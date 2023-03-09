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В МИД ПМР допустили обращение в СБ ООН из-за готовившегося теракта

В МИД ПМР допустили обращение в СБ ООН из-за готовившегося теракта - РИА Новости, 09.03.2023

В МИД ПМР допустили обращение в СБ ООН из-за готовившегося теракта

Глава МИД непризнанной Приднестровской Молдавской республики Виталий Игнатьев заявил, что республика, возможно, обратится в СБ ООН для привлечения внимания к... РИА Новости, 09.03.2023

2023-03-09T12:51

2023-03-09T12:51

2023-03-09T12:51

приднестровская молдавская республика

вадим красносельский

виталий игнатьев

оон

совет безопасности оон

служба безопасности украины

в мире

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Глава МИД непризнанной Приднестровской Молдавской республики Виталий Игнатьев заявил, что республика, возможно, обратится в СБ ООН для привлечения внимания к готовившемуся в стране теракту. В четверг министерство госбезопасности Приднестровья сообщило о предотвращении покушения на лидера ПМР Вадима Красносельского. По данным ведомства, покушение на Красносельского готовилось по указанию СБУ, подозреваемые задержаны и дают признательные показания. "Возможно, обратимся к постоянным членам Совета безопасности ООН с тем, чтобы также было привлечено внимание к этой вопиющей ситуации", - сказал он в эфире "Россия 24".

https://ria.ru/20230228/granitsa-1854850413.html

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приднестровская молдавская республика, вадим красносельский, виталий игнатьев, оон, совет безопасности оон, служба безопасности украины, в мире