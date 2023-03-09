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В МИД ПМР допустили обращение в СБ ООН из-за готовившегося теракта
В МИД ПМР допустили обращение в СБ ООН из-за готовившегося теракта - РИА Новости, 09.03.2023
В МИД ПМР допустили обращение в СБ ООН из-за готовившегося теракта
Глава МИД непризнанной Приднестровской Молдавской республики Виталий Игнатьев заявил, что республика, возможно, обратится в СБ ООН для привлечения внимания к... РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T12:51
2023-03-09T12:51
2023-03-09T12:51
приднестровская молдавская республика
вадим красносельский
виталий игнатьев
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служба безопасности украины
в мире
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Глава МИД непризнанной Приднестровской Молдавской республики Виталий Игнатьев заявил, что республика, возможно, обратится в СБ ООН для привлечения внимания к готовившемуся в стране теракту. В четверг министерство госбезопасности Приднестровья сообщило о предотвращении покушения на лидера ПМР Вадима Красносельского. По данным ведомства, покушение на Красносельского готовилось по указанию СБУ, подозреваемые задержаны и дают признательные показания. "Возможно, обратимся к постоянным членам Совета безопасности ООН с тем, чтобы также было привлечено внимание к этой вопиющей ситуации", - сказал он в эфире "Россия 24".
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приднестровская молдавская республика, вадим красносельский, виталий игнатьев, оон, совет безопасности оон, служба безопасности украины, в мире
Приднестровская Молдавская Республика, Вадим Красносельский, Виталий Игнатьев, ООН, Совет Безопасности ООН, Служба безопасности Украины, В мире
В МИД ПМР допустили обращение в СБ ООН из-за готовившегося теракта
Глава МИД ПМР Игнатьев допустил обращение в СБ ООН из-за готовившегося в стране теракта