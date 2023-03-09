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В Эстонии планируют закрыть доступ к российским телеканалам в интернете
В Эстонии планируют закрыть доступ к российским телеканалам в интернете - РИА Новости, 09.03.2023
В Эстонии планируют закрыть доступ к российским телеканалам в интернете
Департамент защиты прав потребителей и технического надзора Эстонии (TTJA) планирует закрыть доступ к российским телеканалам, доступным через интернет, сообщила РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T14:46
2023-03-09T14:46
2023-03-09T14:46
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ХЕЛЬСИНКИ, 9 мар - РИА Новости. Департамент защиты прав потребителей и технического надзора Эстонии (TTJA) планирует закрыть доступ к российским телеканалам, доступным через интернет, сообщила в четверг представитель департамента Хелен Рохтла. "В целом по той или иной причине в Эстонии запрещено вещание 50 телеканалов. Кроме того, ограничен доступ к 80 сайтам, на которые наложены санкции", – сказала Рохтла порталу государственного телерадиовещания ERR. Однако, по ее словам, запрет можно обойти, так как некоторые каналы можно смотреть в интернете. "Мы думаем над тем, как закрыть телеканалы, доступные в интернете",- заявила Рохтла. По словам представителя TTJA, в открытом обществе невозможно полностью исключить доступ к российским информационным каналам: "По-прежнему есть российское спутниковое телевидение, через которое все эти каналы доступны. Это как борьба с ветряными мельницами, где нет хорошего решения, к сожалению. Мы работаем над теми вещами, где решения возможны", - пояснила Рохтла.
https://ria.ru/20230227/sanktsii-1854601804.html
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в мире, технологии, эстония
В мире, Технологии, Эстония
В Эстонии планируют закрыть доступ к российским телеканалам в интернете
В Эстонии планируют закрыть доступ к российским телеканалам, доступным через интернет
ХЕЛЬСИНКИ, 9 мар - РИА Новости. Департамент защиты прав потребителей и технического надзора Эстонии (TTJA) планирует закрыть доступ к российским телеканалам, доступным через интернет, сообщила в четверг представитель департамента Хелен Рохтла.
"В целом по той или иной причине в Эстонии запрещено вещание 50 телеканалов. Кроме того, ограничен доступ к 80 сайтам, на которые наложены санкции", – сказала Рохтла порталу государственного телерадиовещания ERR. Однако, по ее словам, запрет можно обойти, так как некоторые каналы можно смотреть в интернете. "Мы думаем над тем, как закрыть телеканалы, доступные в интернете",- заявила Рохтла.
По словам представителя TTJA, в открытом обществе невозможно полностью исключить доступ к российским информационным каналам: "По-прежнему есть российское спутниковое телевидение, через которое все эти каналы доступны. Это как борьба с ветряными мельницами, где нет хорошего решения, к сожалению. Мы работаем над теми вещами, где решения возможны", - пояснила Рохтла.
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