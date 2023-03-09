https://ria.ru/20230309/vladivostok-1856660249.html
Во Владивостоке продлили арест вице-мэру города по делу о получении взятки
Во Владивостоке продлили арест вице-мэру города по делу о получении взятки - РИА Новости, 09.03.2023
Во Владивостоке продлили арест вице-мэру города по делу о получении взятки
Суд во Владивостоке продлил на два месяца срок содержания под стражей вице-мэра города Алексея Ляйфера по делу о получении взятки и подстрекательстве к... РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T06:36
2023-03-09T06:36
2023-03-09T06:36
наталья соколова
владивосток
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/16/1590337402_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_0bbbe5065509e027dc28c251c43a83c8.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 9 мар – РИА Новости. Суд во Владивостоке продлил на два месяца срок содержания под стражей вице-мэра города Алексея Ляйфера по делу о получении взятки и подстрекательстве к превышению должностных полномочий. Ранее источник рассказал РИА Новости, что сотрудники правоохранительных органов задержали Ляйфера 14 января. В СУСК по Приморскому краю сообщали, что обвинение вице-мэру предъявлено в ходе расследования "уголовного дела коррупционной направленности в отношении бывших сотрудников администрации города Владивостока". Фрунзенский районный суд 15 января арестовал Ляйфера на два месяца по делу о получении взятки и подстрекательстве к превышению должностных полномочий. "Сегодня суд с учетом позиции прокурора удовлетворил ходатайство следователя о продлении срока содержания под стражей заместителя главы администрации Владивостока на срок до 4 месяцев, то есть до 14 мая 2023 года", - сообщает прокуратура Приморья. Прокуратура ранее сообщала, что еще в 2018 году Ляйфер получил взятку в крупном размере от представителя неназванной компании в обмен на помощь с заключением договора об аренде участка земли. СУСК по Приморскому краю информировало, что сумма взятки вице-мэру Владивостока за помощь с арендой земли превысила 300 тысяч рублей. Также сообщалось, что Ляйфер обвиняется в участии в махинациях с землей в 2021-2022 годах. В день ареста Ляйфера в СУСК сообщили РИА Новости, что обвинение в незаконной реализации муниципальных земельных участков предъявлено бывшей вице-мэру Владивостока Наталье Соколовой и действующему сотруднику краевого министерства земельных отношений Армену Карапетяну.
https://ria.ru/20230309/chita-1856657306.html
https://ria.ru/20230305/vzyatka-1855979547.html
владивосток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/16/1590337402_346:0:3077:2048_1920x0_80_0_0_c361c783a321c9490206e9af41367dac.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
наталья соколова, владивосток, происшествия
Наталья Соколова, Владивосток, Происшествия
Во Владивостоке продлили арест вице-мэру города по делу о получении взятки
Во Владивостоке продлили арест вице-мэру города Ляйферу по делу о получении взятки
ВЛАДИВОСТОК, 9 мар – РИА Новости. Суд во Владивостоке продлил на два месяца срок содержания под стражей вице-мэра города Алексея Ляйфера по делу о получении взятки и подстрекательстве к превышению должностных полномочий.
Ранее источник рассказал РИА Новости, что сотрудники правоохранительных органов задержали Ляйфера 14 января. В СУСК по Приморскому краю сообщали, что обвинение вице-мэру предъявлено в ходе расследования "уголовного дела коррупционной направленности в отношении бывших сотрудников администрации города Владивостока". Фрунзенский районный суд 15 января арестовал Ляйфера на два месяца по делу о получении взятки и подстрекательстве к превышению должностных полномочий.
Экс-глава дорожного предприятия в Чите получил срок за взятку в виде Lexus
"Сегодня суд с учетом позиции прокурора удовлетворил ходатайство следователя о продлении срока содержания под стражей заместителя главы администрации Владивостока на срок до 4 месяцев, то есть до 14 мая 2023 года", - сообщает прокуратура Приморья.
Прокуратура ранее сообщала, что еще в 2018 году Ляйфер получил взятку в крупном размере от представителя неназванной компании в обмен на помощь с заключением договора об аренде участка земли. СУСК по Приморскому краю информировало, что сумма взятки вице-мэру Владивостока за помощь с арендой земли превысила 300 тысяч рублей. Также сообщалось, что Ляйфер обвиняется в участии в махинациях с землей в 2021-2022 годах.
В день ареста Ляйфера в СУСК сообщили РИА Новости, что обвинение в незаконной реализации муниципальных земельных участков предъявлено бывшей вице-мэру Владивостока Наталье Соколовой
и действующему сотруднику краевого министерства земельных отношений Армену Карапетяну.
В Ростовской области сотрудника ФСИН подозревают в получении взятки