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МИД осудил отказ США выдать визы представителям России, собиравшимся в ООН - РИА Новости, 09.03.2023
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16:56 09.03.2023 (обновлено: 17:04 09.03.2023)
https://ria.ru/20230309/vizy-1856817283.html
МИД осудил отказ США выдать визы представителям России, собиравшимся в ООН
МИД осудил отказ США выдать визы представителям России, собиравшимся в ООН - РИА Новости, 09.03.2023
МИД осудил отказ США выдать визы представителям России, собиравшимся в ООН
США не имеют никаких правовых оснований для невыдачи виз российским дипломатам, это противозаконно, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T16:56
2023-03-09T17:04
в мире
сша
россия
оон
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. США не имеют никаких правовых оснований для невыдачи виз российским дипломатам, это противозаконно, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Никаких правовых оснований для таких решений у США нет, это в том числе противозаконно. ...Они действуют вне правового поля", - сказала Захарова на брифинге в четверг. Она подчеркнула, что США применяют практику невыдачи американских виз и в отношении делегаций других стран, из-за чего государства-члены ООН оказываются в неравном положении в переговорном процессе."Создание препятствия для участия делегации в работе группы по сути является подрывом принципа суверенного равенства государств, одного из ключевых принципов устава ООН", - добавила официальный представитель МИД РФ.Ранее представительница РФ на заседании группы открытого состава по информационным и коммуникационным технологиям Ирина Тяжлова заявила, что США не выдали визы ряду российских дипломатов для участия в работе очередной сессии группы.
https://ria.ru/20230306/vizy-1856236846.html
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в мире, сша, россия, оон, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, США, Россия, ООН, Мария Захарова, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
МИД осудил отказ США выдать визы представителям России, собиравшимся в ООН

МИД назвал противозаконным отказ США выдать визы представителям России, собиравшимся в ООН

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. США не имеют никаких правовых оснований для невыдачи виз российским дипломатам, это противозаконно, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Никаких правовых оснований для таких решений у США нет, это в том числе противозаконно. ...Они действуют вне правового поля", - сказала Захарова на брифинге в четверг. Она подчеркнула, что США применяют практику невыдачи американских виз и в отношении делегаций других стран, из-за чего государства-члены ООН оказываются в неравном положении в переговорном процессе.
"Создание препятствия для участия делегации в работе группы по сути является подрывом принципа суверенного равенства государств, одного из ключевых принципов устава ООН", - добавила официальный представитель МИД РФ.
Ранее представительница РФ на заседании группы открытого состава по информационным и коммуникационным технологиям Ирина Тяжлова заявила, что США не выдали визы ряду российских дипломатов для участия в работе очередной сессии группы.
Логотип Организации Объединенных Наций - РИА Новости, 1920, 06.03.2023
В ООН надеются на решение проблемы с визами США для российских дипломатов
6 марта, 20:20
 
В миреСШАРоссияООНМария ЗахароваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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