https://ria.ru/20230309/ukraina-1856684481.html

На Украине повреждены три теплоэлектростанции

На Украине повреждены три теплоэлектростанции - РИА Новости, 09.03.2023

На Украине повреждены три теплоэлектростанции

На Украине три теплоэлектростанции получили повреждения при массированных ударах, сообщил энергохолдинг ДТЭК в своем Telegram-канале. РИА Новости, 09.03.2023

2023-03-09T10:23

2023-03-09T10:23

2023-03-09T12:25

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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. На Украине три теплоэлектростанции получили повреждения при массированных ударах, сообщил энергохолдинг ДТЭК в своем Telegram-канале.В компании отметили, что ремонтные бригады ликвидируют последствия попаданий по объектам энергетической инфраструктуры в Одесской области.Экстренные отключения света отменили в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях, при этом в трех районах столицы из-за перегрузки на одной из линий электропередач ограничения не перестали действовать. Лимиты по подаче электроснабжения также ввели в Житомирской и Харьковской областях.Как сообщил сегодня министр энергетики Украины Герман Галущенко, под ракетными ударами оказалась инфраструктура в Киевской, Николаевской, Харьковской, Одесской, Днепропетровской и Житомирской областях, а также на подконтрольной Киеву части Запорожской области.По данным украинских СМИ, звуки детонации были слышны также в Кривом Роге, Сумской, Винницкой, Львовской и Иваново-Франковской областях. Воздушную тревогу объявляли по всей территории страны.Удары по украинской инфраструктуре российские военные начали наносить 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Целями являются объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. В декабре президент Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно. По его словам, на поверхностное восстановление энергообъектов нужно минимум полтора миллиарда евро.

https://ria.ru/20230309/kharkov-1856687099.html

https://ria.ru/20230309/zhitomir-1856678965.html

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одесская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, дтэк, владимир зеленский, киев, одесская область