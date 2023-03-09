https://ria.ru/20230309/zaklyuchennye-1856733720.html

ФСИН опровергла заявления о бунте заключенных в колонии в Пермском крае

ФСИН опровергла заявления о бунте заключенных в колонии в Пермском крае - РИА Новости, 09.03.2023

ФСИН опровергла заявления о бунте заключенных в колонии в Пермском крае

Информация о бунте заключенных в исправительной колонии №29 не соответствует действительности, учреждение работает в обычном режиме, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 09.03.2023

2023-03-09T13:01

2023-03-09T13:01

2023-03-09T13:01

происшествия

пермь

пермский край

россия

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ПЕРМЬ, 9 мар - РИА Новости. Информация о бунте заключенных в исправительной колонии №29 не соответствует действительности, учреждение работает в обычном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУФСИН по Пермскому краю. Ранее в соцсетях появилась информация о якобы произошедшем бунте в колонии №29, где "осужденные крушили, ломали мебель", также указывалось, что для подавления беспорядков будто бы привлекался спецназ. "Информация полностью не соответствует действительности, никаких волнений в колонии №29 нет, она работает в штатном режиме", — рассказали в региональном ведомстве. Исправительная колония №29 находится в Мотовилихинском районе Перми на улице Соликамской.

https://ria.ru/20230309/pobeg-1856686085.html

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пермский край

россия

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, пермь, пермский край, россия