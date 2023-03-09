https://ria.ru/20230309/ubiystvo-1856721800.html
Москвичка накануне 8 Марта 60 раз ударила любовника ножом во время застолья
Москвичка накануне 8 Марта 60 раз ударила любовника ножом во время застолья - РИА Новости, 09.03.2023
Москвичка накануне 8 Марта 60 раз ударила любовника ножом во время застолья
Москвичка-рецидивистка в преддверии 8 Марта убила своего мужчину во время пьяной ссоры, нанеся ему более 60 ножевых ранений, возбуждено уголовное дело, сообщила РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T12:32
2023-03-09T12:32
2023-03-09T12:32
происшествия
россия
юлия иванова
следственный комитет россии (ск рф)
москва
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Москвичка-рецидивистка в преддверии 8 Марта убила своего мужчину во время пьяной ссоры, нанеся ему более 60 ножевых ранений, возбуждено уголовное дело, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова. По ее словам, 7 марта в квартире дома на улице Маршала Савицкого 49-летняя женщина, будучи пьяной, поссорилась с 57-летним сожителем, и нанесла ему более 60 ударов ножом. "В ходе допроса женщина сообщила следователю, что у них произошел конфликт во время распития спиртных напитков на почве семейных разногласий. Женщина признала вину, ей предъявлено обвинение", - сказала Иванова, добавив, что дело расследуется по статье об убийстве. Кроме того, выяснилось, что ранее она уже была судима за убийство. Иванова добавила, что в ближайшее время следствие попросит суд об аресте обвиняемой.
https://ria.ru/20220429/ubiystvo-1786101426.html
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происшествия, россия, юлия иванова, следственный комитет россии (ск рф), москва
Происшествия, Россия, Юлия Иванова, Следственный комитет России (СК РФ), Москва
Москвичка накануне 8 Марта 60 раз ударила любовника ножом во время застолья
Ранее судимая москвичка вечером 7 марта 60 раз ударила сожителя ножом во время застолья
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Москвичка-рецидивистка в преддверии 8 Марта убила своего мужчину во время пьяной ссоры, нанеся ему более 60 ножевых ранений, возбуждено уголовное дело, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.
По ее словам, 7 марта в квартире дома на улице Маршала Савицкого 49-летняя женщина, будучи пьяной, поссорилась с 57-летним сожителем, и нанесла ему более 60 ударов ножом.
"В ходе допроса женщина сообщила следователю, что у них произошел конфликт во время распития спиртных напитков на почве семейных разногласий. Женщина признала вину, ей предъявлено обвинение", - сказала Иванова, добавив, что дело расследуется по статье об убийстве. Кроме того, выяснилось, что ранее она уже была судима за убийство.
Иванова добавила, что в ближайшее время следствие попросит суд об аресте обвиняемой.
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