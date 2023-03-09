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Турция, Швеция и Финляндия договорились о встрече до саммита НАТО в июле

Турция, Швеция и Финляндия договорились о встрече до саммита НАТО в июле - РИА Новости, 09.03.2023

Турция, Швеция и Финляндия договорились о встрече до саммита НАТО в июле

Швеция и Финляндия провели в четверг в Брюсселе консультации с Турцией по вопросу ратификации членства в НАТО, договорились встретиться еще раз в том же формате РИА Новости, 09.03.2023

2023-03-09T20:12

2023-03-09T20:12

2023-03-09T20:12

швеция

финляндия

турция

в мире

йенс столтенберг

нато

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БРЮССЕЛЬ, 9 мар – РИА Новости. Швеция и Финляндия провели в четверг в Брюсселе консультации с Турцией по вопросу ратификации членства в НАТО, договорились встретиться еще раз в том же формате мадридского трехстороннего механизма до саммита в Вильнюсе в июле, говорится в распространенном заявлении альянса. "Представители Турции, Финляндии и Швеции обсудили конкретные шаги, которые уже были предприняты в соответствии с трехсторонним меморандумом. В соответствии с этим меморандумом, теперь между ними нет ограничений на поставки оружия, они значительно усилили сотрудничество в сфере борьбы с терроризмом. Швеция в настоящее время находится в процессе ужесточения антитеррористического законодательства, в том числе против РПК. Все стороны приветствовали достигнутый прогресс… Турция, Швеция и Финляндия договорились продолжить сотрудничество в этом формате и встретиться снова до саммита в Вильнюсе", - указывается в документе. Трехсторонняя встреча представителей Швеции, Финляндии и Турции под председательством генсека организации Йенса Столтенберга прошла в четверг в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Она была посвящена обсуждению вопросов ратификации заявок Швеции и Финляндии для завершения процедуры вступления в НАТО. По словам Столтенберга, пока нет никаких гарантий по срокам вступления Швеции и Финляндии в альянс, "но важно, чтобы этот процесс ратификации завершился в кратчайшие сроки". Столтенберг в своих заявлениях отмечал, что решение о ратификации заявок стран-кандидатов принимают все союзники по НАТО. Генсек также выражал уверенность, что "Швеция станет членом НАТО, но остается вопрос – когда?" Он отмечал, что целью встречи в Брюсселе 9 марта он считает возможность "собраться вместе и обсудить положение дел, постараться достичь единой позиции". На текущий момент заявки Швеции и Финляндии в НАТО не ратифицировали лишь две страны из 30 - это Венгрия и Турция. Ратификация заявок парламентами всех тридцати членов НАТО необходима для завершения процедуры присоединения к альянсу. Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине 18 мая прошлого года передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Сперва Анкара заблокировала начало рассмотрения этих заявок, но 29 июня Турция, Швеция и Финляндия подписали трехсторонний меморандум в области безопасности, который учитывает озабоченности Анкары. Процесс ратификации совместной заявки Финляндии и Швеции по вступлению в НАТО вновь был заблокирован Турцией в начале этого года из-за акций протеста в Стокгольме, осложнивших отношения с Анкарой. Генсек НАТО на встрече глав минобороны стран альянса 14-15 февраля заявлял, что рекомендовал бы Турции ратифицировать заявки Швеции и Финляндии одновременно, но все же не считает принципиальным их совместное вступление. По его мнению, главное - это присоединение этих стран к НАТО и усиление с их помощью коллективной обороны и безопасности.

https://ria.ru/20230222/nato-1853835112.html

https://ria.ru/20230220/nato-1853112704.html

https://ria.ru/20230308/nato-1856620033.html

швеция

финляндия

турция

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швеция, финляндия, турция, в мире, йенс столтенберг, нато