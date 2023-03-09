Рейтинг@Mail.ru
Омский губернатор рассказал о новом предприятии по обращению с отходами - РИА Новости, 09.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Цветущие поля в Омской области - РИА Новости, 1920
Омская область
 
14:53 09.03.2023
https://ria.ru/20230309/utilizatsiya-1856776961.html
Омский губернатор рассказал о новом предприятии по обращению с отходами
Омский губернатор рассказал о новом предприятии по обращению с отходами - РИА Новости, 09.03.2023
Омский губернатор рассказал о новом предприятии по обращению с отходами
Губернатор Омской области Александр Бурков рассказал о новом предприятии для безопасной утилизации и сортировки отходов, которое будет построено в регионе,... РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T14:53
2023-03-09T14:53
омская область
омская область
жкх
тарский район
александр бурков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/10/1764011196_0:185:2986:1865_1920x0_80_0_0_5203a556571ec237d8b93d0f3760df63.jpg
ОМСК, 9 мар - РИА Новости. Губернатор Омской области Александр Бурков рассказал о новом предприятии для безопасной утилизации и сортировки отходов, которое будет построено в регионе, сообщили в пресс-службе областного правительства. Объект построят в Тарском районе Омской области за 1,4 миллиарда рублей. Инвестором выступит компания ООО "Мелиор Групп". Мощность обработки отходов составит 45 тысяч тонн в год. Предприятие представляет собой комплекс по обработке твердых коммунальных отходов, на котором будут сортировать и отбирать полезные фракции, участок компостирования органических отходов и полигон захоронения неутильных фракций. "Благодаря создаваемым мощностям мы не просто предотвращаем замусоривание территорий, соседствовать с которыми справедливо не хочет ни один район города или области, но и получаем вторичное сырьё. Его можно использовать в строительстве, сельском хозяйстве и промышленности. По сути, это переход к экономике замкнутого цикла. Мы в начале пути, но результаты омичи заметят уже в следующем году. Напомню, президент поставил задачу к 2030 году в два раза сократить захоронение и сортировать 100% ТКО. Мы к этой цели идём хорошими темпами. Помимо концессий на строительство мусоросортировочных комплексов, в регионе рекультивируют крупнейшие свалки и устанавливают жёлтые контейнеры, которые позволяют отделять стекло, металлы, бумагу и пластик ещё на этапе сбора", - подчеркнул Александр Бурков. В регионе уже введены в эксплуатацию два мусоросортировочных комплекса, которые перерабатывают 50% отходов, образуемых в городе. Предприятие по обращению с отходами в Таврическом муниципальном районе Омской области будет сдано в эксплуатацию уже в 2024 году, а в Тарском - в начале 2026 года.
https://ria.ru/20230209/otkhody-1850717944.html
омская область
тарский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/10/1764011196_128:0:2859:2048_1920x0_80_0_0_32a16f796887b57784140b6e5882c704.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
омская область, жкх, тарский район, александр бурков
Омская область , Омская область, ЖКХ, Тарский район, Александр Бурков
Омский губернатор рассказал о новом предприятии по обращению с отходами

Губернатор Омской области рассказал о новом предприятии по обращению с отходами

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПрессованные металлические отходы
Прессованные металлические отходы - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Прессованные металлические отходы . Архивное фото
Читать ria.ru в
ОМСК, 9 мар - РИА Новости. Губернатор Омской области Александр Бурков рассказал о новом предприятии для безопасной утилизации и сортировки отходов, которое будет построено в регионе, сообщили в пресс-службе областного правительства.
Объект построят в Тарском районе Омской области за 1,4 миллиарда рублей. Инвестором выступит компания ООО "Мелиор Групп". Мощность обработки отходов составит 45 тысяч тонн в год. Предприятие представляет собой комплекс по обработке твердых коммунальных отходов, на котором будут сортировать и отбирать полезные фракции, участок компостирования органических отходов и полигон захоронения неутильных фракций.
"Благодаря создаваемым мощностям мы не просто предотвращаем замусоривание территорий, соседствовать с которыми справедливо не хочет ни один район города или области, но и получаем вторичное сырьё. Его можно использовать в строительстве, сельском хозяйстве и промышленности. По сути, это переход к экономике замкнутого цикла. Мы в начале пути, но результаты омичи заметят уже в следующем году. Напомню, президент поставил задачу к 2030 году в два раза сократить захоронение и сортировать 100% ТКО. Мы к этой цели идём хорошими темпами. Помимо концессий на строительство мусоросортировочных комплексов, в регионе рекультивируют крупнейшие свалки и устанавливают жёлтые контейнеры, которые позволяют отделять стекло, металлы, бумагу и пластик ещё на этапе сбора", - подчеркнул Александр Бурков.
В регионе уже введены в эксплуатацию два мусоросортировочных комплекса, которые перерабатывают 50% отходов, образуемых в городе. Предприятие по обращению с отходами в Таврическом муниципальном районе Омской области будет сдано в эксплуатацию уже в 2024 году, а в Тарском - в начале 2026 года.

Другие новости региона читайте здесь>>

Омск - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
Губернатор Омской области поручил решить вопрос с золошлаковыми отходами
9 февраля, 08:39
 
Омская областьОмская областьЖКХТарский районАлександр Бурков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала