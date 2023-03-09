На Украине повреждены три теплоэлектростанции
Украинский холдинг ДТЭК сообщил о повреждении оборудования на трех теплоэлектростанциях
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. На Украине три теплоэлектростанции получили повреждения при массированных ударах, сообщил энергохолдинг ДТЭК в своем Telegram-канале.
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"В результате обстрела было серьезно повреждено оборудование ТЭС", — говорится в публикации.
В компании отметили, что ремонтные бригады ликвидируют последствия попаданий по объектам энергетической инфраструктуры в Одесской области.
Экстренные отключения света отменили в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях, при этом в трех районах столицы из-за перегрузки на одной из линий электропередач ограничения не перестали действовать. Лимиты по подаче электроснабжения также ввели в Житомирской и Харьковской областях.
Как сообщил сегодня министр энергетики Украины Герман Галущенко, под ракетными ударами оказалась инфраструктура в Киевской, Николаевской, Харьковской, Одесской, Днепропетровской и Житомирской областях, а также на подконтрольной Киеву части Запорожской области.
По данным украинских СМИ, звуки детонации были слышны также в Кривом Роге, Сумской, Винницкой, Львовской и Иваново-Франковской областях. Воздушную тревогу объявляли по всей территории страны.
Удары по украинской инфраструктуре российские военные начали наносить 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Целями являются объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
В декабре президент Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно. По его словам, на поверхностное восстановление энергообъектов нужно минимум полтора миллиарда евро.