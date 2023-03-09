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Зеленский пообещал не использовать западное оружие для ударов по России
Зеленский пообещал не использовать западное оружие для ударов по России - РИА Новости, 09.03.2023
Зеленский пообещал не использовать западное оружие для ударов по России
Владимир Зеленский заявил, что Киев не будет применять западное оружие для ударов по территории России. РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T06:06
2023-03-09T06:06
2023-03-09T07:08
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ВАШИНГТОН, 9 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что Киев не будет применять западное оружие для ударов по территории России.Он еще раз сказал, что Киев не считает возможным переговоры с руководством России. "Я думаю, сегодня у нас нет каких-то обстоятельств, чтобы говорить с президентом РФ. У нас нет уверенности в нем, он не держит слово", - заявил Зеленский.По мнению Зеленского, продолжение конфликта может привести к третьей мировой войне, но дипломатическое разрешение возможно только при условии вывода российских войск.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что эта операция – вынужденная мера, поскольку России "не оставили никаких шансов поступить иначе".
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Россия, Киев, Украина, Владимир Зеленский, Владимир Путин, В мире
Зеленский пообещал не использовать западное оружие для ударов по России
Зеленский: Киев не станет применять западное оружие для ударов по территории России