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После взрыва в доме в Чите в тяжелом состоянии находятся два человека
После взрыва в доме в Чите в тяжелом состоянии находятся два человека - РИА Новости, 09.03.2023
После взрыва в доме в Чите в тяжелом состоянии находятся два человека
Один ребёнок и одна женщина находятся в тяжёлом состоянии после взрыва бытового газа в подъезде дома в посёлке Антипиха в Чите, сообщил директор Забайкальского... РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T13:29
2023-03-09T13:29
2023-03-09T13:29
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ЧИТА, 9 мар - РИА Новости. Один ребёнок и одна женщина находятся в тяжёлом состоянии после взрыва бытового газа в подъезде дома в посёлке Антипиха в Чите, сообщил директор Забайкальского территориального центра медицины катастроф Руслан Долгов. "Пострадало 11 забайкальцев, из них четверо детей. Один ребёнок находится в тяжёлом состоянии, трое других - в удовлетворительном. Также медицинская помощь оказывается семерым взрослым", - сказал Долгов в опубликованном в Telegram-канале правительства края видео.Отмечается, что одна женщина находится в тяжелом состоянии, еще двое взрослых пострадавших - средней степени тяжести, остальные - в удовлетворительном.
https://ria.ru/20230309/chitaya-1856706802.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, чита
После взрыва в доме в Чите в тяжелом состоянии находятся два человека
После взрыва в доме в поселке Антипиха в тяжелом состоянии находятся женщина и ребенок
ЧИТА, 9 мар - РИА Новости.
Один ребёнок и одна женщина находятся в тяжёлом состоянии после взрыва бытового газа в подъезде дома в посёлке Антипиха в Чите, сообщил
директор Забайкальского территориального центра медицины катастроф Руслан Долгов.
"Пострадало 11 забайкальцев, из них четверо детей. Один ребёнок находится в тяжёлом состоянии, трое других - в удовлетворительном. Также медицинская помощь оказывается семерым взрослым", - сказал Долгов в опубликованном в Telegram-канале правительства края видео.
Отмечается, что одна женщина находится в тяжелом состоянии, еще двое взрослых пострадавших - средней степени тяжести, остальные - в удовлетворительном.
При взрыве газа в Чите пострадали 11 человек