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На Украине заявили о повреждении объектов инфраструктуры в восьми регионах - РИА Новости, 09.03.2023
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15:54 09.03.2023 (обновлено: 16:04 09.03.2023)
https://ria.ru/20230309/ukraina-1856795476.html
На Украине заявили о повреждении объектов инфраструктуры в восьми регионах
На Украине заявили о повреждении объектов инфраструктуры в восьми регионах - РИА Новости, 09.03.2023
На Украине заявили о повреждении объектов инфраструктуры в восьми регионах
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил в четверг о поражении объектов энергетической инфраструктуры в восьми регионах страны. РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T15:54
2023-03-09T16:04
специальная военная операция на украине
украина
в мире
денис шмыгаль
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил в четверг о поражении объектов энергетической инфраструктуры в восьми регионах страны."В отдельных областях возможны временные отключения электроэнергии, так как повреждены объекты генерации и распределения в восьми регионах", - написал Шмыгаль в своем Telegram-канале, подчеркнув при этом, что энергосистема Украины остается целостной.Ранее в четверг по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога, она продлилась порядка пяти часов. Министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил о поражении объектов энергетической инфраструктуры в семи областях страны.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20230309/spetsoperatsiya-1856759663.html
https://ria.ru/20230309/ukraina-1856787884.html
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украина, в мире, денис шмыгаль, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Украина, В мире, Денис Шмыгаль, Вооруженные силы РФ
На Украине заявили о повреждении объектов инфраструктуры в восьми регионах

Премьер Украины заявил о повреждении объектов энергоинфраструктуры в восьми регионах

© кадр видео очевидцаПожар на ТЭЦ №5 в Киеве, Украина
Пожар на ТЭЦ №5 в Киеве, Украина
© кадр видео очевидца
Пожар на ТЭЦ №5 в Киеве, Украина
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил в четверг о поражении объектов энергетической инфраструктуры в восьми регионах страны.
"В отдельных областях возможны временные отключения электроэнергии, так как повреждены объекты генерации и распределения в восьми регионах", - написал Шмыгаль в своем Telegram-канале, подчеркнув при этом, что энергосистема Украины остается целостной.
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ВС России нанесли удар возмездия по украинским военным объектам
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Ранее в четверг по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога, она продлилась порядка пяти часов. Министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил о поражении объектов энергетической инфраструктуры в семи областях страны.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВ миреДенис ШмыгальВооруженные силы РФ
 
 
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