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Туристы из Китая впервые за три года посетили Забайкалье - РИА Новости, 09.03.2023
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Забайкальский край
 
05:53 09.03.2023 (обновлено: 12:00 09.03.2023)
https://ria.ru/20230309/zabaykale-1856658785.html
Туристы из Китая впервые за три года посетили Забайкалье
Туристы из Китая впервые за три года посетили Забайкалье - РИА Новости, 09.03.2023
Туристы из Китая впервые за три года посетили Забайкалье
Туристическая группа из Китая впервые за три года посетила Забайкалье, сообщил зампред правительства региона - министр экономического развития края Александр... РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T05:53
2023-03-09T12:00
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ЧИТА, 9 мар - РИА Новости. Туристическая группа из Китая впервые за три года посетила Забайкалье, сообщил зампред правительства региона - министр экономического развития края Александр Бардалеев. Он уточнил, что встретили туристов в поселке Забайкальск, затем их привезли в Читу. Они посетили источник "Молоковка", музей декабристов, Титовскую сопку, посмотрели город. "Многие признались, что очень скучали по России. На нашей забайкальской земле гостей везде встречали караеваем, традиционными песнями. Для нас возобновление турпотока – новый виток в развитии туристической отрасли всего края. Это экономика. Ведь каждый турист увозит отсюда впечатления, а здесь оставляет деньги", - добавил зампред. По его словам, местные туроператоры уже придумали и реализовали специальные турпроекты именно для гостей из Китая.
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китай, чита, россия, новости - туризм
Забайкальский край, Китай, Чита, Россия, Новости - Туризм
Туристы из Китая впервые за три года посетили Забайкалье

Глава Минэкономразвития Забайкалья: туристы из КНР впервые за три года посетили регион

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкВид на город Чита с Титовской сопки
Вид на город Чита с Титовской сопки - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Вид на город Чита с Титовской сопки. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЧИТА, 9 мар - РИА Новости. Туристическая группа из Китая впервые за три года посетила Забайкалье, сообщил зампред правительства региона - министр экономического развития края Александр Бардалеев.
«
"Первая туристическая группа из Китая впервые за три года прибыла в наш регион 7 марта. Из-за пандемии коронавируса туробмен между странами был приостановлен. Первыми гостей приняли сотрудники Забайкальского бюро международного туризма "Спутник", - написал Бардалеев в телеграм-канале.
Он уточнил, что встретили туристов в поселке Забайкальск, затем их привезли в Читу. Они посетили источник "Молоковка", музей декабристов, Титовскую сопку, посмотрели город.
"Многие признались, что очень скучали по России. На нашей забайкальской земле гостей везде встречали караеваем, традиционными песнями. Для нас возобновление турпотока – новый виток в развитии туристической отрасли всего края. Это экономика. Ведь каждый турист увозит отсюда впечатления, а здесь оставляет деньги", - добавил зампред.
По его словам, местные туроператоры уже придумали и реализовали специальные турпроекты именно для гостей из Китая.
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