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Рядовой из Дагестана под минометным огнем спас пятерых раненых бойцов - РИА Новости, 09.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:00 09.03.2023 (обновлено: 15:24 09.03.2023)
https://ria.ru/20230309/spasenie-1856778822.html
Рядовой из Дагестана под минометным огнем спас пятерых раненых бойцов
Рядовой из Дагестана под минометным огнем спас пятерых раненых бойцов - РИА Новости, 09.03.2023
Рядовой из Дагестана под минометным огнем спас пятерых раненых бойцов
Военнослужащий из Дагестана Шамиль Магомедшапиев спас боевых товарищей во время обстрела, сообщили в пресс-службе главы республики. РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T15:00
2023-03-09T15:24
специальная военная операция на украине
россия
происшествия
вооруженные силы украины
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МАХАЧКАЛА, 9 мар — РИА Новости. Военнослужащий из Дагестана Шамиль Магомедшапиев спас боевых товарищей во время обстрела, сообщили в пресс-службе главы республики.Группа морских пехотинцев выполняла задачу по освобождению одного из населенных пунктов от ВСУ. Обороняясь, противник обрушил на российских военных массированный минометный огонь.По данным властей Дагестана, 500 уроженцев республики представили к наградам за выполнение боевых задач в зоне спецоперации, пятерых удостоили звания Героя России.
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россия, происшествия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Происшествия, Вооруженные силы Украины
Рядовой из Дагестана под минометным огнем спас пятерых раненых бойцов

Рядовой из Дагестана Шамиль Магомедшапиев под минометным огнем спас пятерых раненых бойцов

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоенные
Военные - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военные. Архивное фото
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МАХАЧКАЛА, 9 мар — РИА Новости. Военнослужащий из Дагестана Шамиль Магомедшапиев спас боевых товарищей во время обстрела, сообщили в пресс-службе главы республики.
Группа морских пехотинцев выполняла задачу по освобождению одного из населенных пунктов от ВСУ. Обороняясь, противник обрушил на российских военных массированный минометный огонь.
«

"В бою под непрекращающимися обстрелами рядовой Шамиль Магомедшапиев вынес на себе из-под шквального огня пятерых раненых военнослужащих и эвакуировал их в полевой медицинский отряд. Благодаря мужеству и самоотверженности бойца удалось спасти пять жизней", — говорится в сообщении.

По данным властей Дагестана, 500 уроженцев республики представили к наградам за выполнение боевых задач в зоне спецоперации, пятерых удостоили звания Героя России.
Высшие государственные награды РФ, медали Золотая Звезда - РИА Новости, 1920, 04.03.2023
Герой России из Дагестана досрочно получил очередное воинское звание
4 марта, 17:11
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияПроисшествияВооруженные силы Украины
 
 
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