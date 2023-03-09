https://ria.ru/20230309/stolknoveniya-1856787606.html

В Тель-Авиве зафиксировали столкновения между полицией и протестующими

В Тель-Авиве зафиксировали столкновения между полицией и протестующими - РИА Новости, 09.03.2023

В Тель-Авиве зафиксировали столкновения между полицией и протестующими

Столкновения между полицией и протестующими были зафиксированы в Тель-Авиве после того, как участники многотысячного протеста заблокировали шоссе Айалон... РИА Новости, 09.03.2023

2023-03-09T15:22

2023-03-09T15:22

2023-03-09T15:48

в мире

тель-авив

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ТЕЛЬ-АВИВ, 9 мар - РИА Новости. Столкновения между полицией и протестующими были зафиксированы в Тель-Авиве после того, как участники многотысячного протеста заблокировали шоссе Айалон неподалеку от правительственного комплекса, сообщает израильский портал Ynet.Издание отмечает, что полиция использует кавалерию в попытках расчистить заблокированную развязку одной из ключевых транспортных артерий страны.По сообщениям The Times of Israel, полицейские начали выносить некоторых участников митинга с места проведения протеста.Многотысячный протест против проводимой правительством Нетаньяху юридической реформы начался рано утром в четверг и, согласно сообщениям СМИ, продлится до позднего вечера.

https://ria.ru/20230220/protest-1853231994.html

тель-авив

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в мире, тель-авив