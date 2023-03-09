Рейтинг@Mail.ru
Зеленский пообещал не использовать западное оружие для ударов по России - РИА Новости, 09.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:06 09.03.2023 (обновлено: 07:08 09.03.2023)
https://ria.ru/20230309/zelenskiy-1856659311.html
Зеленский пообещал не использовать западное оружие для ударов по России
Зеленский пообещал не использовать западное оружие для ударов по России - РИА Новости, 09.03.2023
Зеленский пообещал не использовать западное оружие для ударов по России
Владимир Зеленский заявил, что Киев не будет применять западное оружие для ударов по территории России. РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T06:06
2023-03-09T07:08
россия
киев
украина
владимир зеленский
владимир путин
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/19/1854261483_0:200:3071:1927_1920x0_80_0_0_54330006c412cd90363066edbbca9f7b.jpg
ВАШИНГТОН, 9 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что Киев не будет применять западное оружие для ударов по территории России.Он еще раз сказал, что Киев не считает возможным переговоры с руководством России. "Я думаю, сегодня у нас нет каких-то обстоятельств, чтобы говорить с президентом РФ. У нас нет уверенности в нем, он не держит слово", - заявил Зеленский.По мнению Зеленского, продолжение конфликта может привести к третьей мировой войне, но дипломатическое разрешение возможно только при условии вывода российских войск.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что эта операция – вынужденная мера, поскольку России "не оставили никаких шансов поступить иначе".
https://ria.ru/20230308/tsel-1856617740.html
россия
киев
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/19/1854261483_250:0:2981:2048_1920x0_80_0_0_f087d2e7facf22c324ed40f160d40ceb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, киев, украина, владимир зеленский, владимир путин, в мире
Россия, Киев, Украина, Владимир Зеленский, Владимир Путин, В мире
Зеленский пообещал не использовать западное оружие для ударов по России

Зеленский: Киев не станет применять западное оружие для ударов по территории России

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 9 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что Киев не будет применять западное оружие для ударов по территории России.
«
"Я много раз говорил, нас не интересует российская земля", - сказал Зеленский в интервью CNN в ответ на соответствующий вопрос.
Он еще раз сказал, что Киев не считает возможным переговоры с руководством России. "Я думаю, сегодня у нас нет каких-то обстоятельств, чтобы говорить с президентом РФ. У нас нет уверенности в нем, он не держит слово", - заявил Зеленский.
По мнению Зеленского, продолжение конфликта может привести к третьей мировой войне, но дипломатическое разрешение возможно только при условии вывода российских войск.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что эта операция – вынужденная мера, поскольку России "не оставили никаких шансов поступить иначе".
Президент Украины Владимир Зеленский выступает на саммите Европейского союза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 08.03.2023
"Выйти к проливу". В Британии обозначили Зеленскому стратегическую цель
Вчера, 18:58
 
РоссияКиевУкраинаВладимир ЗеленскийВладимир ПутинВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала