https://ria.ru/20230309/zabaykale-1856658785.html
Туристы из Китая впервые за три года посетили Забайкалье
Туристы из Китая впервые за три года посетили Забайкалье - РИА Новости, 09.03.2023
Туристы из Китая впервые за три года посетили Забайкалье
Туристическая группа из Китая впервые за три года посетила Забайкалье, сообщил зампред правительства региона - министр экономического развития края Александр... РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T05:53
2023-03-09T05:53
2023-03-09T12:00
забайкальский край
китай
чита
россия
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0f/1750207895_0:86:3072:1814_1920x0_80_0_0_85ddb48ee959416d43163e2a21fd86bb.jpg
ЧИТА, 9 мар - РИА Новости. Туристическая группа из Китая впервые за три года посетила Забайкалье, сообщил зампред правительства региона - министр экономического развития края Александр Бардалеев. Он уточнил, что встретили туристов в поселке Забайкальск, затем их привезли в Читу. Они посетили источник "Молоковка", музей декабристов, Титовскую сопку, посмотрели город. "Многие признались, что очень скучали по России. На нашей забайкальской земле гостей везде встречали караеваем, традиционными песнями. Для нас возобновление турпотока – новый виток в развитии туристической отрасли всего края. Это экономика. Ведь каждый турист увозит отсюда впечатления, а здесь оставляет деньги", - добавил зампред. По его словам, местные туроператоры уже придумали и реализовали специальные турпроекты именно для гостей из Китая.
https://ria.ru/20200501/1570866819.html
китай
чита
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0f/1750207895_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_46a21590641fe9f88be5236c6a97d864.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, чита, россия, новости - туризм
Забайкальский край, Китай, Чита, Россия, Новости - Туризм
Туристы из Китая впервые за три года посетили Забайкалье
Глава Минэкономразвития Забайкалья: туристы из КНР впервые за три года посетили регион