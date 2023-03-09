https://ria.ru/20230309/vzryv-1856666395.html

Украинские СМИ сообщили о новых взрывах в Киеве

Украинские СМИ сообщили о новых взрывах в Киеве - РИА Новости, 09.03.2023

Украинские СМИ сообщили о новых взрывах в Киеве

Украинские СМИ сообщают о новом взрыве в Киеве. РИА Новости, 09.03.2023

2023-03-09T08:25

2023-03-09T08:25

2023-03-09T08:25

специальная военная операция на украине

в мире

киев

украина

ровно

страна.ua

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/04/1849739626_0:282:3071:2009_1920x0_80_0_0_85f6527e3a801b731ab162e2bd809659.jpg

МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Украинские СМИ сообщают о новом взрыве в Киеве. "В Киеве новый взрыв", - говорится в сообщении украинского издания "Страна.ua". В то же время издание УНИАН сообщает со ссылкой на местных жителей, что в городе было слышно несколько взрывов. "Жители Святошинского и Шевченковского районов слышали по меньшей мере три взрыва", - сообщается в Telegram-канале УНИАН. Ранее на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Сообщалось о взрывах в Киеве, Луцке, Ровно, а также в ряде областей страны. Украинский канал ТСН сообщал, что электроснабжение пропало в Киеве и Киевской области.

https://ria.ru/20230309/ukraina-1856653085.html

киев

украина

ровно

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, киев, украина, ровно, страна.ua