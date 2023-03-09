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Из дома в Чите, где произошел взрыв газа, спасли восемь человек
Из дома в Чите, где произошел взрыв газа, спасли восемь человек - РИА Новости, 09.03.2023
Из дома в Чите, где произошел взрыв газа, спасли восемь человек
Пожарные эвакуировали восемь человек после взрыва газа в пятиэтажке в Чите, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T09:38
2023-03-09T09:38
2023-03-09T09:43
происшествия
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россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Пожарные эвакуировали восемь человек после взрыва газа в пятиэтажке в Чите, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."Силами пожарно-спасательных подразделений спасено восемь человек", - сказал собеседник агентства.На месте происшествия сейчас работают 35 человек и девять единиц техники. О пострадавших на данный момент не сообщалось.
https://ria.ru/20230214/efremov-1851916079.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, чита, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Чита, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Из дома в Чите, где произошел взрыв газа, спасли восемь человек
МЧС: из жилого дома в Чите, где произошел взрыв газа, спасли восемь человек