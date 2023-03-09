https://ria.ru/20230309/uchitelya-1856676202.html

Чему учить учителей? В РАО обсудят развитие педагогического образования

Чему учить учителей? В РАО обсудят развитие педагогического образования - РИА Новости, 09.03.2023

Чему учить учителей? В РАО обсудят развитие педагогического образования

Эксперты в области педагогического образования обсудят современные подходы к подготовке учителей и популяризацию этой профессии среди молодежи на II... РИА Новости, 09.03.2023

2023-03-09T11:00

2023-03-09T11:00

2023-03-09T11:00

год педагога и наставника

навигатор абитуриента

социальный навигатор

общество

ольга васильева

российская академия образования

россия

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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Эксперты в области педагогического образования обсудят современные подходы к подготовке учителей и популяризацию этой профессии среди молодежи на II Всероссийском форуме "Педагогическое образование в российском классическом университете", который пройдет 21–22 марта на площадке Российской академии образования, сообщили РИА Новости в пресс-службе академии.Классический университет справедливо считается колыбелью не только российского педагогического образования, но и всей отечественной педагогической науки, и сегодня, в условиях стремительно изменяющегося мира и цифровой трансформации всей системы образования, важно изучать и использовать их потенциал в вопросах подготовки учителей, отметила президент Российской академии образования (РАО), академик РАО Ольга Васильева."Это по-настоящему крупные научно-образовательные центры, которые позволяют обеспечить уникальные условия для развития и обучения будущих педагогов. Чтобы продолжить работу по обобщению имеющегося в российских классических университетах опыта подготовки учителей, вовлечения студентов в научную деятельность, узнать об их актуальных потребностях и стоящих перед ними вызовах, Российская академия образования проводит II Всероссийский форум "Педагогическое образование в российском классическом университете". Уверена, что участие в нем поможет коллегам обогатить свой опыт новыми научно обоснованными данными и методиками, а также даст им возможность поделиться лучшими наработками, найти единомышленников и партнеров для реализации собственных проектов", — рассказала она.Участие в форуме примут представители профильных федеральных органов исполнительной власти, ректоры российских классических и педагогических университетов, руководители научных центров и инновационных площадок РАО, учителя и преподаватели, а также ведущие и молодые исследователи, работающие в области наук об образовании.Участники обсудят педагогическую миссию российского классического университета и развитие его кадрового потенциала, модели и технологии подготовки педагогических кадров, в том числе в области русского языка и культуры, механизмы мотивации школьников к выбору профессии учителя, ресурсы и ограничения цифровых инструментов в педагогическом образовании и многое другое. Форум пройдет в рамках комплекса мероприятий РАО, посвященных Году педагога и наставника в Российской Федерации, 80-летию Российской академии образования и 200-летию со дня рождения основателя отечественной научной педагогики К. Д. Ушинского.Информационный партнер форума — проект "Социальный навигатор" медиагруппы "Россия сегодня".

https://ria.ru/20230303/god_pedagoga-1855535007.html

https://ria.ru/20230303/pedagogi-1855563420.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

навигатор абитуриента, социальный навигатор, общество, ольга васильева, российская академия образования, россия