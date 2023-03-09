https://ria.ru/20230309/zhitomir-1856678965.html
Большая часть украинского Житомира осталась без света и воды
Большая часть украинского Житомира осталась без света и воды - РИА Новости, 09.03.2023
Большая часть украинского Житомира осталась без света и воды
Электро- и водоснабжение отсутствуют в большей части Житомира, сообщил в четверг мэр города Сергей Сухомлин. РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T09:52
2023-03-09T09:52
2023-03-09T09:52
специальная военная операция на украине
в мире
житомир
украина
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МОСКВА, 9 мар – РИА Новости. Электро- и водоснабжение отсутствуют в большей части Житомира, сообщил в четверг мэр города Сергей Сухомлин. "В Житомире… нет света и воды в большинстве домов. Электротранспорт в городе не будет работать, а на объектах критической инфраструктуры запустят генераторы", - рассказал Сухомлин в видеообращении, опубликованном в телеграм-канале. Ранее в четверг по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. В некоторых областях звучали взрывы, сообщалось о нарушениях электроснабжения.
https://ria.ru/20230309/kiev-1856671757.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, житомир, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Житомир, Украина
Большая часть украинского Житомира осталась без света и воды
Мэр Житомира Сухомлин: большая часть города осталась без света и воды
МОСКВА, 9 мар – РИА Новости. Электро- и водоснабжение отсутствуют в большей части Житомира, сообщил в четверг мэр города Сергей Сухомлин.
"В Житомире… нет света и воды в большинстве домов. Электротранспорт в городе не будет работать, а на объектах критической инфраструктуры запустят генераторы", - рассказал Сухомлин в видеообращении, опубликованном в телеграм-канале.
Ранее в четверг по всей территории Украины
была объявлена воздушная тревога. В некоторых областях звучали взрывы, сообщалось о нарушениях электроснабжения.
В Киеве 40 процентов жителей остались без отопления