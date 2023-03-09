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В Тель-Авиве зафиксировали столкновения между полицией и протестующими - РИА Новости, 09.03.2023
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15:22 09.03.2023 (обновлено: 15:48 09.03.2023)
https://ria.ru/20230309/stolknoveniya-1856787606.html
В Тель-Авиве зафиксировали столкновения между полицией и протестующими
В Тель-Авиве зафиксировали столкновения между полицией и протестующими - РИА Новости, 09.03.2023
В Тель-Авиве зафиксировали столкновения между полицией и протестующими
Столкновения между полицией и протестующими были зафиксированы в Тель-Авиве после того, как участники многотысячного протеста заблокировали шоссе Айалон... РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T15:22
2023-03-09T15:48
в мире
тель-авив
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ТЕЛЬ-АВИВ, 9 мар - РИА Новости. Столкновения между полицией и протестующими были зафиксированы в Тель-Авиве после того, как участники многотысячного протеста заблокировали шоссе Айалон неподалеку от правительственного комплекса, сообщает израильский портал Ynet.Издание отмечает, что полиция использует кавалерию в попытках расчистить заблокированную развязку одной из ключевых транспортных артерий страны.По сообщениям The Times of Israel, полицейские начали выносить некоторых участников митинга с места проведения протеста.Многотысячный протест против проводимой правительством Нетаньяху юридической реформы начался рано утром в четверг и, согласно сообщениям СМИ, продлится до позднего вечера.
https://ria.ru/20230220/protest-1853231994.html
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в мире, тель-авив
В мире, Тель-Авив
В Тель-Авиве зафиксировали столкновения между полицией и протестующими

В израильском Тель-Авиве зафиксировали столкновения между полицией и протестующими

© AP Photo / Ohad ZwigenbergЗадержание участника акции протеста в Тель-Авиве
Задержание участника акции протеста в Тель-Авиве - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Задержание участника акции протеста в Тель-Авиве
Читать ria.ru в
ТЕЛЬ-АВИВ, 9 мар - РИА Новости. Столкновения между полицией и протестующими были зафиксированы в Тель-Авиве после того, как участники многотысячного протеста заблокировали шоссе Айалон неподалеку от правительственного комплекса, сообщает израильский портал Ynet.
Издание отмечает, что полиция использует кавалерию в попытках расчистить заблокированную развязку одной из ключевых транспортных артерий страны.
По сообщениям The Times of Israel, полицейские начали выносить некоторых участников митинга с места проведения протеста.
Многотысячный протест против проводимой правительством Нетаньяху юридической реформы начался рано утром в четверг и, согласно сообщениям СМИ, продлится до позднего вечера.
Акция протеста против законопроекта о судебной реформе напротив здания Кнессета в Иерусалиме - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
В Иерусалиме проходит массовый протест против реформы юридической системы
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