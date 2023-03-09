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Теракт в Тирасполе готовили шесть человек - РИА Новости, 09.03.2023
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16:30 09.03.2023 (обновлено: 16:39 09.03.2023)
https://ria.ru/20230309/terakt-1856807516.html
Теракт в Тирасполе готовили шесть человек
Теракт в Тирасполе готовили шесть человек - РИА Новости, 09.03.2023
Теракт в Тирасполе готовили шесть человек
Теракт в непризнанной Приднестровской Молдавской республике готовили шесть человек, сообщает телеканал Первый Приднестровский со ссылкой на следствие. РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T16:30
2023-03-09T16:39
тирасполь
в мире
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ТИРАСПОЛЬ, 9 мар - РИА Новости. Теракт в непризнанной Приднестровской Молдавской республике готовили шесть человек, сообщает телеканал Первый Приднестровский со ссылкой на следствие."Теракт в Тирасполе готовили шесть человек – следствие", - говорится в сообщении телеканала в Telegram-канале.Ранее в четверг министерство госбезопасности Приднестровья сообщило о предотвращении теракта в отношении должностных лиц ПМР, который готовился по указанию Службы безопасности Украины. По данным следственного комитета, задержаны двое подозреваемых.По версии следствия, совершение теракта предполагалось на одной из оживленных автодорог центральной части Тирасполя. Участники преступной группы подготовили автомобиль приднестровской регистрации, начиненный взрывчатым веществом с поражающими элементами. В ходе оперативно-следственных мероприятий транспортное средство было изъято и обезврежено. Назначены специальные экспертизы. Одному из подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
https://ria.ru/20230309/pridnestrove-1856775536.html
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тирасполь, в мире
Тирасполь, В мире
Теракт в Тирасполе готовили шесть человек

Первый Приднестровский: теракт в Тирасполе готовили шесть человек

© РИА Новости / Артем Кулекин | Перейти в медиабанкАвтомобильное движение на одной из центральных улиц в Тирасполе
Автомобильное движение на одной из центральных улиц в Тирасполе - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
© РИА Новости / Артем Кулекин
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Автомобильное движение на одной из центральных улиц в Тирасполе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТИРАСПОЛЬ, 9 мар - РИА Новости. Теракт в непризнанной Приднестровской Молдавской республике готовили шесть человек, сообщает телеканал Первый Приднестровский со ссылкой на следствие.
"Теракт в Тирасполе готовили шесть человек – следствие", - говорится в сообщении телеканала в Telegram-канале.
Ранее в четверг министерство госбезопасности Приднестровья сообщило о предотвращении теракта в отношении должностных лиц ПМР, который готовился по указанию Службы безопасности Украины. По данным следственного комитета, задержаны двое подозреваемых.
По версии следствия, совершение теракта предполагалось на одной из оживленных автодорог центральной части Тирасполя. Участники преступной группы подготовили автомобиль приднестровской регистрации, начиненный взрывчатым веществом с поражающими элементами. В ходе оперативно-следственных мероприятий транспортное средство было изъято и обезврежено. Назначены специальные экспертизы. Одному из подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Президент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
Лидера Приднестровья предупредили о готовящемся теракте
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