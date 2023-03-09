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Порядка 60 социальных объектов возведут в МО за счет областного бюджета - РИА Новости, 09.03.2023
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Новости Подмосковья
 
19:49 09.03.2023
https://ria.ru/20230309/sotsobekty-1856865717.html
Порядка 60 социальных объектов возведут в МО за счет областного бюджета
Порядка 60 социальных объектов возведут в МО за счет областного бюджета - РИА Новости, 09.03.2023
Порядка 60 социальных объектов возведут в МО за счет областного бюджета
В Подмосковье в этом году построят 57 социальных объектов. В министерстве строительного комплекса Московской области отметили, что средства для этого выделят из РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T19:49
2023-03-09T19:49
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. В Подмосковье в этом году построят 57 социальных объектов. В министерстве строительного комплекса Московской области отметили, что средства для этого выделят из регионального бюджета. Об этом сообщил телеканал "360".Около 40 объектов будут образовательными. Среди них 24 школы, три образовательных кластера и 13 детских садов.В ведомстве на эту тему прошло совещание в формате ВКС. В нем приняли участие специалисты подразделений министерства, дирекции заказчика капитального строительства и подрядчики.
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РИА Новости
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96
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Порядка 60 социальных объектов возведут в МО за счет областного бюджета

© Александр КряжевУчитель в классе новой школы
Учитель в классе новой школы
© Александр Кряжев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. В Подмосковье в этом году построят 57 социальных объектов. В министерстве строительного комплекса Московской области отметили, что средства для этого выделят из регионального бюджета. Об этом сообщил телеканал "360".
Около 40 объектов будут образовательными. Среди них 24 школы, три образовательных кластера и 13 детских садов.
В ведомстве на эту тему прошло совещание в формате ВКС. В нем приняли участие специалисты подразделений министерства, дирекции заказчика капитального строительства и подрядчики.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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