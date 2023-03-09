https://ria.ru/20230309/zhitomir-1856678965.html

Большая часть украинского Житомира осталась без света и воды

Большая часть украинского Житомира осталась без света и воды - РИА Новости, 09.03.2023

Большая часть украинского Житомира осталась без света и воды

Электро- и водоснабжение отсутствуют в большей части Житомира, сообщил в четверг мэр города Сергей Сухомлин. РИА Новости, 09.03.2023

2023-03-09T09:52

2023-03-09T09:52

2023-03-09T09:52

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МОСКВА, 9 мар – РИА Новости. Электро- и водоснабжение отсутствуют в большей части Житомира, сообщил в четверг мэр города Сергей Сухомлин. "В Житомире… нет света и воды в большинстве домов. Электротранспорт в городе не будет работать, а на объектах критической инфраструктуры запустят генераторы", - рассказал Сухомлин в видеообращении, опубликованном в телеграм-канале. Ранее в четверг по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. В некоторых областях звучали взрывы, сообщалось о нарушениях электроснабжения.

https://ria.ru/20230309/kiev-1856671757.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, житомир, украина