https://ria.ru/20230309/stabilizatsiya-1856888098.html
Лавров обсудил с главой саудовского МИД стабилизацию в Персидском заливе
Лавров обсудил с главой саудовского МИД стабилизацию в Персидском заливе - РИА Новости, 09.03.2023
Лавров обсудил с главой саудовского МИД стабилизацию в Персидском заливе
Глава МИД России Сергей Лавров обсудил на совместной пресс-конференции с саудовским коллегой Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом ситуацию в Персидском заливе. РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T23:08
2023-03-09T23:08
2023-03-09T23:58
политика
россия
персидский залив
сергей лавров
эр-рияд (город)
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров обсудил на совместной пресс-конференции с саудовским коллегой Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом ситуацию в Персидском заливе.Министры обсудили вопросы стабилизации обстановки в зоне Персидского залива через продвижение повестки дня, которая объединяет местные страны и позволяет двигаться к выработке договоренностей о безопасности в этой части планеты.Лавров отметил, что Россия продвигает концепцию коллективной безопасности в заливе и продолжит контакты по этой теме с заинтересованными сторонами.
https://ria.ru/20230212/vts-1851480192.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, персидский залив, сергей лавров, эр-рияд (город)
Политика, Россия, Персидский залив, Сергей Лавров, Эр-Рияд (город)
Лавров обсудил с главой саудовского МИД стабилизацию в Персидском заливе
Лавров обсудил с главой МИД Саудовской Аравии стабилизацию в Персидском заливе