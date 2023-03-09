https://ria.ru/20230309/vzryv-1856666395.html
Украинские СМИ сообщили о новых взрывах в Киеве
Украинские СМИ сообщили о новых взрывах в Киеве - РИА Новости, 09.03.2023
Украинские СМИ сообщили о новых взрывах в Киеве
Украинские СМИ сообщают о новом взрыве в Киеве. РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T08:25
2023-03-09T08:25
2023-03-09T08:25
специальная военная операция на украине
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киев
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Украинские СМИ сообщают о новом взрыве в Киеве. "В Киеве новый взрыв", - говорится в сообщении украинского издания "Страна.ua". В то же время издание УНИАН сообщает со ссылкой на местных жителей, что в городе было слышно несколько взрывов. "Жители Святошинского и Шевченковского районов слышали по меньшей мере три взрыва", - сообщается в Telegram-канале УНИАН. Ранее на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Сообщалось о взрывах в Киеве, Луцке, Ровно, а также в ряде областей страны. Украинский канал ТСН сообщал, что электроснабжение пропало в Киеве и Киевской области.
https://ria.ru/20230309/ukraina-1856653085.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Украинские СМИ сообщили о новых взрывах в Киеве
"Страна.ua" и УНИАН сообщили о новых взрывах в Киеве