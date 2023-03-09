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ФСИН опровергла заявления о бунте заключенных в колонии в Пермском крае - РИА Новости, 09.03.2023
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13:01 09.03.2023
https://ria.ru/20230309/zaklyuchennye-1856733720.html
ФСИН опровергла заявления о бунте заключенных в колонии в Пермском крае
ФСИН опровергла заявления о бунте заключенных в колонии в Пермском крае - РИА Новости, 09.03.2023
ФСИН опровергла заявления о бунте заключенных в колонии в Пермском крае
Информация о бунте заключенных в исправительной колонии №29 не соответствует действительности, учреждение работает в обычном режиме, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T13:01
2023-03-09T13:01
происшествия
пермь
пермский край
россия
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ПЕРМЬ, 9 мар - РИА Новости. Информация о бунте заключенных в исправительной колонии №29 не соответствует действительности, учреждение работает в обычном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУФСИН по Пермскому краю. Ранее в соцсетях появилась информация о якобы произошедшем бунте в колонии №29, где "осужденные крушили, ломали мебель", также указывалось, что для подавления беспорядков будто бы привлекался спецназ. "Информация полностью не соответствует действительности, никаких волнений в колонии №29 нет, она работает в штатном режиме", — рассказали в региональном ведомстве. Исправительная колония №29 находится в Мотовилихинском районе Перми на улице Соликамской.
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происшествия, пермь, пермский край, россия
Происшествия, Пермь, Пермский край, Россия
ФСИН опровергла заявления о бунте заключенных в колонии в Пермском крае

ГУФСИН по Пермскому краю опровергло заявления о бунте заключенных в колонии №29

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкСотрудница ФСИН России на посту видеонаблюдения
Сотрудница ФСИН России на посту видеонаблюдения - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
© РИА Новости / Владимир Песня
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Сотрудница ФСИН России на посту видеонаблюдения. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕРМЬ, 9 мар - РИА Новости. Информация о бунте заключенных в исправительной колонии №29 не соответствует действительности, учреждение работает в обычном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУФСИН по Пермскому краю.
Ранее в соцсетях появилась информация о якобы произошедшем бунте в колонии №29, где "осужденные крушили, ломали мебель", также указывалось, что для подавления беспорядков будто бы привлекался спецназ.
"Информация полностью не соответствует действительности, никаких волнений в колонии №29 нет, она работает в штатном режиме", — рассказали в региональном ведомстве.
Исправительная колония №29 находится в Мотовилихинском районе Перми на улице Соликамской.
Заключенные в исправительной колонии - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
В Приморье заключенный сбежал из колонии-поселения
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