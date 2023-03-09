https://ria.ru/20230309/zemletryasenie-1856694235.html
У берегов Камчатки зафиксировали новое землетрясение
У берегов Камчатки зафиксировали новое землетрясение - РИА Новости, 09.03.2023
У берегов Камчатки зафиксировали новое землетрясение
Учёные зафиксировали десятое с начала дня землетрясение у берегов Камчатки, следует из данных на сайте Камчатского филиала Геофизической службы РАН. РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T10:58
2023-03-09T10:58
2023-03-09T10:58
происшествия
тихий океан
петропавловск-камчатский
землетрясение
камчатский край
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/15/1768848497_0:0:5195:2922_1920x0_80_0_0_f362b34b837a2f36a0c11065788117ab.jpg
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 9 мар - РИА Новости. Учёные зафиксировали десятое с начала дня землетрясение у берегов Камчатки, следует из данных на сайте Камчатского филиала Геофизической службы РАН. Девять из десяти толчков произошли примерно в одной точке, в акватории Тихого океана к юго-востоку от Петропавловска-Камчатского. Очаги залегали примерно в 200 километрах от краевого центра. Еще одно землетрясение случилось в районе острова Беринга. Магнитуда самого сильного за день землетрясения составила 5,1. Оно произошло в 14.06 по местному времени (5.06 мск). Последний толчок зафиксировали в 19.18 по камчатскому времени (10.18 мск). Его магнитуда 3.7. Ранее сообщалось, что три подземных толчка произошли у берегов Камчатки 8 марта. Магнитуда самого сильного составила 6,1, его ощутили жители трех населенных пунктов полуострова. По их словам, в домах качались люстры.
https://ria.ru/20230308/zemletryasenie-1856552081.html
тихий океан
петропавловск-камчатский
камчатский край
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/15/1768848113_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6bc3aedaf7b5a609c2a1e02e193febf8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, тихий океан, петропавловск-камчатский, землетрясение, камчатский край, россия
Происшествия, Тихий океан, Петропавловск-Камчатский, Землетрясение, Камчатский край, Россия
У берегов Камчатки зафиксировали новое землетрясение
У берегов Камчатки зафиксировали десятое за сутки землетрясение