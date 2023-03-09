Ульянов: Гросси не удалось сделать доклад по Украине деполитизированным
Постпред России Ульянов: Гросси не удалось сделать доклад по Украине деполитизированным
© Фото предоставлено посольством России в АвстрииМихаил Ульянов
© Фото предоставлено посольством России в Австрии
Михаил Ульянов. Архивное фото
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Гендиректору МАГАТЭ Рафаэлю Гросси в докладе по ситуации на Украине, в том числе на Запорожской АЭС, не удалось сделать его деполитизированным, заявил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
"Мы внимательно изучили закрытый и открытый доклады гендиректора о ситуации с ядерной безопасностью, физической ядерной безопасностью и гарантиями на Украине. К сожалению, приходится признать, что, несмотря на попытку придать этим документам технический вид, секретариату снова не удалось обеспечить их деполитизированный характер. В целом мы ожидали от секретариата, представители которого вот уже полгода находятся на ЗАЭС, более качественного информирования о положении дел на станции", - говорится в заявлении Ульянова, опубликованном на сайте МИД РФ.
По его словам, секретариат МАГАТЭ продолжает игнорировать предоставляемую российской стороной информацию о реальном положении дел на Запорожской АЭС, в частности фактов обстрелов станции украинской стороной.
"Эти обстрелы являются основным источником рисков в области ядерной безопасности и физической ядерной безопасности для этого крупнейшего в Европе ядерного объекта", - добавил он.
Постпред РФ отметил, что Москва разочарована и тем, что "все усилия российской стороны по обеспечению безопасности ЗАЭС в докладах либо игнорируются вовсе, либо упоминаются, но только в контексте отсутствия согласования с украинским регулятором".
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта прошлого года она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.
Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.