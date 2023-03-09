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"Деловые Линии" расширили автопарк битопливных тягачей до 50 единиц

"Деловые Линии" расширили автопарк битопливных тягачей до 50 единиц - РИА Новости, 09.03.2023

"Деловые Линии" расширили автопарк битопливных тягачей до 50 единиц

"Деловые Линии" расширили автопарк битопливных тягачей до 50 единиц. Большегрузы могут работать как на газе (метане), так и на дизеле, что позволяет снизить... РИА Новости, 09.03.2023

2023-03-09T13:58

2023-03-09T13:58

2023-03-09T13:58

пресс-релизы

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МОСКВА, 9 мар - ГК "Деловые Линии". "Деловые Линии" расширили автопарк битопливных тягачей до 50 единиц. Большегрузы могут работать как на газе (метане), так и на дизеле, что позволяет снизить затраты на топливо на 15-20%.Экономия составляет до 3 рублей с каждого километра пути. Так, при месячном пробеге 15 тыс. км затраты уменьшаются на сумму от 30 до 45 тысяч рублей."Битопливные тягачи обладают рядом преимуществ: сниженный объём выбросов вредных газов в атмосферу, уменьшенный транспортный налог. Такие машины немного дороже в обслуживании, но издержки покрываются за счёт экономии затрат на топливо. В результате мы можем предлагать нашим клиентам еще более выгодные тарифы на перевозки", - отметили в пресс-службе "Деловых Линий".Напомним, год назад у перевозчика было 30 битопливных тягачей. В "Деловых Линиях" добавили, что с каждым годом перевозить грузы на таких транспортных средствах становится все проще – ежегодно в стране открывается не менее 30 новых газозаправочных станций, и сейчас их сеть насчитывает более 400 пунктов, в основном в европейской части России.ГК "Деловые Линии" — основана в 2001 году. География доставки более 90% населенных пунктов в России, а также Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Армения, Китай, Восточная Азия и Европа. Лидер среди транспортных компаний по размеру собственного автопарка: насчитывает порядка 4 тыс. машин ведущих мировых и российских производителей. Осуществляет перевозку сборных грузов, транспортировку еврофурами, адресную доставку по городу и региону, а также предоставляет комплексные 3PL-услуги. Сеть терминалов насчитывает 247 подразделений в 199 городах России. Крупнейший транспортно-логистический оператор в сегменте перевозки сборных грузов (свыше 26% рынка, Infranews), занимает 1 место по объему складских площадей в регионах РФ (Knight Frank, 2021). Входит в перечень системообразующих организаций страны (Минтранс РФ). Трехкратный победитель в номинации "Коммерческий грузовой транспорт" Национальной премии "Грузовики и дороги".Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Заявка на размещение пресс-релиза.РекламаООО "Деловые Линии"; ИНН 7826156685ERID: 4CQwVszH9pSXqmrn4F8

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2023

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

пресс-релизы