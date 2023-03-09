https://ria.ru/20230309/terakt-1856807516.html

Теракт в Тирасполе готовили шесть человек

Теракт в Тирасполе готовили шесть человек - РИА Новости, 09.03.2023

Теракт в Тирасполе готовили шесть человек

Теракт в непризнанной Приднестровской Молдавской республике готовили шесть человек, сообщает телеканал Первый Приднестровский со ссылкой на следствие. РИА Новости, 09.03.2023

2023-03-09T16:30

2023-03-09T16:30

2023-03-09T16:39

тирасполь

в мире

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ТИРАСПОЛЬ, 9 мар - РИА Новости. Теракт в непризнанной Приднестровской Молдавской республике готовили шесть человек, сообщает телеканал Первый Приднестровский со ссылкой на следствие."Теракт в Тирасполе готовили шесть человек – следствие", - говорится в сообщении телеканала в Telegram-канале.Ранее в четверг министерство госбезопасности Приднестровья сообщило о предотвращении теракта в отношении должностных лиц ПМР, который готовился по указанию Службы безопасности Украины. По данным следственного комитета, задержаны двое подозреваемых.По версии следствия, совершение теракта предполагалось на одной из оживленных автодорог центральной части Тирасполя. Участники преступной группы подготовили автомобиль приднестровской регистрации, начиненный взрывчатым веществом с поражающими элементами. В ходе оперативно-следственных мероприятий транспортное средство было изъято и обезврежено. Назначены специальные экспертизы. Одному из подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

https://ria.ru/20230309/pridnestrove-1856775536.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

тирасполь, в мире