https://ria.ru/20230309/ukraina-1856795476.html
На Украине заявили о повреждении объектов инфраструктуры в восьми регионах
На Украине заявили о повреждении объектов инфраструктуры в восьми регионах - РИА Новости, 09.03.2023
На Украине заявили о повреждении объектов инфраструктуры в восьми регионах
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил в четверг о поражении объектов энергетической инфраструктуры в восьми регионах страны. РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T15:54
2023-03-09T15:54
2023-03-09T16:04
специальная военная операция на украине
украина
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денис шмыгаль
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил в четверг о поражении объектов энергетической инфраструктуры в восьми регионах страны."В отдельных областях возможны временные отключения электроэнергии, так как повреждены объекты генерации и распределения в восьми регионах", - написал Шмыгаль в своем Telegram-канале, подчеркнув при этом, что энергосистема Украины остается целостной.Ранее в четверг по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога, она продлилась порядка пяти часов. Министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил о поражении объектов энергетической инфраструктуры в семи областях страны.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20230309/spetsoperatsiya-1856759663.html
https://ria.ru/20230309/ukraina-1856787884.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, в мире, денис шмыгаль, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Украина, В мире, Денис Шмыгаль, Вооруженные силы РФ
На Украине заявили о повреждении объектов инфраструктуры в восьми регионах
Премьер Украины заявил о повреждении объектов энергоинфраструктуры в восьми регионах