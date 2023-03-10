https://ria.ru/20230310/akkreditatsiya-1857151371.html

Киев не объяснил причину лишения аккредитации, заявили репортеры из Италии

Киев не объяснил причину лишения аккредитации, заявили репортеры из Италии - РИА Новости, 10.03.2023

Киев не объяснил причину лишения аккредитации, заявили репортеры из Италии

Итальянские репортеры Андреа Шерезини и Альфредо Боско, которым власти Украины отказали в продлении аккредитации, заявили, что не получили официальных... РИА Новости, 10.03.2023

2023-03-10T21:59

2023-03-10T21:59

2023-03-10T22:00

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РИМ, 10 мар – РИА Новости. Итальянские репортеры Андреа Шерезини и Альфредо Боско, которым власти Украины отказали в продлении аккредитации, заявили, что не получили официальных объяснений от Киева, однако от МИД Италии им поступила информация о том, что причиной этого решения могла стать их работа в зоне конфликта в Донбассе с 2014 года. По информации газеты Il Fatto Quotidiano, киевские власти приостановили аккредитацию по меньшей мере восьми итальянских журналистов, работающих на Украине, что не позволяет им выполнять свои профессиональные обязанности. Шерезини и Боско провели в ожидании объяснений 19 дней, после чего покинули территорию Украины в конце февраля. "Нам поступило письмо от минобороны (Украины), в котором без официального объяснения сообщалось, что наша аккредитация приостановлена. Мы только знаем, что СБУ хотела нас допросить, чтобы прояснить свою позицию", - заявил Шерезини на встрече в ассоциации иностранной прессы. По его словам, сначала они подумали, что приостановка аккредитацией была ошибкой. Ответы украинских властей были пространными и содержали запросы о месте их проживания в Краматорске и телефонных номерах, добавил он. Из Краматорска по совету посольства Италии она переехали в Киев, чтобы иметь возможность получить информацию от СБУ. "Динамика событий была странной. Намеки на то, когда может произойти контакт в СБУ, происходили через посольство Украины в Италии или через фиксеров (посредников), с которыми мы работали в прошлом. Посольство в Киеве оказалось в ситуации, в которой оно хотело диалога, но с другой стороны его не было", заявил Шерезини. После отзыва аккредитации, добавили они, в среде работающих в районе боевых действий журналистов стали ходить слухи, которые описывали их как шпионов и сотрудничавших с Россией лиц. "В МИД Италии нам сказали, что причиной этого решения, по-видимому, стал тот факт, что мы работали с 2014 года в том числе на территориях, контролируемых сепаратистами", - сказал Шерезини. Журналисты подчеркнули, что вели абсолютно прозрачную деятельность, в рамках которой освещали события на Украине в противоположность итальянским СМИ, которые дают им "поспешные оценки", не углубляясь и желая завершить работу побыстрее. "О войне на Донбассе не говорили восемь лет. Мы ездили в Дебальцево, делали нашу работу, но наши кадры никто не хотел", - сказал Боско. Репортеры считают, что эта ситуация может стать прецедентом для работы корреспондентов на Украине. Они подчеркнули, что готовы вернуться туда для продолжения работы, если киевские власти предоставят такую возможность. "Отменили множество аккредитаций, украинское правительство выполняет условия, по которому они могут быть отозваны, если нарушается безопасность или определенные сроки. Но что значит "приостановка" аккредитации?" - сказал Альфредо Боско. "То есть работа в прошлом на тех территориях (Донбасса) - уже повод для того, чтобы не дать тебе возможность быть журналистом на Украине? ... Мы должны задать вопрос, что произошло, что там (в Киеве) начали рассуждать иначе, или мы оказались первыми. … Я не думаю, что будет хорошо для свободы слова на Украине в будущем, - заявил Боско.

https://ria.ru/20230301/mirotvorets-1855117536.html

https://ria.ru/20230220/ukraina-1853147940.html

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в мире, украина, киев, италия, служба безопасности украины