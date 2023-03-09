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Во Владивостоке продлили арест вице-мэру города по делу о получении взятки - РИА Новости, 09.03.2023
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06:36 09.03.2023
https://ria.ru/20230309/vladivostok-1856660249.html
Во Владивостоке продлили арест вице-мэру города по делу о получении взятки
Во Владивостоке продлили арест вице-мэру города по делу о получении взятки - РИА Новости, 09.03.2023
Во Владивостоке продлили арест вице-мэру города по делу о получении взятки
Суд во Владивостоке продлил на два месяца срок содержания под стражей вице-мэра города Алексея Ляйфера по делу о получении взятки и подстрекательстве к... РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T06:36
2023-03-09T06:36
наталья соколова
владивосток
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 9 мар – РИА Новости. Суд во Владивостоке продлил на два месяца срок содержания под стражей вице-мэра города Алексея Ляйфера по делу о получении взятки и подстрекательстве к превышению должностных полномочий. Ранее источник рассказал РИА Новости, что сотрудники правоохранительных органов задержали Ляйфера 14 января. В СУСК по Приморскому краю сообщали, что обвинение вице-мэру предъявлено в ходе расследования "уголовного дела коррупционной направленности в отношении бывших сотрудников администрации города Владивостока". Фрунзенский районный суд 15 января арестовал Ляйфера на два месяца по делу о получении взятки и подстрекательстве к превышению должностных полномочий. "Сегодня суд с учетом позиции прокурора удовлетворил ходатайство следователя о продлении срока содержания под стражей заместителя главы администрации Владивостока на срок до 4 месяцев, то есть до 14 мая 2023 года", - сообщает прокуратура Приморья. Прокуратура ранее сообщала, что еще в 2018 году Ляйфер получил взятку в крупном размере от представителя неназванной компании в обмен на помощь с заключением договора об аренде участка земли. СУСК по Приморскому краю информировало, что сумма взятки вице-мэру Владивостока за помощь с арендой земли превысила 300 тысяч рублей. Также сообщалось, что Ляйфер обвиняется в участии в махинациях с землей в 2021-2022 годах. В день ареста Ляйфера в СУСК сообщили РИА Новости, что обвинение в незаконной реализации муниципальных земельных участков предъявлено бывшей вице-мэру Владивостока Наталье Соколовой и действующему сотруднику краевого министерства земельных отношений Армену Карапетяну.
https://ria.ru/20230309/chita-1856657306.html
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наталья соколова, владивосток, происшествия
Наталья Соколова, Владивосток, Происшествия
Во Владивостоке продлили арест вице-мэру города по делу о получении взятки

Во Владивостоке продлили арест вице-мэру города Ляйферу по делу о получении взятки

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСотрудник полиции возле изолятора временного содержания
Сотрудник полиции возле изолятора временного содержания - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Сотрудник полиции возле изолятора временного содержания. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 9 мар – РИА Новости. Суд во Владивостоке продлил на два месяца срок содержания под стражей вице-мэра города Алексея Ляйфера по делу о получении взятки и подстрекательстве к превышению должностных полномочий.
Ранее источник рассказал РИА Новости, что сотрудники правоохранительных органов задержали Ляйфера 14 января. В СУСК по Приморскому краю сообщали, что обвинение вице-мэру предъявлено в ходе расследования "уголовного дела коррупционной направленности в отношении бывших сотрудников администрации города Владивостока". Фрунзенский районный суд 15 января арестовал Ляйфера на два месяца по делу о получении взятки и подстрекательстве к превышению должностных полномочий.
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"Сегодня суд с учетом позиции прокурора удовлетворил ходатайство следователя о продлении срока содержания под стражей заместителя главы администрации Владивостока на срок до 4 месяцев, то есть до 14 мая 2023 года", - сообщает прокуратура Приморья.
Прокуратура ранее сообщала, что еще в 2018 году Ляйфер получил взятку в крупном размере от представителя неназванной компании в обмен на помощь с заключением договора об аренде участка земли. СУСК по Приморскому краю информировало, что сумма взятки вице-мэру Владивостока за помощь с арендой земли превысила 300 тысяч рублей. Также сообщалось, что Ляйфер обвиняется в участии в махинациях с землей в 2021-2022 годах.
В день ареста Ляйфера в СУСК сообщили РИА Новости, что обвинение в незаконной реализации муниципальных земельных участков предъявлено бывшей вице-мэру Владивостока Наталье Соколовой и действующему сотруднику краевого министерства земельных отношений Армену Карапетяну.
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