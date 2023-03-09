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Из дома в Чите, где произошел взрыв газа, спасли восемь человек - РИА Новости, 09.03.2023
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09:38 09.03.2023 (обновлено: 09:43 09.03.2023)
https://ria.ru/20230309/vzryv-1856676700.html
Из дома в Чите, где произошел взрыв газа, спасли восемь человек
Из дома в Чите, где произошел взрыв газа, спасли восемь человек - РИА Новости, 09.03.2023
Из дома в Чите, где произошел взрыв газа, спасли восемь человек
Пожарные эвакуировали восемь человек после взрыва газа в пятиэтажке в Чите, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T09:38
2023-03-09T09:43
происшествия
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россия
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Пожарные эвакуировали восемь человек после взрыва газа в пятиэтажке в Чите, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."Силами пожарно-спасательных подразделений спасено восемь человек", - сказал собеседник агентства.На месте происшествия сейчас работают 35 человек и девять единиц техники. О пострадавших на данный момент не сообщалось.
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происшествия, чита, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Чита, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Из дома в Чите, где произошел взрыв газа, спасли восемь человек

МЧС: из жилого дома в Чите, где произошел взрыв газа, спасли восемь человек

© фото очевидцаНа месте взрыва бытового газа в Чите
На месте взрыва бытового газа в Чите
© фото очевидца
На месте взрыва бытового газа в Чите
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Пожарные эвакуировали восемь человек после взрыва газа в пятиэтажке в Чите, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"Силами пожарно-спасательных подразделений спасено восемь человек", - сказал собеседник агентства.
На месте происшествия сейчас работают 35 человек и девять единиц техники. О пострадавших на данный момент не сообщалось.
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ПроисшествияЧитаРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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