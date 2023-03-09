Омский губернатор рассказал о новом предприятии по обращению с отходами
Губернатор Омской области рассказал о новом предприятии по обращению с отходами
Прессованные металлические отходы . Архивное фото
ОМСК, 9 мар - РИА Новости. Губернатор Омской области Александр Бурков рассказал о новом предприятии для безопасной утилизации и сортировки отходов, которое будет построено в регионе, сообщили в пресс-службе областного правительства.
Объект построят в Тарском районе Омской области за 1,4 миллиарда рублей. Инвестором выступит компания ООО "Мелиор Групп". Мощность обработки отходов составит 45 тысяч тонн в год. Предприятие представляет собой комплекс по обработке твердых коммунальных отходов, на котором будут сортировать и отбирать полезные фракции, участок компостирования органических отходов и полигон захоронения неутильных фракций.
"Благодаря создаваемым мощностям мы не просто предотвращаем замусоривание территорий, соседствовать с которыми справедливо не хочет ни один район города или области, но и получаем вторичное сырьё. Его можно использовать в строительстве, сельском хозяйстве и промышленности. По сути, это переход к экономике замкнутого цикла. Мы в начале пути, но результаты омичи заметят уже в следующем году. Напомню, президент поставил задачу к 2030 году в два раза сократить захоронение и сортировать 100% ТКО. Мы к этой цели идём хорошими темпами. Помимо концессий на строительство мусоросортировочных комплексов, в регионе рекультивируют крупнейшие свалки и устанавливают жёлтые контейнеры, которые позволяют отделять стекло, металлы, бумагу и пластик ещё на этапе сбора", - подчеркнул Александр Бурков.
В регионе уже введены в эксплуатацию два мусоросортировочных комплекса, которые перерабатывают 50% отходов, образуемых в городе. Предприятие по обращению с отходами в Таврическом муниципальном районе Омской области будет сдано в эксплуатацию уже в 2024 году, а в Тарском - в начале 2026 года.
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