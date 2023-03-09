https://ria.ru/20230309/tabak-1856855782.html
В Госдуму внесли проект о штрафе за производство табака без лицензии
В Госдуму внесли проект о штрафе за производство табака без лицензии - РИА Новости, 09.03.2023
В Госдуму внесли проект о штрафе за производство табака без лицензии
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроекты об административной и уголовной ответственности, предусматривающие штрафы до 1 миллиона рублей или лишение... РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T19:04
2023-03-09T19:04
2023-03-09T19:18
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроекты об административной и уголовной ответственности, предусматривающие штрафы до 1 миллиона рублей или лишение свободы до трех лет за закупку, производство, поставку табака и никотиносодержащей продукции без лицензии в случае, если она необходима, соответствующий документ доступен в думской электронной базе.Как указывает кабмин, документы вносят изменения в связи с подготовкой отраслевого закона "О государственном регулировании производства и оборота табачных изделий, табачной продукции, никотинсодержащей продукции и сырья для их производства".Так, за производство, закупку, поставку (в том числе при ввозе и вывозе из РФ), хранение табачных изделий, табачной продукции, никотинсодержащей продукции и сырья для их производства без соответствующей лицензии, если она необходима, будет грозить штраф в размере от 500 тысяч до 1 миллиона рублей, либо принудительные работы на срок до трех лет, либо лишение свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
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госдума рф, общество, россия
Госдума РФ, Общество, Россия
В Госдуму внесли проект о штрафе за производство табака без лицензии
В Госдуму внесли проект о штрафе до миллиона рублей за производство табака без лицензии
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости.
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроекты об административной и уголовной ответственности, предусматривающие штрафы до 1 миллиона рублей или лишение свободы до трех лет за закупку, производство, поставку табака и никотиносодержащей продукции без лицензии в случае, если она необходима, соответствующий документ
доступен в думской электронной базе.
Как указывает кабмин, документы вносят изменения в связи с подготовкой отраслевого закона "О государственном регулировании производства и оборота табачных изделий, табачной продукции, никотинсодержащей продукции и сырья для их производства".
Так, за производство, закупку, поставку (в том числе при ввозе и вывозе из РФ), хранение табачных изделий, табачной продукции, никотинсодержащей продукции и сырья для их производства без соответствующей лицензии, если она необходима, будет грозить штраф в размере от 500 тысяч до 1 миллиона рублей, либо принудительные работы на срок до трех лет, либо лишение свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
В ГД внесли проект о штрафах за незаконное перемещение нагреваемого табака