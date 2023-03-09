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Глава Якутии поставил задачи по снижению аварийности на объектах энергетики - РИА Новости, 09.03.2023
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16:22 09.03.2023
https://ria.ru/20230309/yakutiya-1856803380.html
Глава Якутии поставил задачи по снижению аварийности на объектах энергетики
Глава Якутии поставил задачи по снижению аварийности на объектах энергетики - РИА Новости, 09.03.2023
Глава Якутии поставил задачи по снижению аварийности на объектах энергетики
Глава Якутии Айсен Николаев поставил задачи по снижению аварийности на объектах энергетики, региональным правительством будет утвержден план мероприятий по... РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T16:22
2023-03-09T16:22
экономика
айсен николаев
россети
фск еэс
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ЯКУТСК, 9 мар – РИА Новости. Глава Якутии Айсен Николаев поставил задачи по снижению аварийности на объектах энергетики, региональным правительством будет утвержден план мероприятий по повышению надежности функционирования энергосистемы, сообщает пресс-служба главы и правительства республики. На совещании в четверг региональные власти проанализировали причины крупных энергоаварий, произошедших в последние месяцы. В первую очередь речь шла об авариях на объектах ПАО "ФСК ЕЭС" - МЭС Востока. С начала года в Якутии зафиксировано на объектах филиала ПАО "Россети" два крупных технологических нарушения – на подстанциях 220 кВ "Майя" и "Томмот". По словам и.о. директора филиала Артема Киселева, ошибки были допущены еще при проектировании. В итоге кабельные муфты не выдержали перепадов температур и вышли из строя, что привело к отключению электричества в тысячах домовладений и сотнях социальных объектов. "Для наших морозов отсутствие электричества по цепочке ведет за собой ряд нарушений в работе всей системы жизнеообеспечения населенных пунктов, которые могут привести к трагическим последствиям... Есть много объективных факторов, но при всем этом эти проблемы появились не вчера. По каждому этому вопросу есть структуры, которые напрямую не подчиняются правительству. Тем не менее не нужно самоустраняться, правительству нужно постоянно держать в поле зрения вопросы повышения надежности энергокомплекса, заниматься этими вопросами в ежедневном режиме", – сказал Николаев. По информации ПАО "Россети", в 2023 году на реконструкцию подстанций 220 кВ "Майя" и "Томмот" в республике будет направлено порядка 1,5 миллиарда рублей. Глава региона поручил кабмину утвердить план мероприятий по повышению надежности устойчивости функционирования энергосистемы республики. Также он заявил об ужесточении требований при проверке подготовки объектов к следующему отопительному сезону. Также среди требующих решения вопросов Николаев назвал задолженность потребителей. Объем долгов превысил свыше 5 миллиардов рублей. Актуальной проблемой остается отсутствие механизма контроля за наличием у жителей резервных источников питания.
https://ria.ru/20230307/pozhar-1856379745.html
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экономика, айсен николаев, россети, фск еэс
Экономика, Айсен Николаев, Россети, ФСК ЕЭС
Глава Якутии поставил задачи по снижению аварийности на объектах энергетики

Глава Якутии Николаев поставил задачи по снижению аварийности на объектах энергетики

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкГлава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев
Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев. Архивное фото
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ЯКУТСК, 9 мар – РИА Новости. Глава Якутии Айсен Николаев поставил задачи по снижению аварийности на объектах энергетики, региональным правительством будет утвержден план мероприятий по повышению надежности функционирования энергосистемы, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.
На совещании в четверг региональные власти проанализировали причины крупных энергоаварий, произошедших в последние месяцы. В первую очередь речь шла об авариях на объектах ПАО "ФСК ЕЭС" - МЭС Востока. С начала года в Якутии зафиксировано на объектах филиала ПАО "Россети" два крупных технологических нарушения – на подстанциях 220 кВ "Майя" и "Томмот". По словам и.о. директора филиала Артема Киселева, ошибки были допущены еще при проектировании. В итоге кабельные муфты не выдержали перепадов температур и вышли из строя, что привело к отключению электричества в тысячах домовладений и сотнях социальных объектов.
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"Для наших морозов отсутствие электричества по цепочке ведет за собой ряд нарушений в работе всей системы жизнеообеспечения населенных пунктов, которые могут привести к трагическим последствиям... Есть много объективных факторов, но при всем этом эти проблемы появились не вчера. По каждому этому вопросу есть структуры, которые напрямую не подчиняются правительству. Тем не менее не нужно самоустраняться, правительству нужно постоянно держать в поле зрения вопросы повышения надежности энергокомплекса, заниматься этими вопросами в ежедневном режиме", – сказал Николаев.
По информации ПАО "Россети", в 2023 году на реконструкцию подстанций 220 кВ "Майя" и "Томмот" в республике будет направлено порядка 1,5 миллиарда рублей.
Глава региона поручил кабмину утвердить план мероприятий по повышению надежности устойчивости функционирования энергосистемы республики. Также он заявил об ужесточении требований при проверке подготовки объектов к следующему отопительному сезону.
Также среди требующих решения вопросов Николаев назвал задолженность потребителей. Объем долгов превысил свыше 5 миллиардов рублей. Актуальной проблемой остается отсутствие механизма контроля за наличием у жителей резервных источников питания.
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