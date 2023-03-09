Рейтинг@Mail.ru
Центр для лечения грыж и других патологий живота открыли в МО - РИА Новости, 09.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
 
16:40 09.03.2023
https://ria.ru/20230309/zhivot-1856810482.html
Центр для лечения грыж и других патологий живота открыли в МО
Центр для лечения грыж и других патологий живота открыли в МО - РИА Новости, 09.03.2023
Центр для лечения грыж и других патологий живота открыли в МО
Зампред правительства Подмосковья Светлана Стригункова рассказала, что в регионе заработал первый Центр реконструктивной хирургии передней брюшной стенки. Его... РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T16:40
2023-03-09T16:40
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/19/1590962158_0:0:3178:1788_1920x0_80_0_0_5c61ab24613f273516d3a4fecf915fbd.jpg
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Зампред правительства Подмосковья Светлана Стригункова рассказала, что в регионе заработал первый Центр реконструктивной хирургии передней брюшной стенки. Его открыли накануне на базе больницы в Воскресенске, сообщил телеканал "360".Операции в центре будут проводиться в том числе лапароскопическим методом – через небольшие проколы."За год в нем планируется проводить порядка 500 операций по лечению грыж пациентам из различных округов Подмосковья и регионов РФ, в том числе с самыми сложными формами заболевания", – сообщила Стригункова.По ее словам, врачи центра имеют большой опыт проведения таких операций и владеют разными методиками реконструктивной хирургии.Пациенты смогут получить помощь в центре по полису ОМС и направлению от лечащего врача.
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/19/1590962158_215:0:2946:2048_1920x0_80_0_0_deef9f3e18d6fa98b7305d32ddf2e296.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Центр для лечения грыж и других патологий живота открыли в МО

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкНейрохирургическая операция в больнице им. Семашко в Симферополе
Нейрохирургическая операция в больнице им. Семашко в Симферополе - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Зампред правительства Подмосковья Светлана Стригункова рассказала, что в регионе заработал первый Центр реконструктивной хирургии передней брюшной стенки. Его открыли накануне на базе больницы в Воскресенске, сообщил телеканал "360".
Операции в центре будут проводиться в том числе лапароскопическим методом – через небольшие проколы.
"За год в нем планируется проводить порядка 500 операций по лечению грыж пациентам из различных округов Подмосковья и регионов РФ, в том числе с самыми сложными формами заболевания", – сообщила Стригункова.
По ее словам, врачи центра имеют большой опыт проведения таких операций и владеют разными методиками реконструктивной хирургии.
Пациенты смогут получить помощь в центре по полису ОМС и направлению от лечащего врача.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала