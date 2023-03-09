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Губернатор Югры вылетит на место ЧП в Нижневартовске - РИА Новости, 09.03.2023
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09:30 09.03.2023 (обновлено: 12:01 09.03.2023)
https://ria.ru/20230309/zalozhniki-1856674183.html
Губернатор Югры вылетит на место ЧП в Нижневартовске
Губернатор Югры вылетит на место ЧП в Нижневартовске - РИА Новости, 09.03.2023
Губернатор Югры вылетит на место ЧП в Нижневартовске
Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Наталья Комарова вылетает в Нижневартовск, где вооруженный мужчина удерживает ребенка в квартире,... РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T09:30
2023-03-09T12:01
происшествия
нижневартовск
россия
наталья комарова
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 мар – РИА Новости. Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Наталья Комарова вылетает в Нижневартовск, где вооруженный мужчина удерживает ребенка в квартире, сообщает пресс-служба правительства региона. В четверг утром в региональном главке МВД РИА Новости сообщили, что утром в четверг мужчина в неадекватном состоянии заперся в квартире с ребенком и угрожал самоубийством. При попытке вскрытия двери сотрудниками МЧС произвел выстрел с балкона в воздух. "Губернатор Югры Наталья Комарова вылетает на место происшествия в Нижневартовск", - говорится в сообщении. Уточняется, что вместе с Комаровой на место ЧП летят главный федеральный инспектор по Югре Александр Постников, начальник управления Росгвардии Евгений Симаков и начальник УМВД России по Югре Дамир Сатретдинов. Ранее в мэрии сообщили, что ближайшая территория к девятиэтажке, откуда был произведен выстрел, оцеплена полицейскими. Жители дома эвакуированы, для них на базе школы №42 развернут пункт временного размещения. Также к месту происшествия подогнали два теплых пассажирских автобуса. На месте работают правоохранители, оперативные службы и глава города Дмитрий Кощенко.
https://ria.ru/20230309/yugra-1856668096.html
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происшествия, нижневартовск, россия, наталья комарова, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Нижневартовск, Россия, Наталья Комарова, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
Губернатор Югры вылетит на место ЧП в Нижневартовске

Губернатор Югры вылетит на место ЧП в Нижневартовске, где мужчина удерживает ребенка

© предоставлено пресс-службой кинофестиваля "Дух огня"Губернатор Югры Наталья Комарова
Губернатор Югры Наталья Комарова
© предоставлено пресс-службой кинофестиваля "Дух огня"
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 мар – РИА Новости. Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Наталья Комарова вылетает в Нижневартовск, где вооруженный мужчина удерживает ребенка в квартире, сообщает пресс-служба правительства региона.
В четверг утром в региональном главке МВД РИА Новости сообщили, что утром в четверг мужчина в неадекватном состоянии заперся в квартире с ребенком и угрожал самоубийством. При попытке вскрытия двери сотрудниками МЧС произвел выстрел с балкона в воздух.
Форма сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
Из дома в Югре, где вооруженный мужчина удерживает ребенка, вывели жильцов
08:46
"Губернатор Югры Наталья Комарова вылетает на место происшествия в Нижневартовск", - говорится в сообщении.
Уточняется, что вместе с Комаровой на место ЧП летят главный федеральный инспектор по Югре Александр Постников, начальник управления Росгвардии Евгений Симаков и начальник УМВД России по Югре Дамир Сатретдинов.
Ранее в мэрии сообщили, что ближайшая территория к девятиэтажке, откуда был произведен выстрел, оцеплена полицейскими. Жители дома эвакуированы, для них на базе школы №42 развернут пункт временного размещения. Также к месту происшествия подогнали два теплых пассажирских автобуса. На месте работают правоохранители, оперативные службы и глава города Дмитрий Кощенко.
Сотрудники полиции возле жилого дома в Нижневартовске, где вооруженный мужчина удерживает ребенка - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
В Нижневартовске вооруженный мужчина удерживает ребенка в квартире
07:58
 
ПроисшествияНижневартовскРоссияНаталья КомароваМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
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