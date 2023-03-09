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Ульянов: Гросси не удалось сделать доклад по Украине деполитизированным - РИА Новости, 09.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
19:07 09.03.2023 (обновлено: 19:42 09.03.2023)
https://ria.ru/20230309/zaes-1856856725.html
Ульянов: Гросси не удалось сделать доклад по Украине деполитизированным
Ульянов: Гросси не удалось сделать доклад по Украине деполитизированным - РИА Новости, 09.03.2023
Ульянов: Гросси не удалось сделать доклад по Украине деполитизированным
Гендиректору МАГАТЭ Рафаэлю Гросси в докладе по ситуации на Украине, в том числе на Запорожской АЭС, не удалось сделать его деполитизированным, заявил постпред... РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T19:07
2023-03-09T19:42
специальная военная операция на украине
россия
магатэ
в мире
украина
европа
михаил ульянов (дипломат)
рафаэль гросси
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Гендиректору МАГАТЭ Рафаэлю Гросси в докладе по ситуации на Украине, в том числе на Запорожской АЭС, не удалось сделать его деполитизированным, заявил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов."Мы внимательно изучили закрытый и открытый доклады гендиректора о ситуации с ядерной безопасностью, физической ядерной безопасностью и гарантиями на Украине. К сожалению, приходится признать, что, несмотря на попытку придать этим документам технический вид, секретариату снова не удалось обеспечить их деполитизированный характер. В целом мы ожидали от секретариата, представители которого вот уже полгода находятся на ЗАЭС, более качественного информирования о положении дел на станции", - говорится в заявлении Ульянова, опубликованном на сайте МИД РФ.По его словам, секретариат МАГАТЭ продолжает игнорировать предоставляемую российской стороной информацию о реальном положении дел на Запорожской АЭС, в частности фактов обстрелов станции украинской стороной."Эти обстрелы являются основным источником рисков в области ядерной безопасности и физической ядерной безопасности для этого крупнейшего в Европе ядерного объекта", - добавил он.Постпред РФ отметил, что Москва разочарована и тем, что "все усилия российской стороны по обеспечению безопасности ЗАЭС в докладах либо игнорируются вовсе, либо упоминаются, но только в контексте отсутствия согласования с украинским регулятором".Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта прошлого года она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
https://ria.ru/20230302/toplivo-1855343183.html
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россия, магатэ, в мире, украина, европа, михаил ульянов (дипломат), рафаэль гросси, запорожская аэс, сергей шойгу
Специальная военная операция на Украине, Россия, МАГАТЭ, В мире, Украина, Европа, Михаил Ульянов (дипломат), Рафаэль Гросси, Запорожская АЭС, Сергей Шойгу
Ульянов: Гросси не удалось сделать доклад по Украине деполитизированным

Постпред России Ульянов: Гросси не удалось сделать доклад по Украине деполитизированным

© Фото предоставлено посольством России в АвстрииМихаил Ульянов
Михаил Ульянов
© Фото предоставлено посольством России в Австрии
Михаил Ульянов. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Гендиректору МАГАТЭ Рафаэлю Гросси в докладе по ситуации на Украине, в том числе на Запорожской АЭС, не удалось сделать его деполитизированным, заявил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
"Мы внимательно изучили закрытый и открытый доклады гендиректора о ситуации с ядерной безопасностью, физической ядерной безопасностью и гарантиями на Украине. К сожалению, приходится признать, что, несмотря на попытку придать этим документам технический вид, секретариату снова не удалось обеспечить их деполитизированный характер. В целом мы ожидали от секретариата, представители которого вот уже полгода находятся на ЗАЭС, более качественного информирования о положении дел на станции", - говорится в заявлении Ульянова, опубликованном на сайте МИД РФ.
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По его словам, секретариат МАГАТЭ продолжает игнорировать предоставляемую российской стороной информацию о реальном положении дел на Запорожской АЭС, в частности фактов обстрелов станции украинской стороной.
"Эти обстрелы являются основным источником рисков в области ядерной безопасности и физической ядерной безопасности для этого крупнейшего в Европе ядерного объекта", - добавил он.
Постпред РФ отметил, что Москва разочарована и тем, что "все усилия российской стороны по обеспечению безопасности ЗАЭС в докладах либо игнорируются вовсе, либо упоминаются, но только в контексте отсутствия согласования с украинским регулятором".
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта прошлого года она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.
Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияМАГАТЭВ миреУкраинаЕвропаМихаил Ульянов (дипломат)Рафаэль ГроссиЗапорожская АЭССергей Шойгу
 
 
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