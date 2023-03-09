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Порядка 60 социальных объектов возведут в МО за счет областного бюджета

Порядка 60 социальных объектов возведут в МО за счет областного бюджета - РИА Новости, 09.03.2023

Порядка 60 социальных объектов возведут в МО за счет областного бюджета

В Подмосковье в этом году построят 57 социальных объектов. В министерстве строительного комплекса Московской области отметили, что средства для этого выделят из РИА Новости, 09.03.2023

2023-03-09T19:49

2023-03-09T19:49

2023-03-09T19:49

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. В Подмосковье в этом году построят 57 социальных объектов. В министерстве строительного комплекса Московской области отметили, что средства для этого выделят из регионального бюджета. Об этом сообщил телеканал "360".Около 40 объектов будут образовательными. Среди них 24 школы, три образовательных кластера и 13 детских садов.В ведомстве на эту тему прошло совещание в формате ВКС. В нем приняли участие специалисты подразделений министерства, дирекции заказчика капитального строительства и подрядчики.

московская область (подмосковье)

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2023

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московская область (подмосковье)