https://ria.ru/20230309/ukraina-1856795476.html

На Украине заявили о повреждении объектов инфраструктуры в восьми регионах

На Украине заявили о повреждении объектов инфраструктуры в восьми регионах - РИА Новости, 09.03.2023

На Украине заявили о повреждении объектов инфраструктуры в восьми регионах

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил в четверг о поражении объектов энергетической инфраструктуры в восьми регионах страны. РИА Новости, 09.03.2023

2023-03-09T15:54

2023-03-09T15:54

2023-03-09T16:04

специальная военная операция на украине

украина

в мире

денис шмыгаль

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил в четверг о поражении объектов энергетической инфраструктуры в восьми регионах страны."В отдельных областях возможны временные отключения электроэнергии, так как повреждены объекты генерации и распределения в восьми регионах", - написал Шмыгаль в своем Telegram-канале, подчеркнув при этом, что энергосистема Украины остается целостной.Ранее в четверг по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога, она продлилась порядка пяти часов. Министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил о поражении объектов энергетической инфраструктуры в семи областях страны.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20230309/spetsoperatsiya-1856759663.html

https://ria.ru/20230309/ukraina-1856787884.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, в мире, денис шмыгаль, вооруженные силы рф