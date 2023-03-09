https://ria.ru/20230309/volnovakha-1856667828.html

Украинские войска обстреляли Волноваху

Украинские войска обстреляли Волноваху - РИА Новости, 09.03.2023

Украинские войска обстреляли Волноваху

Украинские войска в 5.00 (совпадает с мск) выпустили по Волновахе в ДНР шесть ракет из РСЗО HIMARS, сообщили в представительстве республики в Совместном центре... РИА Новости, 09.03.2023

2023-03-09T08:42

2023-03-09T08:42

2023-03-09T12:16

специальная военная операция на украине

происшествия

волноваха

сша

донецкая народная республика

lockheed martin

bae systems

сцкк

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ДОНЕЦК, 9 мар - РИА Новости. Украинские войска в 5.00 (совпадает с мск) выпустили по Волновахе в ДНР шесть ракет из РСЗО HIMARS, сообщили в представительстве республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 05.00 - н.п. Селидово – н.п. Волноваха: выпущено 6 ракет из РСЗО HIMARS", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов - до 80 километров.

https://ria.ru/20230309/obstrel-1856648484.html

волноваха

сша

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, волноваха, сша, донецкая народная республика, lockheed martin , bae systems, сцкк