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Глава Пентагона и премьер Израиля обсудили "иранскую угрозу" - РИА Новости, 09.03.2023
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15:59 09.03.2023
https://ria.ru/20230309/sotrudnichestvo-1856796614.html
Глава Пентагона и премьер Израиля обсудили "иранскую угрозу"
Глава Пентагона и премьер Израиля обсудили "иранскую угрозу" - РИА Новости, 09.03.2023
Глава Пентагона и премьер Израиля обсудили "иранскую угрозу"
Глава Пентагона Ллойд Остин и премьер Израиля Биньямин Нетаньяху обсудили якобы исходящие от Ирана угрозы в регионе и договорились расширять сотрудничество,... РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T15:59
2023-03-09T15:59
в мире
израиль
биньямин нетаньяху
ллойд остин
министерство обороны сша
сша
иран
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Глава Пентагона Ллойд Остин и премьер Израиля Биньямин Нетаньяху обсудили якобы исходящие от Ирана угрозы в регионе и договорились расширять сотрудничество, направленное против "иранской агрессии", говорится в сообщении на сайте американского министерства обороны. "Два лидера обсудили угрозы, исходящие от Ирана в регионе, и договорились расширять сотрудничество по противодействию иранской агрессии", - говорится в релизе Пентагона. Как отмечается, Остин подтвердил обязательства США не позволять Ирану получить ядерное оружие. Помимо этого, глава Пентагона и премьер Израиля обсудили проблемы региональной безопасности. Министр обороны США Ллойд Остин в четверг прибыл в Тель-Авив на фоне массовых протестов, которые повлияли на программу его визита в Израиль. Изначально визит шефа Пентагона планировался на среду, а переговоры с израильским руководством должны были проходить в военном штабе в Тель-Авиве, однако из-за массовых протестов и перекрытия ключевых автомагистралей программа визита была изменена. С утра четверга десятки тысяч израильтян участвуют в протестах в разных районах страны против продвигаемой кабинетом Нетаньяху судебной реформы. По сообщениям израильских СМИ, демонстранты на автомобилях заблокировали подъезды к главной международной воздушной гавани страны. Автомобилисты, в частности, планируют помешать премьеру вылететь из Израиля с официальным визитом в Италию, запланированным на четверг.
https://ria.ru/20221223/iran-1840710010.html
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в мире, израиль, биньямин нетаньяху, ллойд остин, министерство обороны сша, сша, иран
В мире, Израиль, Биньямин Нетаньяху, Ллойд Остин, Министерство обороны США, США, Иран
Глава Пентагона и премьер Израиля обсудили "иранскую угрозу"

США и Израиль договорились расширять сотрудничество против "иранской агрессии"

© РИА Новости / Кристина Афанасьева | Перейти в медиабанкИерусалим
Иерусалим - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
© РИА Новости / Кристина Афанасьева
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Иерусалим. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Глава Пентагона Ллойд Остин и премьер Израиля Биньямин Нетаньяху обсудили якобы исходящие от Ирана угрозы в регионе и договорились расширять сотрудничество, направленное против "иранской агрессии", говорится в сообщении на сайте американского министерства обороны.
"Два лидера обсудили угрозы, исходящие от Ирана в регионе, и договорились расширять сотрудничество по противодействию иранской агрессии", - говорится в релизе Пентагона.
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Как отмечается, Остин подтвердил обязательства США не позволять Ирану получить ядерное оружие. Помимо этого, глава Пентагона и премьер Израиля обсудили проблемы региональной безопасности.
Министр обороны США Ллойд Остин в четверг прибыл в Тель-Авив на фоне массовых протестов, которые повлияли на программу его визита в Израиль.
Изначально визит шефа Пентагона планировался на среду, а переговоры с израильским руководством должны были проходить в военном штабе в Тель-Авиве, однако из-за массовых протестов и перекрытия ключевых автомагистралей программа визита была изменена.
С утра четверга десятки тысяч израильтян участвуют в протестах в разных районах страны против продвигаемой кабинетом Нетаньяху судебной реформы. По сообщениям израильских СМИ, демонстранты на автомобилях заблокировали подъезды к главной международной воздушной гавани страны. Автомобилисты, в частности, планируют помешать премьеру вылететь из Израиля с официальным визитом в Италию, запланированным на четверг.
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В миреИзраильБиньямин НетаньяхуЛлойд ОстинМинистерство обороны СШАСШАИран
 
 
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