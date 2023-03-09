https://ria.ru/20230309/vizy-1856817283.html

МИД осудил отказ США выдать визы представителям России, собиравшимся в ООН

МИД осудил отказ США выдать визы представителям России, собиравшимся в ООН - РИА Новости, 09.03.2023

МИД осудил отказ США выдать визы представителям России, собиравшимся в ООН

США не имеют никаких правовых оснований для невыдачи виз российским дипломатам, это противозаконно, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 09.03.2023

2023-03-09T16:56

2023-03-09T16:56

2023-03-09T17:04

в мире

сша

россия

оон

мария захарова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. США не имеют никаких правовых оснований для невыдачи виз российским дипломатам, это противозаконно, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Никаких правовых оснований для таких решений у США нет, это в том числе противозаконно. ...Они действуют вне правового поля", - сказала Захарова на брифинге в четверг. Она подчеркнула, что США применяют практику невыдачи американских виз и в отношении делегаций других стран, из-за чего государства-члены ООН оказываются в неравном положении в переговорном процессе."Создание препятствия для участия делегации в работе группы по сути является подрывом принципа суверенного равенства государств, одного из ключевых принципов устава ООН", - добавила официальный представитель МИД РФ.Ранее представительница РФ на заседании группы открытого состава по информационным и коммуникационным технологиям Ирина Тяжлова заявила, что США не выдали визы ряду российских дипломатов для участия в работе очередной сессии группы.

https://ria.ru/20230306/vizy-1856236846.html

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Кирилл Волков

в мире, сша, россия, оон, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)