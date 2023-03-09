https://ria.ru/20230309/stabilizatsiya-1856888098.html

Лавров обсудил с главой саудовского МИД стабилизацию в Персидском заливе

Лавров обсудил с главой саудовского МИД стабилизацию в Персидском заливе - РИА Новости, 09.03.2023

Лавров обсудил с главой саудовского МИД стабилизацию в Персидском заливе

Глава МИД России Сергей Лавров обсудил на совместной пресс-конференции с саудовским коллегой Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом ситуацию в Персидском заливе. РИА Новости, 09.03.2023

2023-03-09T23:08

2023-03-09T23:08

2023-03-09T23:58

политика

россия

персидский залив

сергей лавров

эр-рияд (город)

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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров обсудил на совместной пресс-конференции с саудовским коллегой Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом ситуацию в Персидском заливе.Министры обсудили вопросы стабилизации обстановки в зоне Персидского залива через продвижение повестки дня, которая объединяет местные страны и позволяет двигаться к выработке договоренностей о безопасности в этой части планеты.Лавров отметил, что Россия продвигает концепцию коллективной безопасности в заливе и продолжит контакты по этой теме с заинтересованными сторонами.

https://ria.ru/20230212/vts-1851480192.html

россия

персидский залив

эр-рияд (город)

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Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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Игорь Тоноян

политика, россия, персидский залив, сергей лавров, эр-рияд (город)