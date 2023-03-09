https://ria.ru/20230309/zalozhniki-1856674183.html

Губернатор Югры вылетит на место ЧП в Нижневартовске

Губернатор Югры вылетит на место ЧП в Нижневартовске - РИА Новости, 09.03.2023

Губернатор Югры вылетит на место ЧП в Нижневартовске

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Наталья Комарова вылетает в Нижневартовск, где вооруженный мужчина удерживает ребенка в квартире,... РИА Новости, 09.03.2023

2023-03-09T09:30

2023-03-09T09:30

2023-03-09T12:01

происшествия

нижневартовск

россия

наталья комарова

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 мар – РИА Новости. Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Наталья Комарова вылетает в Нижневартовск, где вооруженный мужчина удерживает ребенка в квартире, сообщает пресс-служба правительства региона. В четверг утром в региональном главке МВД РИА Новости сообщили, что утром в четверг мужчина в неадекватном состоянии заперся в квартире с ребенком и угрожал самоубийством. При попытке вскрытия двери сотрудниками МЧС произвел выстрел с балкона в воздух. "Губернатор Югры Наталья Комарова вылетает на место происшествия в Нижневартовск", - говорится в сообщении. Уточняется, что вместе с Комаровой на место ЧП летят главный федеральный инспектор по Югре Александр Постников, начальник управления Росгвардии Евгений Симаков и начальник УМВД России по Югре Дамир Сатретдинов. Ранее в мэрии сообщили, что ближайшая территория к девятиэтажке, откуда был произведен выстрел, оцеплена полицейскими. Жители дома эвакуированы, для них на базе школы №42 развернут пункт временного размещения. Также к месту происшествия подогнали два теплых пассажирских автобуса. На месте работают правоохранители, оперативные службы и глава города Дмитрий Кощенко.

https://ria.ru/20230309/yugra-1856668096.html

https://ria.ru/20230309/nizhnevartovsk-1856664524.html

нижневартовск

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, нижневартовск, россия, наталья комарова, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)