https://ria.ru/20230309/tabak-1856855782.html

В Госдуму внесли проект о штрафе за производство табака без лицензии

В Госдуму внесли проект о штрафе за производство табака без лицензии - РИА Новости, 09.03.2023

В Госдуму внесли проект о штрафе за производство табака без лицензии

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроекты об административной и уголовной ответственности, предусматривающие штрафы до 1 миллиона рублей или лишение... РИА Новости, 09.03.2023

2023-03-09T19:04

2023-03-09T19:04

2023-03-09T19:18

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроекты об административной и уголовной ответственности, предусматривающие штрафы до 1 миллиона рублей или лишение свободы до трех лет за закупку, производство, поставку табака и никотиносодержащей продукции без лицензии в случае, если она необходима, соответствующий документ доступен в думской электронной базе.Как указывает кабмин, документы вносят изменения в связи с подготовкой отраслевого закона "О государственном регулировании производства и оборота табачных изделий, табачной продукции, никотинсодержащей продукции и сырья для их производства".Так, за производство, закупку, поставку (в том числе при ввозе и вывозе из РФ), хранение табачных изделий, табачной продукции, никотинсодержащей продукции и сырья для их производства без соответствующей лицензии, если она необходима, будет грозить штраф в размере от 500 тысяч до 1 миллиона рублей, либо принудительные работы на срок до трех лет, либо лишение свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

https://ria.ru/20230119/tabak-1846006496.html

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