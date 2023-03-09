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Из дома в Чите, где произошел взрыв газа, спасли восемь человек

Из дома в Чите, где произошел взрыв газа, спасли восемь человек - РИА Новости, 09.03.2023

Из дома в Чите, где произошел взрыв газа, спасли восемь человек

Пожарные эвакуировали восемь человек после взрыва газа в пятиэтажке в Чите, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 09.03.2023

2023-03-09T09:38

2023-03-09T09:38

2023-03-09T09:43

происшествия

чита

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Пожарные эвакуировали восемь человек после взрыва газа в пятиэтажке в Чите, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."Силами пожарно-спасательных подразделений спасено восемь человек", - сказал собеседник агентства.На месте происшествия сейчас работают 35 человек и девять единиц техники. О пострадавших на данный момент не сообщалось.

https://ria.ru/20230214/efremov-1851916079.html

чита

россия

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, чита, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)