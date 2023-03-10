https://ria.ru/20230310/akhedzhakova-1857056800.html

"Современник" опроверг сообщения об увольнении Ахеджаковой

"Современник" опроверг сообщения об увольнении Ахеджаковой - РИА Новости, 10.03.2023

"Современник" опроверг сообщения об увольнении Ахеджаковой

Народную артистку России Лию Ахеджакову не увольняли из "Современника", сообщили РИА Новости в театре. РИА Новости, 10.03.2023

2023-03-10T16:28

2023-03-10T16:28

2023-03-10T18:05

культура

новости культуры

россия

москва

современник (театр)

лия ахеджакова

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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Народную артистку России Лию Ахеджакову не увольняли из "Современника", сообщили РИА Новости в театре. В феврале Ахеджакова после того, как спектакль "Игра в джин" с ее участием был заменен другими постановками, сообщила РИА Новости, что ролей в театре у нее не осталось. "Лия Меджидовна Ахеджакова не уволена и является актрисой театра "Современник", - сказал представитель театра.

https://ria.ru/20220718/akhedzhakova-1803164081.html

россия

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

новости культуры, россия, москва, современник (театр), лия ахеджакова