https://ria.ru/20230309/vzryv-1856744572.html

После взрыва в доме в Чите в тяжелом состоянии находятся два человека

После взрыва в доме в Чите в тяжелом состоянии находятся два человека - РИА Новости, 09.03.2023

После взрыва в доме в Чите в тяжелом состоянии находятся два человека

Один ребёнок и одна женщина находятся в тяжёлом состоянии после взрыва бытового газа в подъезде дома в посёлке Антипиха в Чите, сообщил директор Забайкальского... РИА Новости, 09.03.2023

2023-03-09T13:29

2023-03-09T13:29

2023-03-09T13:29

происшествия

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ЧИТА, 9 мар - РИА Новости. Один ребёнок и одна женщина находятся в тяжёлом состоянии после взрыва бытового газа в подъезде дома в посёлке Антипиха в Чите, сообщил директор Забайкальского территориального центра медицины катастроф Руслан Долгов. "Пострадало 11 забайкальцев, из них четверо детей. Один ребёнок находится в тяжёлом состоянии, трое других - в удовлетворительном. Также медицинская помощь оказывается семерым взрослым", - сказал Долгов в опубликованном в Telegram-канале правительства края видео.Отмечается, что одна женщина находится в тяжелом состоянии, еще двое взрослых пострадавших - средней степени тяжести, остальные - в удовлетворительном.

https://ria.ru/20230309/chitaya-1856706802.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, чита