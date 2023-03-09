https://ria.ru/20230309/volnovakha-1856667828.html
Украинские войска обстреляли Волноваху
Украинские войска обстреляли Волноваху - РИА Новости, 09.03.2023
Украинские войска обстреляли Волноваху
Украинские войска в 5.00 (совпадает с мск) выпустили по Волновахе в ДНР шесть ракет из РСЗО HIMARS, сообщили в представительстве республики в Совместном центре... РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T08:42
2023-03-09T08:42
2023-03-09T12:16
специальная военная операция на украине
происшествия
волноваха
сша
донецкая народная республика
lockheed martin
bae systems
сцкк
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ДОНЕЦК, 9 мар - РИА Новости. Украинские войска в 5.00 (совпадает с мск) выпустили по Волновахе в ДНР шесть ракет из РСЗО HIMARS, сообщили в представительстве республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 05.00 - н.п. Селидово – н.п. Волноваха: выпущено 6 ракет из РСЗО HIMARS", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов - до 80 километров.
https://ria.ru/20230309/obstrel-1856648484.html
волноваха
сша
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, волноваха, сша, донецкая народная республика, lockheed martin , bae systems, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Волноваха, США, Донецкая Народная Республика, Lockheed Martin , BAE Systems, СЦКК
Украинские войска обстреляли Волноваху
Украинские войска выпустили по Волновахе шесть ракет из РСЗО HIMARS, заявили в Донецке