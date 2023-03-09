В Новокузнецке ураган оборвал электропровода и повредил крыши домов
Мэр Новокузнецка Кузнецов: в городе ураган оборвал электропровода и повредил крыши домов
Нашивка сотрудника МЧС РФ. Архивное фото
КЕМЕРОВО, 9 мар – РИА Новости. Ураганный ветер, пронесшийся над Кузбассом, оборвал электропровода в частном секторе, повредил крыши многоквартирных домов и сломал деревья в Новокузнецке, сообщил в своем Telegram-канале глава города Сергей Кузнецов по итогам заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям
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"Накануне ураганный ветер в Новокузнецке стал причиной обрыва электропроводов в частном секторе Куйбышевского, Орджоникидзевского районов, аварии на сетях были и в Заводском районе. В городе повреждены крыши нескольких МКД, ряда социальных объектов, не считая вывесок магазинов, навесов пешеходных переходов на Кирова. Не выдержали порывов ветра 5 высоких тополей, сорвано 9 дорожных знаков, в 15 местах пострадало оборудование наружного освещения. В Заводском районе перевернуты социальные торговые ряды… По адресу Металлургов, 32 ураганным ветром повреждена кровля, общей площадью более 200 м2", – написал Кузнецов.
В ряде школ сорваны листы с крыш, где-то произошло намокание потолков.
Мэр города подчеркнул, что все службы были переведены в круглосуточный режим работы. Кузнецов дал неудовлетворительную оценку работе энергетиков.
"Жители некоторых улиц Орджоникидзевского, Куйбышевского районов, Абагура остались без света более чем на 12 часов. У собственников пострадало имущество, выведены из строя водонагреватели, бытовые приборы. Заявления жители будут направлять на возмещение ущерба в компании", – отметил мэр города.
Он добавил, что ущерб, причинённый в результате штормового ветра, в настоящее время подсчитывается.
ГУ МЧС по Кемеровской области в среду предупредило о снегопаде, метелях и юго-западном ветре с порывами до 25-27 метров в секунду.