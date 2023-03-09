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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кривом Роге - РИА Новости, 09.03.2023
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08:20 09.03.2023
https://ria.ru/20230309/ukraina-1856666101.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кривом Роге
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кривом Роге - РИА Новости, 09.03.2023
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кривом Роге
Украинский телеканал "5.ua" сообщил о взрывах в Кривом Роге. РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T08:20
2023-03-09T08:20
в мире
кривой рог
киев
винницкая область
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МОСКВА, 9 мар – РИА Новости. Украинский телеканал "5.ua" сообщил о взрывах в Кривом Роге. "Звуки взрывов слышны в Кривом Роге", - говорится в сообщении канала в телеграм-канале. Также о взрывах сообщается во Львовской и Иваново-Франковской областях. Ранее в четверг взрывы прогремели в Киеве, Киевской, Сумской, Днепропетровской и Винницкой областях. Местные власти сообщали также, что объект энергетической инфраструктуры поврежден в Одесской области.
https://ria.ru/20230309/kiev-1856662388.html
https://ria.ru/20230305/ukraina-1855950738.html
кривой рог
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Дарья Буймова
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60
в мире, кривой рог, киев, винницкая область
В мире, Кривой Рог, Киев, Винницкая область
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кривом Роге

СМИ сообщили о взрывах в Кривом Роге, во Львовской и Иваново-Франковской областях

© AP Photo / Daniel ColeЖенщина идет по улице в городе Кривой Рог
Женщина идет по улице в городе Кривой Рог - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
© AP Photo / Daniel Cole
Женщина идет по улице в городе Кривой Рог. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мар – РИА Новости. Украинский телеканал "5.ua" сообщил о взрывах в Кривом Роге.
"Звуки взрывов слышны в Кривом Роге", - говорится в сообщении канала в телеграм-канале.
Пожар на ТЭЦ №5 в Киеве, Украина. 9 марта 2023 года
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве и нескольких областях
07:25
Также о взрывах сообщается во Львовской и Иваново-Франковской областях.
Ранее в четверг взрывы прогремели в Киеве, Киевской, Сумской, Днепропетровской и Винницкой областях.
Местные власти сообщали также, что объект энергетической инфраструктуры поврежден в Одесской области.
Город Днепропетровск - РИА Новости, 1920, 05.03.2023
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровской области
5 марта, 12:53
 
В миреКривой РогКиевВинницкая область
 
 
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