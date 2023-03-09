https://ria.ru/20230309/zaes-1856686809.html

На ЗАЭС рассказали об обстановке после отключения от украинской ЛЭП

На ЗАЭС рассказали об обстановке после отключения от украинской ЛЭП - РИА Новости, 09.03.2023

На ЗАЭС рассказали об обстановке после отключения от украинской ЛЭП

Все системы безопасности Запорожской АЭС при переходе на работу дизель-генераторов сработали штатно, запасов топлива достаточно, сообщила пресс-служба ЗАЭС. РИА Новости, 09.03.2023

2023-03-09T10:32

2023-03-09T10:32

2023-03-09T10:43

ядерные технологии

запорожская аэс

запорожская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар – РИА Новости. Все системы безопасности Запорожской АЭС при переходе на работу дизель-генераторов сработали штатно, запасов топлива достаточно, сообщила пресс-служба ЗАЭС.Ранее сообщалось, что рано утром в четверг украинская сторона отключила последнюю ЛЭП - Днепровскую, питающую Запорожскую АЭС. Станция перешла на обеспечение собственных нужд за счет работы дизель-генераторов."Сегодня ночью в результате короткого замыкания на линии между Южно-Украинской АЭС и Днепровской подстанции на Запорожской АЭС действиями автоматики были запущены дизель-генераторы для обеспечения собственных нужд станции. Все системы безопасности сработали штатно. Запасов топлива для обеспечения работы дизель-генераторов достаточно, и они постоянно пополняются", - говорится в сообщении пресс-службы ЗАЭС.На данный момент 1, 3 блоки Запорожской АЭС находятся в ремонте, блоки 2, 4, 5, 6 переведены в холодный резерв, отметили в пресс-службе. Оборудование обслуживается в соответствии со всеми необходимыми регламентами при строгом контроле норм радиационной безопасности.Радиационный фон на станции и прилегающей территории без изменений и находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков и не превышает естественных фоновых природных значений, сообщили на станции.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта прошлого года она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.

https://ria.ru/20230210/zaes-1851311630.html

https://ria.ru/20230221/zaes-1853355316.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

запорожская аэс, запорожская область