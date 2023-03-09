Рейтинг@Mail.ru
Украинские СМИ сообщили о новых взрывах в Киеве - РИА Новости, 09.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:25 09.03.2023
https://ria.ru/20230309/vzryv-1856666395.html
Украинские СМИ сообщили о новых взрывах в Киеве
Украинские СМИ сообщили о новых взрывах в Киеве - РИА Новости, 09.03.2023
Украинские СМИ сообщили о новых взрывах в Киеве
Украинские СМИ сообщают о новом взрыве в Киеве. РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T08:25
2023-03-09T08:25
специальная военная операция на украине
в мире
киев
украина
ровно
страна.ua
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/04/1849739626_0:282:3071:2009_1920x0_80_0_0_85f6527e3a801b731ab162e2bd809659.jpg
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Украинские СМИ сообщают о новом взрыве в Киеве. "В Киеве новый взрыв", - говорится в сообщении украинского издания "Страна.ua". В то же время издание УНИАН сообщает со ссылкой на местных жителей, что в городе было слышно несколько взрывов. "Жители Святошинского и Шевченковского районов слышали по меньшей мере три взрыва", - сообщается в Telegram-канале УНИАН. Ранее на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Сообщалось о взрывах в Киеве, Луцке, Ровно, а также в ряде областей страны. Украинский канал ТСН сообщал, что электроснабжение пропало в Киеве и Киевской области.
https://ria.ru/20230309/ukraina-1856653085.html
киев
украина
ровно
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/04/1849739626_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_cad583f7606ec8bde50d8a4034d448c5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, киев, украина, ровно, страна.ua
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Украина, Ровно, Страна.ua
Украинские СМИ сообщили о новых взрывах в Киеве

"Страна.ua" и УНИАН сообщили о новых взрывах в Киеве

© AP Photo / Daniel ColeЛюди выходят из метро в Киеве, Украина
Люди выходят из метро в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
© AP Photo / Daniel Cole
Люди выходят из метро в Киеве, Украина. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Украинские СМИ сообщают о новом взрыве в Киеве.
"В Киеве новый взрыв", - говорится в сообщении украинского издания "Страна.ua".
В то же время издание УНИАН сообщает со ссылкой на местных жителей, что в городе было слышно несколько взрывов.
"Жители Святошинского и Шевченковского районов слышали по меньшей мере три взрыва", - сообщается в Telegram-канале УНИАН.
Ранее на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Сообщалось о взрывах в Киеве, Луцке, Ровно, а также в ряде областей страны. Украинский канал ТСН сообщал, что электроснабжение пропало в Киеве и Киевской области.
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
Омбудсмен ДНР заявила об ухудшении условий содержания пленных на Украине
02:17
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевУкраинаРовноСтрана.ua
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала