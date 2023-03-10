https://ria.ru/20230310/akhedzhakova-1857056800.html
"Современник" опроверг сообщения об увольнении Ахеджаковой
"Современник" опроверг сообщения об увольнении Ахеджаковой - РИА Новости, 10.03.2023
"Современник" опроверг сообщения об увольнении Ахеджаковой
Народную артистку России Лию Ахеджакову не увольняли из "Современника", сообщили РИА Новости в театре. РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T16:28
2023-03-10T16:28
2023-03-10T18:05
культура
новости культуры
россия
москва
современник (театр)
лия ахеджакова
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Народную артистку России Лию Ахеджакову не увольняли из "Современника", сообщили РИА Новости в театре. В феврале Ахеджакова после того, как спектакль "Игра в джин" с ее участием был заменен другими постановками, сообщила РИА Новости, что ролей в театре у нее не осталось. "Лия Меджидовна Ахеджакова не уволена и является актрисой театра "Современник", - сказал представитель театра.
https://ria.ru/20220718/akhedzhakova-1803164081.html
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РИА Новости
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новости культуры, россия, москва, современник (театр), лия ахеджакова
Культура, Новости культуры, Россия, Москва, Современник (театр), Лия Ахеджакова
"Современник" опроверг сообщения об увольнении Ахеджаковой
Театр "Современник" опроверг сообщения об увольнении актрисы Лии Ахеджаковой
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Народную артистку России Лию Ахеджакову не увольняли из "Современника", сообщили РИА Новости в театре.
В феврале Ахеджакова после того, как спектакль "Игра в джин" с ее участием был заменен другими постановками, сообщила РИА Новости, что ролей в театре у нее не осталось.
"Лия Меджидовна Ахеджакова не уволена и является актрисой театра "Современник", - сказал представитель театра.
"Современник" опроверг сообщения об отмене спектаклей с Ахеджаковой