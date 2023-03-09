https://ria.ru/20230309/zabaykale-1856658785.html

Туристы из Китая впервые за три года посетили Забайкалье

Туристы из Китая впервые за три года посетили Забайкалье - РИА Новости, 09.03.2023

Туристы из Китая впервые за три года посетили Забайкалье

Туристическая группа из Китая впервые за три года посетила Забайкалье, сообщил зампред правительства региона - министр экономического развития края Александр... РИА Новости, 09.03.2023

2023-03-09T05:53

2023-03-09T05:53

2023-03-09T12:00

забайкальский край

китай

чита

россия

новости - туризм

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ЧИТА, 9 мар - РИА Новости. Туристическая группа из Китая впервые за три года посетила Забайкалье, сообщил зампред правительства региона - министр экономического развития края Александр Бардалеев. Он уточнил, что встретили туристов в поселке Забайкальск, затем их привезли в Читу. Они посетили источник "Молоковка", музей декабристов, Титовскую сопку, посмотрели город. "Многие признались, что очень скучали по России. На нашей забайкальской земле гостей везде встречали караеваем, традиционными песнями. Для нас возобновление турпотока – новый виток в развитии туристической отрасли всего края. Это экономика. Ведь каждый турист увозит отсюда впечатления, а здесь оставляет деньги", - добавил зампред. По его словам, местные туроператоры уже придумали и реализовали специальные турпроекты именно для гостей из Китая.

https://ria.ru/20200501/1570866819.html

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китай, чита, россия, новости - туризм