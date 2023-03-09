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Луценко рассказал о результатах реализации соцконтракта на Вологодчине - РИА Новости, 09.03.2023
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Вологодская область
 
18:06 09.03.2023
https://ria.ru/20230309/sotskontrakt-1856838398.html
Луценко рассказал о результатах реализации соцконтракта на Вологодчине
Луценко рассказал о результатах реализации соцконтракта на Вологодчине - РИА Новости, 09.03.2023
Луценко рассказал о результатах реализации соцконтракта на Вологодчине
Около 80% жителей Вологодской области, заключивших социальный контракт, отметили рост среднедушевого показателя доходов, сообщил председатель Законодательного... РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T18:06
2023-03-09T18:06
вологодская область
вологодская область
андрей луценко
законодательное собрание вологодской области
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ВОЛОГДА, 9 мар – РИА Новости. Около 80% жителей Вологодской области, заключивших социальный контракт, отметили рост среднедушевого показателя доходов, сообщил председатель Законодательного Собрания региона Андрей Луценко.Социальный контракт, целью которого является повышение доходов граждан и выход из трудной жизненной ситуации, заключается в соответствии с региональным законом "О государственной социальной помощи в Вологодской области". На него вправе рассчитывать малоимущие семьи и граждане, которые по независящим от них причинам имеют среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в области."Мы видим, что социальный контракт стал эффективным инструментом поддержки граждан, оказавшихся в сложном финансовом положении. В 2022 году доля граждан, заключивших соцконтракт, достигла 6,1% при плане, установленном федеральным центром, в 5,3%. При этом 37% гражданам, охваченным соцконтрактом, по окончанию срока его действия удалось обеспечить среднедушевой доход выше прожиточного минимума, 80% вологжан отметили рост среднедушевого показателя доходов", - сказал Луценко, его слова приводит пресс-служба Заксобрания.Он отметил, что с 2020 года программа социальных контрактов на 77% софинансируется из федерального бюджета.Заключить соцконтракт вологжане могут в комплексном центре соцобслуживания населения, через Единый портал государственных и муниципальных услуг, в МФЦ или филиале КУ ВО "Центр социальных выплат". На сегодняшний день использование социального контракта возможно на осуществление предпринимательской деятельности, ведение личного подсобного хозяйства, преодоление трудной жизненной ситуации и другие. Размер пособия на основании соцконтракта определяется с учетом выбранного мероприятия.За десять лет реализации механизма социального контракта им воспользовались более 30 тысяч вологжан, добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20230302/initsiativy-1855436609.html
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вологодская область, андрей луценко, законодательное собрание вологодской области
Вологодская область, Вологодская область, Андрей Луценко, Законодательное Собрание Вологодской области

Луценко рассказал о результатах реализации соцконтракта на Вологодчине

CC BY 4.0 / Законодательное Собрание Вологодской области / Председатель Законодательного Собрания Вологодской области Андрей Луценко
Председатель Законодательного Собрания Вологодской области Андрей Луценко - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
CC BY 4.0 / Законодательное Собрание Вологодской области /
Председатель Законодательного Собрания Вологодской области Андрей Луценко
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ВОЛОГДА, 9 мар – РИА Новости. Около 80% жителей Вологодской области, заключивших социальный контракт, отметили рост среднедушевого показателя доходов, сообщил председатель Законодательного Собрания региона Андрей Луценко.
Социальный контракт, целью которого является повышение доходов граждан и выход из трудной жизненной ситуации, заключается в соответствии с региональным законом "О государственной социальной помощи в Вологодской области". На него вправе рассчитывать малоимущие семьи и граждане, которые по независящим от них причинам имеют среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в области.
"Мы видим, что социальный контракт стал эффективным инструментом поддержки граждан, оказавшихся в сложном финансовом положении. В 2022 году доля граждан, заключивших соцконтракт, достигла 6,1% при плане, установленном федеральным центром, в 5,3%. При этом 37% гражданам, охваченным соцконтрактом, по окончанию срока его действия удалось обеспечить среднедушевой доход выше прожиточного минимума, 80% вологжан отметили рост среднедушевого показателя доходов", - сказал Луценко, его слова приводит пресс-служба Заксобрания.
Он отметил, что с 2020 года программа социальных контрактов на 77% софинансируется из федерального бюджета.
Председатель Законодательного Собрания Вологодской области Андрей Луценко - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
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Заключить соцконтракт вологжане могут в комплексном центре соцобслуживания населения, через Единый портал государственных и муниципальных услуг, в МФЦ или филиале КУ ВО "Центр социальных выплат". На сегодняшний день использование социального контракта возможно на осуществление предпринимательской деятельности, ведение личного подсобного хозяйства, преодоление трудной жизненной ситуации и другие. Размер пособия на основании соцконтракта определяется с учетом выбранного мероприятия.
За десять лет реализации механизма социального контракта им воспользовались более 30 тысяч вологжан, добавили в пресс-службе.
 
Вологодская областьВологодская областьАндрей ЛуценкоЗаконодательное Собрание Вологодской области
 
 
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