https://ria.ru/20230309/trevoga-1856653993.html
В ряде областей Украины объявили воздушную тревогу
В ряде областей Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 09.03.2023
В ряде областей Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в ряде областей на севере и центральной части Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой... РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T02:35
2023-03-09T02:35
2023-03-09T02:35
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в ряде областей на севере и центральной части Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно онлайн-карте, сигнал воздушной тревоги в Киевской, Черниговской, Сумской, Черкасской и Полтавской областях зазвучал с 01.52 по 02.08 мск. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20230307/kupyansk-1856335453.html
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вооруженные силы рф, украина, полтавская область, в мире
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Украина, Полтавская область, В мире
В ряде областей Украины объявили воздушную тревогу
В северной и центральной частях Украины объявили воздушную тревогу