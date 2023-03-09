https://ria.ru/20230309/zaklyuchennye-1856733720.html
ФСИН опровергла заявления о бунте заключенных в колонии в Пермском крае
ФСИН опровергла заявления о бунте заключенных в колонии в Пермском крае - РИА Новости, 09.03.2023
ФСИН опровергла заявления о бунте заключенных в колонии в Пермском крае
Информация о бунте заключенных в исправительной колонии №29 не соответствует действительности, учреждение работает в обычном режиме, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T13:01
2023-03-09T13:01
2023-03-09T13:01
происшествия
пермь
пермский край
россия
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ПЕРМЬ, 9 мар - РИА Новости. Информация о бунте заключенных в исправительной колонии №29 не соответствует действительности, учреждение работает в обычном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУФСИН по Пермскому краю. Ранее в соцсетях появилась информация о якобы произошедшем бунте в колонии №29, где "осужденные крушили, ломали мебель", также указывалось, что для подавления беспорядков будто бы привлекался спецназ. "Информация полностью не соответствует действительности, никаких волнений в колонии №29 нет, она работает в штатном режиме", — рассказали в региональном ведомстве. Исправительная колония №29 находится в Мотовилихинском районе Перми на улице Соликамской.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, пермь, пермский край, россия
Происшествия, Пермь, Пермский край, Россия
ФСИН опровергла заявления о бунте заключенных в колонии в Пермском крае
ГУФСИН по Пермскому краю опровергло заявления о бунте заключенных в колонии №29
ПЕРМЬ, 9 мар - РИА Новости. Информация о бунте заключенных в исправительной колонии №29 не соответствует действительности, учреждение работает в обычном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУФСИН по Пермскому краю.
Ранее в соцсетях появилась информация о якобы произошедшем бунте в колонии №29, где "осужденные крушили, ломали мебель", также указывалось, что для подавления беспорядков будто бы привлекался спецназ.
"Информация полностью не соответствует действительности, никаких волнений в колонии №29 нет, она работает в штатном режиме", — рассказали в региональном ведомстве.
Исправительная колония №29 находится в Мотовилихинском районе Перми
на улице Соликамской.
В Приморье заключенный сбежал из колонии-поселения