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Большая часть украинского Житомира осталась без света и воды - РИА Новости, 09.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
09:52 09.03.2023
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Большая часть украинского Житомира осталась без света и воды
Большая часть украинского Житомира осталась без света и воды - РИА Новости, 09.03.2023
Большая часть украинского Житомира осталась без света и воды
Электро- и водоснабжение отсутствуют в большей части Житомира, сообщил в четверг мэр города Сергей Сухомлин. РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T09:52
2023-03-09T09:52
специальная военная операция на украине
в мире
житомир
украина
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МОСКВА, 9 мар – РИА Новости. Электро- и водоснабжение отсутствуют в большей части Житомира, сообщил в четверг мэр города Сергей Сухомлин. "В Житомире… нет света и воды в большинстве домов. Электротранспорт в городе не будет работать, а на объектах критической инфраструктуры запустят генераторы", - рассказал Сухомлин в видеообращении, опубликованном в телеграм-канале. Ранее в четверг по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. В некоторых областях звучали взрывы, сообщалось о нарушениях электроснабжения.
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в мире, житомир, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Житомир, Украина
Большая часть украинского Житомира осталась без света и воды

Мэр Житомира Сухомлин: большая часть города осталась без света и воды

© iStock.com / horkinsГород Житомир
Город Житомир - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
© iStock.com / horkins
Город Житомир. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мар – РИА Новости. Электро- и водоснабжение отсутствуют в большей части Житомира, сообщил в четверг мэр города Сергей Сухомлин.
"В Житомире… нет света и воды в большинстве домов. Электротранспорт в городе не будет работать, а на объектах критической инфраструктуры запустят генераторы", - рассказал Сухомлин в видеообращении, опубликованном в телеграм-канале.
Ранее в четверг по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. В некоторых областях звучали взрывы, сообщалось о нарушениях электроснабжения.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЖитомирУкраина
 
 
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