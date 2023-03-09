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Центр для лечения грыж и других патологий живота открыли в МО

Центр для лечения грыж и других патологий живота открыли в МО - РИА Новости, 09.03.2023

Центр для лечения грыж и других патологий живота открыли в МО

Зампред правительства Подмосковья Светлана Стригункова рассказала, что в регионе заработал первый Центр реконструктивной хирургии передней брюшной стенки. Его... РИА Новости, 09.03.2023

2023-03-09T16:40

2023-03-09T16:40

2023-03-09T16:40

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Зампред правительства Подмосковья Светлана Стригункова рассказала, что в регионе заработал первый Центр реконструктивной хирургии передней брюшной стенки. Его открыли накануне на базе больницы в Воскресенске, сообщил телеканал "360".Операции в центре будут проводиться в том числе лапароскопическим методом – через небольшие проколы."За год в нем планируется проводить порядка 500 операций по лечению грыж пациентам из различных округов Подмосковья и регионов РФ, в том числе с самыми сложными формами заболевания", – сообщила Стригункова.По ее словам, врачи центра имеют большой опыт проведения таких операций и владеют разными методиками реконструктивной хирургии.Пациенты смогут получить помощь в центре по полису ОМС и направлению от лечащего врача.

московская область (подмосковье)

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2023

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московская область (подмосковье)