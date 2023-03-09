https://ria.ru/20230309/spasenie-1856778822.html

Рядовой из Дагестана под минометным огнем спас пятерых раненых бойцов

Рядовой из Дагестана под минометным огнем спас пятерых раненых бойцов - РИА Новости, 09.03.2023

Рядовой из Дагестана под минометным огнем спас пятерых раненых бойцов

Военнослужащий из Дагестана Шамиль Магомедшапиев спас боевых товарищей во время обстрела, сообщили в пресс-службе главы республики. РИА Новости, 09.03.2023

2023-03-09T15:00

2023-03-09T15:00

2023-03-09T15:24

специальная военная операция на украине

россия

происшествия

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/13/1839653011_317:649:2804:2048_1920x0_80_0_0_5c841d6b671137803b82bcdedd899081.jpg

МАХАЧКАЛА, 9 мар — РИА Новости. Военнослужащий из Дагестана Шамиль Магомедшапиев спас боевых товарищей во время обстрела, сообщили в пресс-службе главы республики.Группа морских пехотинцев выполняла задачу по освобождению одного из населенных пунктов от ВСУ. Обороняясь, противник обрушил на российских военных массированный минометный огонь.По данным властей Дагестана, 500 уроженцев республики представили к наградам за выполнение боевых задач в зоне спецоперации, пятерых удостоили звания Героя России.

https://ria.ru/20230304/zvanie-1855861192.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, происшествия, вооруженные силы украины