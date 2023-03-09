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В Таиланде появятся три авиакомпании, которые могут начать летать в Россию - РИА Новости, 09.03.2023
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Туризм
 
17:06 09.03.2023
https://ria.ru/20230309/tailand-1856713244.html
В Таиланде появятся три авиакомпании, которые могут начать летать в Россию
В Таиланде появятся три авиакомпании, которые могут начать летать в Россию - РИА Новости, 09.03.2023
В Таиланде появятся три авиакомпании, которые могут начать летать в Россию
В Таиланде появится три новых авиакомпании, сообщает АТОР. РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T17:06
2023-03-09T17:06
туризм
туризм
новости - туризм
таиланд
бангкок
ассоциация туроператоров россии (атор)
авиабилеты
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. В Таиланде появится три новых авиакомпании, сообщает АТОР.Перевозчики P80 Air, Really Cool Air и Landarch Airline подали заявки на получение операционных лицензий в Управление гражданской авиации Таиланда (CAAT). Ожидается, что процесс рассмотрения документов завершится к 2024 году.Landarch Airline сосредоточится на внутренней перевозке на десятиместном самолете, а P80 Air и Really Cool Air будут также летать за рубеж.Точная маршрутная сеть новых авиакомпаний пока неизвестна. Но не исключено, что P80 Air и Really Cool Air будут летать и в Россию, как делал это до 2020 года Thai Airways. Пока эта авиакомпания сообщение с РФ не восстановила.Сейчас в Бангкок, Паттайю и на Пхукет летают чартеры AZUR Air и Red Wings а также регулярные рейсы "Аэрофлот" и S7.Попасть из Москвы в Бангкок на "Аэрофлоте" можно за 34 тысячи рублей в одну сторону. На Пхукет тарифы чуть выше — от 40,5 тысячи рублей в марте и от 45,8 тысячи — в апреле. Багаж не включен.При этом пакетные туры в Таиланд можно за 180 тысяч рублей на двоих на девять ночей. То есть полноценный тур на двоих на чартере по цене выходит выгоднее, чем один перелет на "Аэрофлоте", отмечают эксперты ассоциации.Внутри страны попасть из Бангкока на Самуи можно за 9,6 тысячи рублей, в Краби — за 3,3 тысячи рублей, в Чиангмай — за 2,9 тысячи рублей.
https://ria.ru/20230302/tailand-1855321066.html
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туризм, новости - туризм, таиланд, бангкок, ассоциация туроператоров россии (атор), авиабилеты
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Таиланд, Бангкок, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Авиабилеты
В Таиланде появятся три авиакомпании, которые могут начать летать в Россию

АТОР: в Таиланде появятся три авиакомпании для полетов по стране и за рубеж

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкЗдание международного аэропорта на острове Пхукет
Здание международного аэропорта на острове Пхукет - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
© РИА Новости / Павел Львов
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. В Таиланде появится три новых авиакомпании, сообщает АТОР.
Перевозчики P80 Air, Really Cool Air и Landarch Airline подали заявки на получение операционных лицензий в Управление гражданской авиации Таиланда (CAAT). Ожидается, что процесс рассмотрения документов завершится к 2024 году.
Landarch Airline сосредоточится на внутренней перевозке на десятиместном самолете, а P80 Air и Really Cool Air будут также летать за рубеж.
Точная маршрутная сеть новых авиакомпаний пока неизвестна. Но не исключено, что P80 Air и Really Cool Air будут летать и в Россию, как делал это до 2020 года Thai Airways. Пока эта авиакомпания сообщение с РФ не восстановила.
Сейчас в Бангкок, Паттайю и на Пхукет летают чартеры AZUR Air и Red Wings а также регулярные рейсы "Аэрофлот" и S7.
Попасть из Москвы в Бангкок на "Аэрофлоте" можно за 34 тысячи рублей в одну сторону. На Пхукет тарифы чуть выше — от 40,5 тысячи рублей в марте и от 45,8 тысячи — в апреле. Багаж не включен.
При этом пакетные туры в Таиланд можно за 180 тысяч рублей на двоих на девять ночей. То есть полноценный тур на двоих на чартере по цене выходит выгоднее, чем один перелет на "Аэрофлоте", отмечают эксперты ассоциации.
Внутри страны попасть из Бангкока на Самуи можно за 9,6 тысячи рублей, в Краби — за 3,3 тысячи рублей, в Чиангмай — за 2,9 тысячи рублей.
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