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В Белоруссии сняли с хранения военную технику для проверки боеготовности - РИА Новости, 09.03.2023
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18:25 09.03.2023
https://ria.ru/20230309/vs-1856846853.html
В Белоруссии сняли с хранения военную технику для проверки боеготовности
В Белоруссии сняли с хранения военную технику для проверки боеготовности - РИА Новости, 09.03.2023
В Белоруссии сняли с хранения военную технику для проверки боеготовности
Техника белорусской мехбригады Западного оперативного командования снята с хранения в рамках проверки боеготовности вооруженных сил Белоруссии, сообщила... РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T18:25
2023-03-09T18:25
белоруссия
в мире
александр вольфович
вооруженные силы белоруссии
министерство обороны белоруссии
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МИНСК, 9 мар – РИА Новости. Техника белорусской мехбригады Западного оперативного командования снята с хранения в рамках проверки боеготовности вооруженных сил Белоруссии, сообщила пресс-служба белорусского министерства обороны. После выполнения подготовительных мероприятий личному составу предстоит на практике отработать весь комплекс задач по обеспечению войск необходимыми запасами материальных средств на полигонах и участках местности, добавили в белорусском оборонном ведомстве. В феврале генеральный секретарь совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович напоминал, что на территории республики осуществлено частичное развертывание региональной группировки войск Союзного государства, усилено прикрытие государственной границы, белорусская армия оснащается современными видами вооружений, для оценки боеготовности проводятся внезапные проверки воинских частей.
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белоруссия, в мире, александр вольфович, вооруженные силы белоруссии, министерство обороны белоруссии
Белоруссия, В мире, Александр Вольфович, Вооруженные силы Белоруссии, Министерство обороны Белоруссии
В Белоруссии сняли с хранения военную технику для проверки боеготовности

Минобороны Белоруссии: военную технику сняли с хранения в рамках проверки боеготовности ВС

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСовместные тактические учения подразделений ВДВ РФ и ССО ВС РБ в Витебске
Совместные тактические учения подразделений ВДВ РФ и ССО ВС РБ в Витебске - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Совместные тактические учения подразделений ВДВ РФ и ССО ВС РБ в Витебске. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 9 мар – РИА Новости. Техника белорусской мехбригады Западного оперативного командования снята с хранения в рамках проверки боеготовности вооруженных сил Белоруссии, сообщила пресс-служба белорусского министерства обороны.
«
"В рамках мероприятий проверки боевой готовности подразделения материального обеспечения 6-й отдельной гвардейской механизированной бригады Западного оперативного командования осуществили снятие с хранения техники и привели ее в готовность к выполнению задач по предназначению", - говорится в сообщении.
После выполнения подготовительных мероприятий личному составу предстоит на практике отработать весь комплекс задач по обеспечению войск необходимыми запасами материальных средств на полигонах и участках местности, добавили в белорусском оборонном ведомстве.
В феврале генеральный секретарь совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович напоминал, что на территории республики осуществлено частичное развертывание региональной группировки войск Союзного государства, усилено прикрытие государственной границы, белорусская армия оснащается современными видами вооружений, для оценки боеготовности проводятся внезапные проверки воинских частей.
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БелоруссияВ миреАлександр ВольфовичВооруженные силы БелоруссииМинистерство обороны Белоруссии
 
 
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