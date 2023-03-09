https://ria.ru/20230309/zemletryasenie-1856844832.html
В Италии произошло землетрясение
В Италии произошло землетрясение - РИА Новости, 09.03.2023
В Италии произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,0 произошло в центральной части Италии, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T18:16
2023-03-09T18:16
2023-03-09T18:27
в мире
италия
умбрия
перуджа
европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
сильное землетрясение в турции и сирии
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,0 произошло в центральной части Италии, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).Землетрясение было зафиксировано в 15.05 по местному времени (18.05 мск). Эпицентр подземных толчков располагался в 20 километрах к северо-западу от столицы Умбрии города Перуджа с населением 120 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 2 километров.Информация о возможных пострадавших и разрушениях не поступала.
https://ria.ru/20230308/zemletryasenie-1856552081.html
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в мире, италия, умбрия, перуджа, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc), сильное землетрясение в турции и сирии
В мире, Италия, Умбрия, Перуджа, Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC), Сильное землетрясение в Турции и Сирии
В Италии произошло землетрясение
В центральной части Италии произошло землетрясение магнитудой 5.0