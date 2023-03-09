https://ria.ru/20230309/ukraina-1856666101.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кривом Роге
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кривом Роге - РИА Новости, 09.03.2023
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кривом Роге
Украинский телеканал "5.ua" сообщил о взрывах в Кривом Роге. РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T08:20
2023-03-09T08:20
2023-03-09T08:20
в мире
кривой рог
киев
винницкая область
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МОСКВА, 9 мар – РИА Новости. Украинский телеканал "5.ua" сообщил о взрывах в Кривом Роге. "Звуки взрывов слышны в Кривом Роге", - говорится в сообщении канала в телеграм-канале. Также о взрывах сообщается во Львовской и Иваново-Франковской областях. Ранее в четверг взрывы прогремели в Киеве, Киевской, Сумской, Днепропетровской и Винницкой областях. Местные власти сообщали также, что объект энергетической инфраструктуры поврежден в Одесской области.
https://ria.ru/20230309/kiev-1856662388.html
https://ria.ru/20230305/ukraina-1855950738.html
кривой рог
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, кривой рог, киев, винницкая область
В мире, Кривой Рог, Киев, Винницкая область
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кривом Роге
СМИ сообщили о взрывах в Кривом Роге, во Львовской и Иваново-Франковской областях