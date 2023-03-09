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Россия запретила въезд 144 представителям Латвии, Литвы и Эстонии - РИА Новости, 09.03.2023
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19:28 09.03.2023 (обновлено: 19:31 09.03.2023)
https://ria.ru/20230309/zapret-1856859977.html
Россия запретила въезд 144 представителям Латвии, Литвы и Эстонии
Россия запретила въезд 144 представителям Латвии, Литвы и Эстонии - РИА Новости, 09.03.2023
Россия запретила въезд 144 представителям Латвии, Литвы и Эстонии
РФ запретила въезд для 144 граждан Латвии, Литвы и Эстонии, среди них министры, депутаты парламентов и общественные деятели, сообщило министерство иностранных... РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T19:28
2023-03-09T19:31
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. РФ запретила въезд для 144 граждан Латвии, Литвы и Эстонии, среди них министры, депутаты парламентов и общественные деятели, сообщило министерство иностранных дел России."Принято решение о включении в российский "стоп-лист" наиболее враждебно настроенных к нашей стране министров, депутатов парламентов, общественных деятелей, журналистов из Латвии, Литвы и Эстонии", - говорится в заявлении ведомства.Оно отметило, что этот шаг предпринят в качестве ответной реакции на "активное лоббирование государствами Прибалтики санкционных и иных мер против России, вмешательство в наши внутренние дела, разжигание русофобских настроений"."Внесенные в список 144 гражданина Латвии, Литвы и Эстонии также причастны к развернутой властями этих государств варварской кампании по массовому сносу памятников советским воинам-освободителям, гонениям русскоязычного населения, переписыванию истории, героизации нацизма и проводимой преступной линии на эскалацию украинского конфликта и накачивание киевского режима вооружениями", - добавило министерство.
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в мире, россия, литва, латвия
В мире, Россия, Литва, Латвия
Россия запретила въезд 144 представителям Латвии, Литвы и Эстонии

В МИД сообщили, что Россия запретила въезд 144 представителям Латвии, Литвы и Эстонии

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России
Здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Министерства иностранных дел России. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. РФ запретила въезд для 144 граждан Латвии, Литвы и Эстонии, среди них министры, депутаты парламентов и общественные деятели, сообщило министерство иностранных дел России.
"Принято решение о включении в российский "стоп-лист" наиболее враждебно настроенных к нашей стране министров, депутатов парламентов, общественных деятелей, журналистов из Латвии, Литвы и Эстонии", - говорится в заявлении ведомства.
Оно отметило, что этот шаг предпринят в качестве ответной реакции на "активное лоббирование государствами Прибалтики санкционных и иных мер против России, вмешательство в наши внутренние дела, разжигание русофобских настроений".
"Внесенные в список 144 гражданина Латвии, Литвы и Эстонии также причастны к развернутой властями этих государств варварской кампании по массовому сносу памятников советским воинам-освободителям, гонениям русскоязычного населения, переписыванию истории, героизации нацизма и проводимой преступной линии на эскалацию украинского конфликта и накачивание киевского режима вооружениями", - добавило министерство.
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