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Центр для лечения грыж и других патологий живота открыли в МО
Центр для лечения грыж и других патологий живота открыли в МО - РИА Новости, 09.03.2023
Центр для лечения грыж и других патологий живота открыли в МО
Зампред правительства Подмосковья Светлана Стригункова рассказала, что в регионе заработал первый Центр реконструктивной хирургии передней брюшной стенки. Его... РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T16:40
2023-03-09T16:40
2023-03-09T16:40
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Зампред правительства Подмосковья Светлана Стригункова рассказала, что в регионе заработал первый Центр реконструктивной хирургии передней брюшной стенки. Его открыли накануне на базе больницы в Воскресенске, сообщил телеканал "360".Операции в центре будут проводиться в том числе лапароскопическим методом – через небольшие проколы."За год в нем планируется проводить порядка 500 операций по лечению грыж пациентам из различных округов Подмосковья и регионов РФ, в том числе с самыми сложными формами заболевания", – сообщила Стригункова.По ее словам, врачи центра имеют большой опыт проведения таких операций и владеют разными методиками реконструктивной хирургии.Пациенты смогут получить помощь в центре по полису ОМС и направлению от лечащего врача.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости.
Зампред правительства Подмосковья Светлана Стригункова рассказала, что в регионе заработал первый Центр реконструктивной хирургии передней брюшной стенки. Его открыли накануне на базе больницы в Воскресенске, сообщил телеканал "360"
.
Операции в центре будут проводиться в том числе лапароскопическим методом – через небольшие проколы.
"За год в нем планируется проводить порядка 500 операций по лечению грыж пациентам из различных округов Подмосковья и регионов РФ, в том числе с самыми сложными формами заболевания", – сообщила Стригункова.
По ее словам, врачи центра имеют большой опыт проведения таких операций и владеют разными методиками реконструктивной хирургии.
Пациенты смогут получить помощь в центре по полису ОМС и направлению от лечащего врача.