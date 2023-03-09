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В Новокузнецке ураган оборвал электропровода и повредил крыши домов - РИА Новости, 09.03.2023
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07:36 09.03.2023 (обновлено: 07:37 09.03.2023)
https://ria.ru/20230309/uragan-1856663459.html
В Новокузнецке ураган оборвал электропровода и повредил крыши домов
В Новокузнецке ураган оборвал электропровода и повредил крыши домов - РИА Новости, 09.03.2023
В Новокузнецке ураган оборвал электропровода и повредил крыши домов
Ураганный ветер, пронесшийся над Кузбассом, оборвал электропровода в частном секторе, повредил крыши многоквартирных домов и сломал деревья в Новокузнецке,... РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T07:36
2023-03-09T07:37
новокузнецк
киров
орджоникидзевский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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КЕМЕРОВО, 9 мар – РИА Новости. Ураганный ветер, пронесшийся над Кузбассом, оборвал электропровода в частном секторе, повредил крыши многоквартирных домов и сломал деревья в Новокузнецке, сообщил в своем Telegram-канале глава города Сергей Кузнецов по итогам заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям В ряде школ сорваны листы с крыш, где-то произошло намокание потолков. Мэр города подчеркнул, что все службы были переведены в круглосуточный режим работы. Кузнецов дал неудовлетворительную оценку работе энергетиков. "Жители некоторых улиц Орджоникидзевского, Куйбышевского районов, Абагура остались без света более чем на 12 часов. У собственников пострадало имущество, выведены из строя водонагреватели, бытовые приборы. Заявления жители будут направлять на возмещение ущерба в компании", – отметил мэр города. Он добавил, что ущерб, причинённый в результате штормового ветра, в настоящее время подсчитывается. ГУ МЧС по Кемеровской области в среду предупредило о снегопаде, метелях и юго-западном ветре с порывами до 25-27 метров в секунду.
https://ria.ru/20230302/uragan-1855465307.html
новокузнецк
киров
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новокузнецк, киров, орджоникидзевский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Новокузнецк, Киров, Орджоникидзевский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Новокузнецке ураган оборвал электропровода и повредил крыши домов

Мэр Новокузнецка Кузнецов: в городе ураган оборвал электропровода и повредил крыши домов

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Нашивка сотрудника МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
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КЕМЕРОВО, 9 мар – РИА Новости. Ураганный ветер, пронесшийся над Кузбассом, оборвал электропровода в частном секторе, повредил крыши многоквартирных домов и сломал деревья в Новокузнецке, сообщил в своем Telegram-канале глава города Сергей Кузнецов по итогам заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям
«
"Накануне ураганный ветер в Новокузнецке стал причиной обрыва электропроводов в частном секторе Куйбышевского, Орджоникидзевского районов, аварии на сетях были и в Заводском районе. В городе повреждены крыши нескольких МКД, ряда социальных объектов, не считая вывесок магазинов, навесов пешеходных переходов на Кирова. Не выдержали порывов ветра 5 высоких тополей, сорвано 9 дорожных знаков, в 15 местах пострадало оборудование наружного освещения. В Заводском районе перевернуты социальные торговые ряды… По адресу Металлургов, 32 ураганным ветром повреждена кровля, общей площадью более 200 м2", – написал Кузнецов.
В ряде школ сорваны листы с крыш, где-то произошло намокание потолков.
Мэр города подчеркнул, что все службы были переведены в круглосуточный режим работы. Кузнецов дал неудовлетворительную оценку работе энергетиков.
"Жители некоторых улиц Орджоникидзевского, Куйбышевского районов, Абагура остались без света более чем на 12 часов. У собственников пострадало имущество, выведены из строя водонагреватели, бытовые приборы. Заявления жители будут направлять на возмещение ущерба в компании", – отметил мэр города.
Он добавил, что ущерб, причинённый в результате штормового ветра, в настоящее время подсчитывается.
ГУ МЧС по Кемеровской области в среду предупредило о снегопаде, метелях и юго-западном ветре с порывами до 25-27 метров в секунду.
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НовокузнецкКировОрджоникидзевский районМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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