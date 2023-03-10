https://ria.ru/20230310/abkhaziya-1857153754.html
Президент Абхазии поручил перевести силовые структуры на усиленный режим
Президент Абхазии поручил перевести силовые структуры на усиленный режим - РИА Новости, 10.03.2023
Президент Абхазии поручил перевести силовые структуры на усиленный режим
Президент Абхазии Аслан Бжания поручил перевести личные составы силовых структур на усиленный режим работы из-за ситуации в Грузии, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T22:31
2023-03-10T22:31
2023-03-10T23:50
в мире
абхазия
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аслан бжания
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СУХУМ, 10 мар — РИА Новости. Президент Абхазии Аслан Бжания поручил перевести личные составы силовых структур на усиленный режим работы из-за ситуации в Грузии, сообщили в пресс-службе главы республики."Президент поручил Дмитрию Дбару и Роберту Киуту перевести личные составы силовых структур на усиленный режим работы ввиду событий, имеющих место в соседней Грузии", — говорится в заявлении. Как подчеркнул Бжания, в поле деятельности силовиков находится широкий круг вопросов, связанных с надежной защитой республики от внутренних и внешних угроз.Ранее в пятницу глава Абхазии также провел совещание, на котором обсуждалась тема повышения мобилизационной готовности.Накануне глава МИД республики Инал Ардзинба назвал митинги в Грузии очередной попыткой свержения власти на постсоветском пространстве, отметив, что прозападные неправительственные организации играют в этих процессах деструктивную роль.В Тбилиси с 7 марта проходят митинги протеста. Силовики применяли для разгона митингующих водометы и слезоточивый газ. Изначально стычки начались из-за законопроекта об иностранных агентах, против принятия которого впоследствии проголосовал парламент. При этом ситуация остается напряженной. Некоторые протестующие распевали гимн Украины и выражали готовность "вернуть Абхазию и Южную Осетию в состав Грузии".В пятницу днем вице-спикер грузинского парламента Гия Вольский заявил, что в Тбилиси прибыла группа сторонников бывшего президента Михаила Саакашвили, воевавших на Украине, чтобы воплощать "революционный сценарий". В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что привнести антироссийские элементы в ситуацию в Грузии пытаются внешние силы. Он предупредил, что решение властей страны отозвать документ об иноагентах чревато провокациями, подчеркнув, что этот законопроект не имеет никакого отношения к Москве.
https://ria.ru/20230310/gruziya-1857052809.html
https://ria.ru/20230309/tbilisi-1856716515.html
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в мире, абхазия, грузия, тбилиси, украина, аслан бжания, гия вольский, михаил саакашвили, протесты в грузии против закона об иноагентах
В мире, Абхазия, Грузия, Тбилиси, Украина, Аслан Бжания, Гия Вольский, Михаил Саакашвили, Протесты в Грузии против закона об иноагентах
Президент Абхазии поручил перевести силовые структуры на усиленный режим
Президент Абхазии Бжания поручил перевести силовиков на усиленный режим из-за Грузии
СУХУМ, 10 мар — РИА Новости. Президент Абхазии Аслан Бжания поручил перевести личные составы силовых структур на усиленный режим работы из-за ситуации в Грузии, сообщили в пресс-службе главы республики.
"Президент поручил Дмитрию Дбару и Роберту Киуту перевести личные составы силовых структур на усиленный режим работы ввиду событий, имеющих место в соседней Грузии", — говорится в заявлении.
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Как подчеркнул Бжания, в поле деятельности силовиков находится широкий круг вопросов, связанных с надежной защитой республики от внутренних и внешних угроз.
Ранее в пятницу глава Абхазии также провел совещание, на котором обсуждалась тема повышения мобилизационной готовности.
Накануне глава МИД республики Инал Ардзинба назвал митинги в Грузии очередной попыткой свержения власти на постсоветском пространстве, отметив, что прозападные неправительственные организации играют в этих процессах деструктивную роль.
В Тбилиси с 7 марта проходят митинги протеста. Силовики применяли для разгона митингующих водометы и слезоточивый газ. Изначально стычки начались из-за законопроекта об иностранных агентах, против принятия которого впоследствии проголосовал парламент. При этом ситуация остается напряженной. Некоторые протестующие распевали гимн Украины
и выражали готовность "вернуть Абхазию и Южную Осетию
в состав Грузии".
Законопроект "О прозрачности иностранного влияния" предполагает создание реестра неправительственных организаций, СМИ и субъектов, получающих финансирование от иностранного государства. Инициаторы уверяли, что это смягченный вариант аналогичного закона, действующего в США, но оппозиция и американский посол в Грузии Келли Дегнан утверждают, что документ не имеет с ним ничего общего. По их мнению, внесенный законопроект повторяет основные положения российского законодательства об иноагентах.
В пятницу днем вице-спикер грузинского парламента Гия Вольский
заявил, что в Тбилиси прибыла группа сторонников бывшего президента Михаила Саакашвили
, воевавших на Украине, чтобы воплощать "революционный сценарий".
В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что привнести антироссийские элементы в ситуацию в Грузии пытаются внешние силы. Он предупредил, что решение властей страны отозвать документ об иноагентах чревато провокациями, подчеркнув, что этот законопроект не имеет никакого отношения к Москве.
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