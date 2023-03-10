https://ria.ru/20230310/abkhaziya-1857153754.html

Президент Абхазии поручил перевести силовые структуры на усиленный режим

Президент Абхазии поручил перевести силовые структуры на усиленный режим - РИА Новости, 10.03.2023

Президент Абхазии поручил перевести силовые структуры на усиленный режим

Президент Абхазии Аслан Бжания поручил перевести личные составы силовых структур на усиленный режим работы из-за ситуации в Грузии, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 10.03.2023

2023-03-10T22:31

2023-03-10T22:31

2023-03-10T23:50

в мире

абхазия

грузия

тбилиси

украина

аслан бжания

гия вольский

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СУХУМ, 10 мар — РИА Новости. Президент Абхазии Аслан Бжания поручил перевести личные составы силовых структур на усиленный режим работы из-за ситуации в Грузии, сообщили в пресс-службе главы республики."Президент поручил Дмитрию Дбару и Роберту Киуту перевести личные составы силовых структур на усиленный режим работы ввиду событий, имеющих место в соседней Грузии", — говорится в заявлении. Как подчеркнул Бжания, в поле деятельности силовиков находится широкий круг вопросов, связанных с надежной защитой республики от внутренних и внешних угроз.Ранее в пятницу глава Абхазии также провел совещание, на котором обсуждалась тема повышения мобилизационной готовности.Накануне глава МИД республики Инал Ардзинба назвал митинги в Грузии очередной попыткой свержения власти на постсоветском пространстве, отметив, что прозападные неправительственные организации играют в этих процессах деструктивную роль.В Тбилиси с 7 марта проходят митинги протеста. Силовики применяли для разгона митингующих водометы и слезоточивый газ. Изначально стычки начались из-за законопроекта об иностранных агентах, против принятия которого впоследствии проголосовал парламент. При этом ситуация остается напряженной. Некоторые протестующие распевали гимн Украины и выражали готовность "вернуть Абхазию и Южную Осетию в состав Грузии".В пятницу днем вице-спикер грузинского парламента Гия Вольский заявил, что в Тбилиси прибыла группа сторонников бывшего президента Михаила Саакашвили, воевавших на Украине, чтобы воплощать "революционный сценарий". В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что привнести антироссийские элементы в ситуацию в Грузии пытаются внешние силы. Он предупредил, что решение властей страны отозвать документ об иноагентах чревато провокациями, подчеркнув, что этот законопроект не имеет никакого отношения к Москве.

https://ria.ru/20230310/gruziya-1857052809.html

https://ria.ru/20230309/tbilisi-1856716515.html

https://ria.ru/20230310/gruziya-1856918676.html

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в мире, абхазия, грузия, тбилиси, украина, аслан бжания, гия вольский, михаил саакашвили, протесты в грузии против закона об иноагентах