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На Украине повреждены три теплоэлектростанции - РИА Новости, 09.03.2023
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10:23 09.03.2023 (обновлено: 12:25 09.03.2023)
https://ria.ru/20230309/ukraina-1856684481.html
На Украине повреждены три теплоэлектростанции
На Украине повреждены три теплоэлектростанции - РИА Новости, 09.03.2023
На Украине повреждены три теплоэлектростанции
На Украине три теплоэлектростанции получили повреждения при массированных ударах, сообщил энергохолдинг ДТЭК в своем Telegram-канале. РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T10:23
2023-03-09T12:25
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. На Украине три теплоэлектростанции получили повреждения при массированных ударах, сообщил энергохолдинг ДТЭК в своем Telegram-канале.В компании отметили, что ремонтные бригады ликвидируют последствия попаданий по объектам энергетической инфраструктуры в Одесской области.Экстренные отключения света отменили в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях, при этом в трех районах столицы из-за перегрузки на одной из линий электропередач ограничения не перестали действовать. Лимиты по подаче электроснабжения также ввели в Житомирской и Харьковской областях.Как сообщил сегодня министр энергетики Украины Герман Галущенко, под ракетными ударами оказалась инфраструктура в Киевской, Николаевской, Харьковской, Одесской, Днепропетровской и Житомирской областях, а также на подконтрольной Киеву части Запорожской области.По данным украинских СМИ, звуки детонации были слышны также в Кривом Роге, Сумской, Винницкой, Львовской и Иваново-Франковской областях. Воздушную тревогу объявляли по всей территории страны.Удары по украинской инфраструктуре российские военные начали наносить 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Целями являются объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. В декабре президент Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно. По его словам, на поверхностное восстановление энергообъектов нужно минимум полтора миллиарда евро.
https://ria.ru/20230309/kharkov-1856687099.html
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в мире, украина, дтэк, владимир зеленский, киев, одесская область
В мире, Украина, ДТЭК, Владимир Зеленский, Киев, Одесская область
На Украине повреждены три теплоэлектростанции

Украинский холдинг ДТЭК сообщил о повреждении оборудования на трех теплоэлектростанциях

© AFP 2023 / SERGEI SUPINSKYДым от пожара возле опор ЛЭП в Киеве, Украина. 9 марта 2023
Дым от пожара возле опор ЛЭП в Киеве, Украина. 9 марта 2023 - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
© AFP 2023 / SERGEI SUPINSKY
Дым от пожара возле опор ЛЭП в Киеве, Украина. 9 марта 2023
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. На Украине три теплоэлектростанции получили повреждения при массированных ударах, сообщил энергохолдинг ДТЭК в своем Telegram-канале.
«
"В результате обстрела было серьезно повреждено оборудование ТЭС", — говорится в публикации.
В компании отметили, что ремонтные бригады ликвидируют последствия попаданий по объектам энергетической инфраструктуры в Одесской области.
Экстренные отключения света отменили в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях, при этом в трех районах столицы из-за перегрузки на одной из линий электропередач ограничения не перестали действовать. Лимиты по подаче электроснабжения также ввели в Житомирской и Харьковской областях.
Люди спускаются на станцию метро в центре Харькова - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
Харьков остался без света
10:36
Как сообщил сегодня министр энергетики Украины Герман Галущенко, под ракетными ударами оказалась инфраструктура в Киевской, Николаевской, Харьковской, Одесской, Днепропетровской и Житомирской областях, а также на подконтрольной Киеву части Запорожской области.
По данным украинских СМИ, звуки детонации были слышны также в Кривом Роге, Сумской, Винницкой, Львовской и Иваново-Франковской областях. Воздушную тревогу объявляли по всей территории страны.
Удары по украинской инфраструктуре российские военные начали наносить 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Целями являются объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
В декабре президент Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно. По его словам, на поверхностное восстановление энергообъектов нужно минимум полтора миллиарда евро.
Город Житомир - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
Большая часть украинского Житомира осталась без света и воды
09:52
 
В миреУкраинаДТЭКВладимир ЗеленскийКиевОдесская область
 
 
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