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"Современник" опроверг сообщения об увольнении Ахеджаковой - РИА Новости, 10.03.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
16:28 10.03.2023 (обновлено: 18:05 10.03.2023)
https://ria.ru/20230310/akhedzhakova-1857056800.html
"Современник" опроверг сообщения об увольнении Ахеджаковой
"Современник" опроверг сообщения об увольнении Ахеджаковой - РИА Новости, 10.03.2023
"Современник" опроверг сообщения об увольнении Ахеджаковой
Народную артистку России Лию Ахеджакову не увольняли из "Современника", сообщили РИА Новости в театре. РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T16:28
2023-03-10T18:05
культура
новости культуры
россия
москва
современник (театр)
лия ахеджакова
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Народную артистку России Лию Ахеджакову не увольняли из "Современника", сообщили РИА Новости в театре. В феврале Ахеджакова после того, как спектакль "Игра в джин" с ее участием был заменен другими постановками, сообщила РИА Новости, что ролей в театре у нее не осталось. "Лия Меджидовна Ахеджакова не уволена и является актрисой театра "Современник", - сказал представитель театра.
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новости культуры, россия, москва, современник (театр), лия ахеджакова
Культура, Новости культуры, Россия, Москва, Современник (театр), Лия Ахеджакова
"Современник" опроверг сообщения об увольнении Ахеджаковой

Театр "Современник" опроверг сообщения об увольнении актрисы Лии Ахеджаковой

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкАктриса театра и кино Лия Ахеджакова
Актриса театра и кино Лия Ахеджакова - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Актриса театра и кино Лия Ахеджакова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Народную артистку России Лию Ахеджакову не увольняли из "Современника", сообщили РИА Новости в театре.
В феврале Ахеджакова после того, как спектакль "Игра в джин" с ее участием был заменен другими постановками, сообщила РИА Новости, что ролей в театре у нее не осталось.
"Лия Меджидовна Ахеджакова не уволена и является актрисой театра "Современник", - сказал представитель театра.
Народная артистка РФ Лия Ахеджакова - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
"Современник" опроверг сообщения об отмене спектаклей с Ахеджаковой
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КультураНовости культурыРоссияМоскваСовременник (театр)Лия Ахеджакова
 
 
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