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Лавров обсудил с главой саудовского МИД стабилизацию в Персидском заливе - РИА Новости, 09.03.2023
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23:08 09.03.2023 (обновлено: 23:58 09.03.2023)
https://ria.ru/20230309/stabilizatsiya-1856888098.html
Лавров обсудил с главой саудовского МИД стабилизацию в Персидском заливе
Лавров обсудил с главой саудовского МИД стабилизацию в Персидском заливе - РИА Новости, 09.03.2023
Лавров обсудил с главой саудовского МИД стабилизацию в Персидском заливе
Глава МИД России Сергей Лавров обсудил на совместной пресс-конференции с саудовским коллегой Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом ситуацию в Персидском заливе. РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T23:08
2023-03-09T23:58
политика
россия
персидский залив
сергей лавров
эр-рияд (город)
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров обсудил на совместной пресс-конференции с саудовским коллегой Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом ситуацию в Персидском заливе.Министры обсудили вопросы стабилизации обстановки в зоне Персидского залива через продвижение повестки дня, которая объединяет местные страны и позволяет двигаться к выработке договоренностей о безопасности в этой части планеты.Лавров отметил, что Россия продвигает концепцию коллективной безопасности в заливе и продолжит контакты по этой теме с заинтересованными сторонами.
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персидский залив
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политика, россия, персидский залив, сергей лавров, эр-рияд (город)
Политика, Россия, Персидский залив, Сергей Лавров, Эр-Рияд (город)
Лавров обсудил с главой саудовского МИД стабилизацию в Персидском заливе

Лавров обсудил с главой МИД Саудовской Аравии стабилизацию в Персидском заливе

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров обсудил на совместной пресс-конференции с саудовским коллегой Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом ситуацию в Персидском заливе.
«
"Москва и Эр-Рияд исходят из того, что все проблемы в регионе (Ближнего Востока. — Прим. ред.) должны решаться на основе политического диалога с вовлечением всех заинтересованных сторон", — сказал он.
Министры обсудили вопросы стабилизации обстановки в зоне Персидского залива через продвижение повестки дня, которая объединяет местные страны и позволяет двигаться к выработке договоренностей о безопасности в этой части планеты.
Лавров отметил, что Россия продвигает концепцию коллективной безопасности в заливе и продолжит контакты по этой теме с заинтересованными сторонами.
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ПолитикаРоссияПерсидский заливСергей ЛавровЭр-Рияд (город)
 
 
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