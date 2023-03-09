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После взрыва в доме в Чите в тяжелом состоянии находятся два человека - РИА Новости, 09.03.2023
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13:29 09.03.2023
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После взрыва в доме в Чите в тяжелом состоянии находятся два человека
После взрыва в доме в Чите в тяжелом состоянии находятся два человека - РИА Новости, 09.03.2023
После взрыва в доме в Чите в тяжелом состоянии находятся два человека
Один ребёнок и одна женщина находятся в тяжёлом состоянии после взрыва бытового газа в подъезде дома в посёлке Антипиха в Чите, сообщил директор Забайкальского... РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T13:29
2023-03-09T13:29
происшествия
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ЧИТА, 9 мар - РИА Новости. Один ребёнок и одна женщина находятся в тяжёлом состоянии после взрыва бытового газа в подъезде дома в посёлке Антипиха в Чите, сообщил директор Забайкальского территориального центра медицины катастроф Руслан Долгов. "Пострадало 11 забайкальцев, из них четверо детей. Один ребёнок находится в тяжёлом состоянии, трое других - в удовлетворительном. Также медицинская помощь оказывается семерым взрослым", - сказал Долгов в опубликованном в Telegram-канале правительства края видео.Отмечается, что одна женщина находится в тяжелом состоянии, еще двое взрослых пострадавших - средней степени тяжести, остальные - в удовлетворительном.
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происшествия, чита
Происшествия, Чита
После взрыва в доме в Чите в тяжелом состоянии находятся два человека

После взрыва в доме в поселке Антипиха в тяжелом состоянии находятся женщина и ребенок

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкСотрудники МЧС проводят спасательные работы на месте взрыва бытового газа в жилом доме в Чите
Сотрудники МЧС проводят спасательные работы на месте взрыва бытового газа в жилом доме в Чите - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в медиабанк
Сотрудники МЧС проводят спасательные работы на месте взрыва бытового газа в жилом доме в Чите
Читать ria.ru в
ЧИТА, 9 мар - РИА Новости. Один ребёнок и одна женщина находятся в тяжёлом состоянии после взрыва бытового газа в подъезде дома в посёлке Антипиха в Чите, сообщил директор Забайкальского территориального центра медицины катастроф Руслан Долгов.
"Пострадало 11 забайкальцев, из них четверо детей. Один ребёнок находится в тяжёлом состоянии, трое других - в удовлетворительном. Также медицинская помощь оказывается семерым взрослым", - сказал Долгов в опубликованном в Telegram-канале правительства края видео.
Отмечается, что одна женщина находится в тяжелом состоянии, еще двое взрослых пострадавших - средней степени тяжести, остальные - в удовлетворительном.
Сотрудники службы МЧС РФ проводят спасательные работы на месте взрыва бытового газа в жилом доме в поселке Антипиха под Читой - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
При взрыве газа в Чите пострадали 11 человек
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