https://ria.ru/20230309/ukraina-1856666101.html

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кривом Роге

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кривом Роге - РИА Новости, 09.03.2023

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кривом Роге

Украинский телеканал "5.ua" сообщил о взрывах в Кривом Роге. РИА Новости, 09.03.2023

2023-03-09T08:20

2023-03-09T08:20

2023-03-09T08:20

в мире

кривой рог

киев

винницкая область

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МОСКВА, 9 мар – РИА Новости. Украинский телеканал "5.ua" сообщил о взрывах в Кривом Роге. "Звуки взрывов слышны в Кривом Роге", - говорится в сообщении канала в телеграм-канале. Также о взрывах сообщается во Львовской и Иваново-Франковской областях. Ранее в четверг взрывы прогремели в Киеве, Киевской, Сумской, Днепропетровской и Винницкой областях. Местные власти сообщали также, что объект энергетической инфраструктуры поврежден в Одесской области.

https://ria.ru/20230309/kiev-1856662388.html

https://ria.ru/20230305/ukraina-1855950738.html

кривой рог

киев

винницкая область

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, кривой рог, киев, винницкая область