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Кремль считает блокировку российских активов нелегитимной и незаконной

Кремль считает блокировку российских активов нелегитимной и незаконной - РИА Новости, 10.03.2023

Кремль считает блокировку российских активов нелегитимной и незаконной

Россия считает блокировки российских активов в Евросоюзе нелегитимной и незаконной процедурой, Москва будет с ней бороться, заявил пресс-секретарь президента РФ РИА Новости, 10.03.2023

2023-03-10T12:32

2023-03-10T12:32

2023-03-10T12:46

москва

россия

экономика

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Россия считает блокировки российских активов в Евросоюзе нелегитимной и незаконной процедурой, Москва будет с ней бороться, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами в пятницу.Во время общения с прессой Пескова попросили прокомментировать сообщения в СМИ о том, что ЕС все еще не может найти и заморозить большую часть российских активов - на данный момент заблокировано около 21 млрд евро."Пусть с этими проблемами разбираются сами европейцы. Мы все эти блокировки не воспринимаем и считаем их ничем иным, как попранием международного права и собственно посягательством на государственную и частную собственность, то есть, посягательством на вообще основы мировой экономики. Это нелегитимно, это незаконно, мы будем с этим бороться", - сказал Песков.

https://ria.ru/20230310/banki-1856943862.html

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москва, россия, экономика, дмитрий песков (спецпредставитель президента)