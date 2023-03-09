https://ria.ru/20230309/sotrudnichestvo-1856796614.html
Глава Пентагона и премьер Израиля обсудили "иранскую угрозу"
Глава Пентагона и премьер Израиля обсудили "иранскую угрозу" - РИА Новости, 09.03.2023
Глава Пентагона и премьер Израиля обсудили "иранскую угрозу"
Глава Пентагона Ллойд Остин и премьер Израиля Биньямин Нетаньяху обсудили якобы исходящие от Ирана угрозы в регионе и договорились расширять сотрудничество,... РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T15:59
2023-03-09T15:59
2023-03-09T15:59
в мире
израиль
биньямин нетаньяху
ллойд остин
министерство обороны сша
сша
иран
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152637/36/1526373614_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b13831557e82fcf9fc1786e6b7b31516.jpg
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Глава Пентагона Ллойд Остин и премьер Израиля Биньямин Нетаньяху обсудили якобы исходящие от Ирана угрозы в регионе и договорились расширять сотрудничество, направленное против "иранской агрессии", говорится в сообщении на сайте американского министерства обороны. "Два лидера обсудили угрозы, исходящие от Ирана в регионе, и договорились расширять сотрудничество по противодействию иранской агрессии", - говорится в релизе Пентагона. Как отмечается, Остин подтвердил обязательства США не позволять Ирану получить ядерное оружие. Помимо этого, глава Пентагона и премьер Израиля обсудили проблемы региональной безопасности. Министр обороны США Ллойд Остин в четверг прибыл в Тель-Авив на фоне массовых протестов, которые повлияли на программу его визита в Израиль. Изначально визит шефа Пентагона планировался на среду, а переговоры с израильским руководством должны были проходить в военном штабе в Тель-Авиве, однако из-за массовых протестов и перекрытия ключевых автомагистралей программа визита была изменена. С утра четверга десятки тысяч израильтян участвуют в протестах в разных районах страны против продвигаемой кабинетом Нетаньяху судебной реформы. По сообщениям израильских СМИ, демонстранты на автомобилях заблокировали подъезды к главной международной воздушной гавани страны. Автомобилисты, в частности, планируют помешать премьеру вылететь из Израиля с официальным визитом в Италию, запланированным на четверг.
https://ria.ru/20221223/iran-1840710010.html
https://ria.ru/20230304/monitoring-1855892129.html
израиль
сша
иран
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152637/36/1526373614_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6b292e870fcfca915e44c66f8832f0aa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, биньямин нетаньяху, ллойд остин, министерство обороны сша, сша, иран
В мире, Израиль, Биньямин Нетаньяху, Ллойд Остин, Министерство обороны США, США, Иран
Глава Пентагона и премьер Израиля обсудили "иранскую угрозу"
США и Израиль договорились расширять сотрудничество против "иранской агрессии"