Иво Юрак, воевавший на Украине на стороне Киева, погиб под Артемовском, сообщило в пятницу издание Postimees. РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T12:13
2023-03-10T12:13
2023-03-10T12:13
специальная военная операция на украине
в мире
украина
эстония
вооруженные силы украины
россия
донецкая народная республика
артемовск
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ХЕЛЬСИНКИ, 10 мар - РИА Новости. Бывший офицер Сил обороны Эстонии Иво Юрак, воевавший на Украине на стороне Киева, погиб под Артемовском, сообщило в пятницу издание Postimees. "Во вторник в результате артиллерийского обстрела под Бахмутом в Донецкой области погиб бывший офицер Сил обороны Иво Юрак. По имеющимся данным, речь идет о первом эстонце, который погиб на этой войне. С осени прошлого года Юрак воевал в составе Украинского интернационального легиона", - говорится в сообщении. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что на Украину приехали свыше 8 тысяч наемников из более чем 60 стран, самые многочисленные группы - из Польши, США, Канады, Румынии и Британии, несмотря на то, что во многих странах наемничество законодательно запрещено и преследуется в уголовном порядке. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20230214/naemnik-1851973657.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Эстонский наемник, воевавший за Украину, погиб под Артемовском
Postimees: под Артемовском погиб эстонский офицер Иво Юрак, воевавший за Украину