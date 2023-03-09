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Жителей двух районов Якутии предупредили о сильном ветре и метели
Жителей двух районов Якутии предупредили о сильном ветре и метели - РИА Новости, 09.03.2023
Жителей двух районов Якутии предупредили о сильном ветре и метели
Ветер со скоростью до 20 метров в секунду и метель ожидаются в двух арктических районах Якутии, сообщает региональное управление по гидрометеорологии и... РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T04:39
2023-03-09T04:39
2023-03-09T04:39
якутск
общество
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ЯКУТСК, 9 мар – РИА Новости. Ветер со скоростью до 20 метров в секунду и метель ожидаются в двух арктических районах Якутии, сообщает региональное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. "В Жиганском и Кобяйском районах ожидаются порывы ветра 9-14 м/с, местами до 15-20 метров в секунду, метель", - говорится в прогнозе. В настоящее время по всей Якутии, отмечают синоптики, установилась относительно теплая погода. Температура воздуха ниже минус 45 градусов отмечается только в Оймяконском и Верхоянском районах. В Якутске в четверг ожидается погода без осадков, ветер восточный со скоростью 2-7 метров в секунду. Температура воздуха днем составит минус 13 - минус 15 градусов.
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якутск, общество
Жителей двух районов Якутии предупредили о сильном ветре и метели
В двух районах Якутии ожидаются метель и ветер со скоростью до 20 метров в секунду