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Украинские войска обстреляли Волноваху - РИА Новости, 09.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
08:42 09.03.2023 (обновлено: 12:16 09.03.2023)
https://ria.ru/20230309/volnovakha-1856667828.html
Украинские войска обстреляли Волноваху
Украинские войска обстреляли Волноваху - РИА Новости, 09.03.2023
Украинские войска обстреляли Волноваху
Украинские войска в 5.00 (совпадает с мск) выпустили по Волновахе в ДНР шесть ракет из РСЗО HIMARS, сообщили в представительстве республики в Совместном центре... РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T08:42
2023-03-09T12:16
специальная военная операция на украине
происшествия
волноваха
сша
донецкая народная республика
lockheed martin
bae systems
сцкк
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ДОНЕЦК, 9 мар - РИА Новости. Украинские войска в 5.00 (совпадает с мск) выпустили по Волновахе в ДНР шесть ракет из РСЗО HIMARS, сообщили в представительстве республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 05.00 - н.п. Селидово – н.п. Волноваха: выпущено 6 ракет из РСЗО HIMARS", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов - до 80 километров.
https://ria.ru/20230309/obstrel-1856648484.html
волноваха
сша
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происшествия, волноваха, сша, донецкая народная республика, lockheed martin , bae systems, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Волноваха, США, Донецкая Народная Республика, Lockheed Martin , BAE Systems, СЦКК
Украинские войска обстреляли Волноваху

Украинские войска выпустили по Волновахе шесть ракет из РСЗО HIMARS, заявили в Донецке

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкРазрушения на месте обстрела Волновахи на территории ДНР. 9 марта 2023
Разрушения на месте обстрела Волновахи на территории ДНР. 9 марта 2023 - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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ДОНЕЦК, 9 мар - РИА Новости. Украинские войска в 5.00 (совпадает с мск) выпустили по Волновахе в ДНР шесть ракет из РСЗО HIMARS, сообщили в представительстве республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 05.00 - н.п. Селидово – н.п. Волноваха: выпущено 6 ракет из РСЗО HIMARS", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.
Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов - до 80 километров.
Воронка от разорвавшегося снаряда РСЗО в Ворошиловском районе Донецка после обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияВолновахаСШАДонецкая Народная РеспубликаLockheed MartinBAE SystemsСЦКК
 
 
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