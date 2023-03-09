https://ria.ru/20230309/uragan-1856663459.html

В Новокузнецке ураган оборвал электропровода и повредил крыши домов

В Новокузнецке ураган оборвал электропровода и повредил крыши домов - РИА Новости, 09.03.2023

В Новокузнецке ураган оборвал электропровода и повредил крыши домов

Ураганный ветер, пронесшийся над Кузбассом, оборвал электропровода в частном секторе, повредил крыши многоквартирных домов и сломал деревья в Новокузнецке,... РИА Новости, 09.03.2023

2023-03-09T07:36

2023-03-09T07:36

2023-03-09T07:37

новокузнецк

киров

орджоникидзевский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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КЕМЕРОВО, 9 мар – РИА Новости. Ураганный ветер, пронесшийся над Кузбассом, оборвал электропровода в частном секторе, повредил крыши многоквартирных домов и сломал деревья в Новокузнецке, сообщил в своем Telegram-канале глава города Сергей Кузнецов по итогам заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям В ряде школ сорваны листы с крыш, где-то произошло намокание потолков. Мэр города подчеркнул, что все службы были переведены в круглосуточный режим работы. Кузнецов дал неудовлетворительную оценку работе энергетиков. "Жители некоторых улиц Орджоникидзевского, Куйбышевского районов, Абагура остались без света более чем на 12 часов. У собственников пострадало имущество, выведены из строя водонагреватели, бытовые приборы. Заявления жители будут направлять на возмещение ущерба в компании", – отметил мэр города. Он добавил, что ущерб, причинённый в результате штормового ветра, в настоящее время подсчитывается. ГУ МЧС по Кемеровской области в среду предупредило о снегопаде, метелях и юго-западном ветре с порывами до 25-27 метров в секунду.

https://ria.ru/20230302/uragan-1855465307.html

новокузнецк

киров

орджоникидзевский район

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новокузнецк, киров, орджоникидзевский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)