https://ria.ru/20230309/stolknoveniya-1856787606.html
В Тель-Авиве зафиксировали столкновения между полицией и протестующими
В Тель-Авиве зафиксировали столкновения между полицией и протестующими - РИА Новости, 09.03.2023
В Тель-Авиве зафиксировали столкновения между полицией и протестующими
Столкновения между полицией и протестующими были зафиксированы в Тель-Авиве после того, как участники многотысячного протеста заблокировали шоссе Айалон... РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T15:22
2023-03-09T15:22
2023-03-09T15:48
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тель-авив
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ТЕЛЬ-АВИВ, 9 мар - РИА Новости. Столкновения между полицией и протестующими были зафиксированы в Тель-Авиве после того, как участники многотысячного протеста заблокировали шоссе Айалон неподалеку от правительственного комплекса, сообщает израильский портал Ynet.Издание отмечает, что полиция использует кавалерию в попытках расчистить заблокированную развязку одной из ключевых транспортных артерий страны.По сообщениям The Times of Israel, полицейские начали выносить некоторых участников митинга с места проведения протеста.Многотысячный протест против проводимой правительством Нетаньяху юридической реформы начался рано утром в четверг и, согласно сообщениям СМИ, продлится до позднего вечера.
https://ria.ru/20230220/protest-1853231994.html
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в мире, тель-авив
В Тель-Авиве зафиксировали столкновения между полицией и протестующими
В израильском Тель-Авиве зафиксировали столкновения между полицией и протестующими
ТЕЛЬ-АВИВ, 9 мар - РИА Новости.
Столкновения между полицией и протестующими были зафиксированы в Тель-Авиве после того, как участники многотысячного протеста заблокировали шоссе Айалон неподалеку от правительственного комплекса, сообщает израильский портал Ynet.
Издание отмечает, что полиция использует кавалерию в попытках расчистить заблокированную развязку одной из ключевых транспортных артерий страны.
По сообщениям The Times of Israel, полицейские начали выносить некоторых участников митинга с места проведения протеста.
Многотысячный протест против проводимой правительством Нетаньяху юридической реформы начался рано утром в четверг и, согласно сообщениям СМИ, продлится до позднего вечера.
В Иерусалиме проходит массовый протест против реформы юридической системы