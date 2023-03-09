https://ria.ru/20230309/ukraina-1856845497.html
Орбан прокомментировал возможность вступления Украины в НАТО
Орбан прокомментировал возможность вступления Украины в НАТО - РИА Новости, 09.03.2023
Орбан прокомментировал возможность вступления Украины в НАТО
Вступление Украины в ЕС и НАТО год назад казалось абсурдом, а сейчас часть украинской территории может стать территорией альянса по окончании конфликта, заявил... РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T18:20
2023-03-09T18:20
2023-03-09T18:20
в мире
украина
венгрия
виктор орбан
нато
евросоюз
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БУДАПЕШТ, 9 мар - РИА Новости. Вступление Украины в ЕС и НАТО год назад казалось абсурдом, а сейчас часть украинской территории может стать территорией альянса по окончании конфликта, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. "Год назад звучало как абсурд, например, то, что Украина станет членом ЕС или что может стать кандидатом в члены ЕС. Год назад это казалось абсурдом, если знать предшествующий процесс расширения НАТО. Какая сейчас ситуация? Украина - кандидат в члены Евросоюза. И говорят, что сейчас станет членом", - сказал Орбан на открытии венгерской торгово-промышленной палаты. "Год назад членство в НАТО для Украины звучало для мира абсурдом. Сейчас говорят, что, конечно, если закончится война, то Украина или то, что от нее останется, добавим в скобках, станет частью территории НАТО. Как самостоятельное государство - членом НАТО", - отметил венгерский премьер. Орбан в своей речи также выразил мнение, что из Польши и Украины может образоваться европейский центр нового типа, единый в военном отношении, в отношении экономики и безопасности. Его экономический потенциал, по словам Орбана, приблизился бы к немецкому. Формирование нового военного полюса из стран НАТО означало бы перестройку влияния в Европе и имело бы экономические последствия, считает венгерский премьер. Ранее Орбан заявил, что Запад мог бы дать гарантии о том, что Украина не вступит в НАТО, тогда конфликт остался бы локальным, как и в 2008 и 2014 годах, однако Брюссель превратил его в общеевропейский. Ранее советник венгерского премьера заявил, что Венгрия выступает за скорейшее вступление Украины в Евросоюз, однако не намерена терять связи с Россией. Орбан неоднократно заявлял, что Будапешт заинтересован в независимой Украине, но не в разрыве торговых связей с РФ. Ранее главы государств и правительств ЕС приняли решение предоставить Украине и Молдавии статус страны-кандидата на вступление в состав союза. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступал за предоставление статуса кандидата в члены Евросоюза Украине и Молдавии, а также Грузии и Боснии и Герцеговине. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал "двойными стандартами" непредоставление Грузии статуса кандидата в члены ЕС наряду с Украиной и Молдавией.
https://ria.ru/20230307/podgotovka-1856462399.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, венгрия, виктор орбан, нато, евросоюз
В мире, Украина, Венгрия, Виктор Орбан, НАТО, Евросоюз
Орбан прокомментировал возможность вступления Украины в НАТО
Орбан заявил, что вступление Украины в НАТО еще год назад казалось абсурдом
БУДАПЕШТ, 9 мар - РИА Новости. Вступление Украины в ЕС и НАТО год назад казалось абсурдом, а сейчас часть украинской территории может стать территорией альянса по окончании конфликта, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
"Год назад звучало как абсурд, например, то, что Украина станет членом ЕС или что может стать кандидатом в члены ЕС. Год назад это казалось абсурдом, если знать предшествующий процесс расширения НАТО. Какая сейчас ситуация? Украина - кандидат в члены Евросоюза. И говорят, что сейчас станет членом", - сказал Орбан на открытии венгерской торгово-промышленной палаты.
Минобороны Венгрии опровергло заявления о подготовке украинских военных
"Год назад членство в НАТО для Украины звучало для мира абсурдом. Сейчас говорят, что, конечно, если закончится война, то Украина или то, что от нее останется, добавим в скобках, станет частью территории НАТО. Как самостоятельное государство - членом НАТО", - отметил венгерский премьер.
Орбан в своей речи также выразил мнение, что из Польши
и Украины может образоваться европейский центр нового типа, единый в военном отношении, в отношении экономики и безопасности. Его экономический потенциал, по словам Орбана, приблизился бы к немецкому. Формирование нового военного полюса из стран НАТО означало бы перестройку влияния в Европе
и имело бы экономические последствия, считает венгерский премьер.
В Венгрии обвинили ЕС и НАТО во вмешательстве в конфликт на Украине
Ранее Орбан заявил, что Запад мог бы дать гарантии о том, что Украина не вступит в НАТО, тогда конфликт остался бы локальным, как и в 2008 и 2014 годах, однако Брюссель
превратил его в общеевропейский.
Ранее советник венгерского премьера заявил, что Венгрия выступает за скорейшее вступление Украины в Евросоюз, однако не намерена терять связи с Россией
. Орбан неоднократно заявлял, что Будапешт
заинтересован в независимой Украине, но не в разрыве торговых связей с РФ.
Ранее главы государств и правительств ЕС приняли решение предоставить Украине и Молдавии
статус страны-кандидата на вступление в состав союза. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступал за предоставление статуса кандидата в члены Евросоюза Украине и Молдавии, а также Грузии
и Боснии
и Герцеговине. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто
назвал "двойными стандартами" непредоставление Грузии статуса кандидата в члены ЕС наряду с Украиной и Молдавией.
МИД Венгрии заявил, что мир не разделяет военный психоз Европы