https://ria.ru/20230309/spetsoperatsiya-1856802342.html

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 09.03.2023

Карта боевых действий на Украине сейчас: военная спецоперация на сегодня

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 09.03.2023

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 09.03.2023

2023-03-09T16:52

2023-03-09T16:52

2023-03-09T18:10

инфографика

украина

россия

вооруженные силы украины

луганская народная республика

донецкая народная республика

спецоперация

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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперации на УкраинеО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых последние восемь лет не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 9 марта 2023 годаЗа минувшие сутки российские подразделения поразили противника в Харьковской и Херсонской областях, Донецкой и Луганской народных республиках. Полностью взято под контроль село Дубово-Василевка, расположенное к северо-западу от Артемовска. Украинская армия потеряла на всех направлениях более 350 военнослужащих.Параллельно ликвидированы 102 района скопления живой силы и техники, 78 артиллерийских расчетов, склад боеприпасов, восемь гаубиц. Истребительная авиация и средства ПВО сбили самолет МиГ-29, вертолет Ми-8, пять беспилотников и шесть реактивных снарядов РСЗО HIMARS.В ответ на действия Украины в Брянской области нанесен массированный удар возмездия. Целью атаки стали военная инфраструктура, предприятия ОПК и питающие их энергетические объекты. В результате операции уничтожены места базирования беспилотников, сорвана переброска резервов, выведены из строя мощности по производству боеприпасов.С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 399 самолетов, 218 вертолетов, 3366 беспилотников, 410 зенитных ракетных комплексов, 1055 реактивных систем залпового огня, 8241 танк и другие бронемашины, 4308 орудий полевой артиллерии и 8816 единиц автомобильной техники.

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