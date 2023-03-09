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Россия запретила въезд 144 представителям Латвии, Литвы и Эстонии

Россия запретила въезд 144 представителям Латвии, Литвы и Эстонии - РИА Новости, 09.03.2023

Россия запретила въезд 144 представителям Латвии, Литвы и Эстонии

РФ запретила въезд для 144 граждан Латвии, Литвы и Эстонии, среди них министры, депутаты парламентов и общественные деятели, сообщило министерство иностранных... РИА Новости, 09.03.2023

2023-03-09T19:28

2023-03-09T19:28

2023-03-09T19:31

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. РФ запретила въезд для 144 граждан Латвии, Литвы и Эстонии, среди них министры, депутаты парламентов и общественные деятели, сообщило министерство иностранных дел России."Принято решение о включении в российский "стоп-лист" наиболее враждебно настроенных к нашей стране министров, депутатов парламентов, общественных деятелей, журналистов из Латвии, Литвы и Эстонии", - говорится в заявлении ведомства.Оно отметило, что этот шаг предпринят в качестве ответной реакции на "активное лоббирование государствами Прибалтики санкционных и иных мер против России, вмешательство в наши внутренние дела, разжигание русофобских настроений"."Внесенные в список 144 гражданина Латвии, Литвы и Эстонии также причастны к развернутой властями этих государств варварской кампании по массовому сносу памятников советским воинам-освободителям, гонениям русскоязычного населения, переписыванию истории, героизации нацизма и проводимой преступной линии на эскалацию украинского конфликта и накачивание киевского режима вооружениями", - добавило министерство.

https://ria.ru/20230124/estoniya-1846993160.html

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в мире, россия, литва, латвия