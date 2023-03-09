https://ria.ru/20230309/zemletryasenie-1856694235.html

У берегов Камчатки зафиксировали новое землетрясение

У берегов Камчатки зафиксировали новое землетрясение - РИА Новости, 09.03.2023

У берегов Камчатки зафиксировали новое землетрясение

Учёные зафиксировали десятое с начала дня землетрясение у берегов Камчатки, следует из данных на сайте Камчатского филиала Геофизической службы РАН. РИА Новости, 09.03.2023

2023-03-09T10:58

2023-03-09T10:58

2023-03-09T10:58

происшествия

тихий океан

петропавловск-камчатский

землетрясение

камчатский край

россия

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 9 мар - РИА Новости. Учёные зафиксировали десятое с начала дня землетрясение у берегов Камчатки, следует из данных на сайте Камчатского филиала Геофизической службы РАН. Девять из десяти толчков произошли примерно в одной точке, в акватории Тихого океана к юго-востоку от Петропавловска-Камчатского. Очаги залегали примерно в 200 километрах от краевого центра. Еще одно землетрясение случилось в районе острова Беринга. Магнитуда самого сильного за день землетрясения составила 5,1. Оно произошло в 14.06 по местному времени (5.06 мск). Последний толчок зафиксировали в 19.18 по камчатскому времени (10.18 мск). Его магнитуда 3.7. Ранее сообщалось, что три подземных толчка произошли у берегов Камчатки 8 марта. Магнитуда самого сильного составила 6,1, его ощутили жители трех населенных пунктов полуострова. По их словам, в домах качались люстры.

https://ria.ru/20230308/zemletryasenie-1856552081.html

тихий океан

петропавловск-камчатский

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россия

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Владимир Лаврентьев

происшествия, тихий океан, петропавловск-камчатский, землетрясение, камчатский край, россия