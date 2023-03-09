https://ria.ru/20230309/ukraina-1856845497.html

Орбан прокомментировал возможность вступления Украины в НАТО

Орбан прокомментировал возможность вступления Украины в НАТО - РИА Новости, 09.03.2023

Орбан прокомментировал возможность вступления Украины в НАТО

Вступление Украины в ЕС и НАТО год назад казалось абсурдом, а сейчас часть украинской территории может стать территорией альянса по окончании конфликта, заявил... РИА Новости, 09.03.2023

2023-03-09T18:20

2023-03-09T18:20

2023-03-09T18:20

в мире

украина

венгрия

виктор орбан

нато

евросоюз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/04/1781664902_0:57:2797:1630_1920x0_80_0_0_13074e0ac7475fed649f9b3efe863346.jpg

БУДАПЕШТ, 9 мар - РИА Новости. Вступление Украины в ЕС и НАТО год назад казалось абсурдом, а сейчас часть украинской территории может стать территорией альянса по окончании конфликта, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. "Год назад звучало как абсурд, например, то, что Украина станет членом ЕС или что может стать кандидатом в члены ЕС. Год назад это казалось абсурдом, если знать предшествующий процесс расширения НАТО. Какая сейчас ситуация? Украина - кандидат в члены Евросоюза. И говорят, что сейчас станет членом", - сказал Орбан на открытии венгерской торгово-промышленной палаты. "Год назад членство в НАТО для Украины звучало для мира абсурдом. Сейчас говорят, что, конечно, если закончится война, то Украина или то, что от нее останется, добавим в скобках, станет частью территории НАТО. Как самостоятельное государство - членом НАТО", - отметил венгерский премьер. Орбан в своей речи также выразил мнение, что из Польши и Украины может образоваться европейский центр нового типа, единый в военном отношении, в отношении экономики и безопасности. Его экономический потенциал, по словам Орбана, приблизился бы к немецкому. Формирование нового военного полюса из стран НАТО означало бы перестройку влияния в Европе и имело бы экономические последствия, считает венгерский премьер. Ранее Орбан заявил, что Запад мог бы дать гарантии о том, что Украина не вступит в НАТО, тогда конфликт остался бы локальным, как и в 2008 и 2014 годах, однако Брюссель превратил его в общеевропейский. Ранее советник венгерского премьера заявил, что Венгрия выступает за скорейшее вступление Украины в Евросоюз, однако не намерена терять связи с Россией. Орбан неоднократно заявлял, что Будапешт заинтересован в независимой Украине, но не в разрыве торговых связей с РФ. Ранее главы государств и правительств ЕС приняли решение предоставить Украине и Молдавии статус страны-кандидата на вступление в состав союза. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступал за предоставление статуса кандидата в члены Евросоюза Украине и Молдавии, а также Грузии и Боснии и Герцеговине. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал "двойными стандартами" непредоставление Грузии статуса кандидата в члены ЕС наряду с Украиной и Молдавией.

https://ria.ru/20230307/podgotovka-1856462399.html

https://ria.ru/20230305/vengriya-1855972756.html

https://ria.ru/20230224/psikhoz-1854181365.html

украина

венгрия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, венгрия, виктор орбан, нато, евросоюз