https://ria.ru/20230309/vs-1856846853.html

В Белоруссии сняли с хранения военную технику для проверки боеготовности

В Белоруссии сняли с хранения военную технику для проверки боеготовности - РИА Новости, 09.03.2023

В Белоруссии сняли с хранения военную технику для проверки боеготовности

Техника белорусской мехбригады Западного оперативного командования снята с хранения в рамках проверки боеготовности вооруженных сил Белоруссии, сообщила... РИА Новости, 09.03.2023

2023-03-09T18:25

2023-03-09T18:25

2023-03-09T18:25

белоруссия

в мире

александр вольфович

вооруженные силы белоруссии

министерство обороны белоруссии

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МИНСК, 9 мар – РИА Новости. Техника белорусской мехбригады Западного оперативного командования снята с хранения в рамках проверки боеготовности вооруженных сил Белоруссии, сообщила пресс-служба белорусского министерства обороны. После выполнения подготовительных мероприятий личному составу предстоит на практике отработать весь комплекс задач по обеспечению войск необходимыми запасами материальных средств на полигонах и участках местности, добавили в белорусском оборонном ведомстве. В феврале генеральный секретарь совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович напоминал, что на территории республики осуществлено частичное развертывание региональной группировки войск Союзного государства, усилено прикрытие государственной границы, белорусская армия оснащается современными видами вооружений, для оценки боеготовности проводятся внезапные проверки воинских частей.

https://ria.ru/20230218/miny-1852890562.html

белоруссия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

белоруссия, в мире, александр вольфович, вооруженные силы белоруссии, министерство обороны белоруссии